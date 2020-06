Ultras Sparty dělají opičí zvuky na černochy. Rozhodčí neslyší. Ale nejsme rasisti...

Otřesné je svědectví Beauguela, který popsal, jak šel za rozhodčím a ten mu tvrdil, že nic neslyšel. Tohle „nic neslyšet“ je strašně české a stejně nebezpečné jako dělat opičí zvuky na hráče jiné barvy pleti.

Taková česká fotbalová "drobnost". V úterý Sparta Praha vyhrála nad Baníkem Ostrava 3:2. Děkovačka fotbalistů pod kotlem se však odehrála bez hráčů tmavé pleti… nikoli poprvé. Za Spartu hrají čtyři, obránce Costa Nhamoinesu, záložníci Guélor Kanga a Georges Mandjeck a útočník Benjamin Tetteh. V zápasu s Baníkem hráli Kanga, Nhamoinesu a Tetteh. Na Twitteru na jejich nepřítomnost upozornil sportovní redaktor Dominik Hejbal.

Sparta podle svého mluvčího Ondřeje Kasíka neví, proč její tři hráči na děkovačku nešli: "Nevím, jestli došlo k něčemu konkrétně při zápase, na co hráči reagovali, nebo jestli je to postoj, který nemá nic společného s děním včera na stadionu." Ale kupříkladu před týdnem si francouzský útočník Viktorie Plzeň Jean-David Beauguel stěžoval na rasistické chování fanoušků Sparty, kteří při zápasu Mol Cupu dělali na konžského záložníka Plzně Joela Kayambu opičí zvuky.

Na Twitteru Beauguel napsal: "Dnes znovu a znovu. Během zápasu dělali ultras Sparty opičí zvuky na mého spoluhráče Kayambu. Nikdo na to nereagoval. Kanga, Costa a Tetteh jsou černí, ne? Jsou hráči Sparty, ne? Co je s vámi, lidi?!" Beauguel pokračoval: "Na konci zápasu jsem šel za rozhodčím a ptal se ho, proč na to nereagoval. Řekl mi: 'Promiň, Bogy, nic jsem neslyšel.' Lhář! Byl jsem na lavičce a já i moji spoluhráči jsme všechno slyšeli. Dokonce za mnou přišel jeden pán z VIP tribuny a říkal, že ho to mrzí."

Beauguelovi vadí transparent "white lives matter" (na životech bílých záleží), který ve svém sektoru vyvěsili sparťanští ultras. "Nevím, co na to říct," napsal. Sparťanští fanoušci ("Letenští") reagovali na Facebooku. Podtext transparentu prý není nijak útočný a nemá nikoho diskriminovat či urážet. "Klub se v uplynulých dnech nesmyslně zapojil do kampaně 'BLM' (black lives matter, pozn. red.), jež má bezpochyby politický přesah a nemá nic společného s fotbalem, Spartou ani naší zemí. Pozadu nezůstali ani někteří hráči. Tento krok vnímáme jako velký přešlap ze strany managementu a razítko na rabování, žhářství a ohavnosti, které se ve jménu této kampaně odehrávají nejen v zámoří, ale i u nás na starém kontinentě. Vadí nám, že se přehlíží zločiny a zrůdnosti, které se v Evropě páchají na původních obyvatelích, a daleko víc se řeší záležitosti vzdálené tisíce mil daleko. Touto cestou tedy vyjadřujeme i my svůj postoj. Na životech bílých záleží."

Sdělení Letenských je jasné, "zločiny a zrůdnosti" mají zřejmě na svědomí lidé tmavé pleti. Je to takový šikovně zaobalený, korektní, český rasismus. Nikdo nemůže nic namítat proti větě "na životech bílých záleží". Na každém životě záleží. A zároveň je pod tím skryt ostrý útok na "black lives".

Jude Slavie? Dementní

Útoky na jinak vypadající i smýšlející jsou u nás s fotbalem spojené dlouho. Před pěti lety jsem psal o fotbalovém utkání Jablonce s Bohemians 1905, na kterém jablonečtí skalní fandové rozvinuli antiislámské choreo. Byla na něm jakási blonďatá vikinská žena s oštěpem a štítem Europa, která kope do zadku vousaté prase v turbanu, jemuž vypadne korán. Plachta nabádala k vyhnání muslimů z Evropy.

Pamatuju si, jak při derby Sparta-Slavia (2015) část fanoušků Sparty hromadně skandovala heslo "Jude Slavie". A dělali to i v letech předtím. Naprosto absurdní, dementní. Francouzský fotbalista Rio Mavuba před dvěma roky vydal životopisnou knihu Kapitán svého života. Píše v ní o rasismu sparťanských fandů: "Ve Francii jsem se s něčím takovým setkal jen velmi zřídka, rasismu jsem čelil minimálně. Ale když jsem v létě 2017 zamířil do České republiky, byl to úplně jiný příběh." Popisuje: "První zápas jsme hráli proti pražským Bohemians. V úvodu utkání zůstal ghanský útočník soupeře Benjamin Tetteh ležet zraněný před tribunou nejradikálnějších fanoušků. Část z nich hned začala dělat opičí skřeky. Šokovalo mě to."

Často se navzájem ubezpečujeme, že my, Češi, nejsme rasisté, tyhle historky však ukazují poněkud jinou realitu. A to se bavíme o špičkových fotbalistech, za kterými stojí silné české kluby. Rasismus se však denně a tvrdě dotýká našich Romů a samozřejmě i těch nemnoha uprchlíků, kteří k nám (jak říkají křesťanští uprchlíci z Číny, "do země Havla") utekli. Podporují ho i politici.

Je zvláštní, že to svinstvo nelze ze stadionů vymýtit. Malé srovnání. Když se dnes někde začne šířit covid-19, hned nastupuje karanténa, lidé sedí zavřeni doma, aby se nákaza nešířila. Považujeme to za normální, samozřejmé, správné. Proč se nedá úplně stejně postupovat u fotbalu? Rasismus je odporná nákaza, srovnávat hráče s opicí je hnus. Proč se to neřeší stejně tvrdě jako covid? Proč nejsou fandové prostě vyřazeni ze hry, jakmile se tohle stane? A proč jde většina mužstva na děkovačku bez napadených kolegů? Proč s nimi nejsou solidární? To si to neuvědomují? To jim to nedojde? Nebo snad s rasisty souhlasí? Absurdní.

Otřesné je svědectví Beauguela, který popsal, jak šel za rozhodčím a ten mu tvrdil, že nic neslyšel. Tohle "nic neslyšet" je strašně české a stejně nebezpečné jako dělat opičí zvuky na černocha. Když se díváte na twitterový účet Beauguela (Bogbog9), najdete tam, co mu píší: "Jestli se ti tu nelíbí, nikdo ti nebrání, abys šel hrát fotbal do Afriky." Na to fotbalista odpovídá "promiň, ale já jsem z Francie".

Sparťanští hráči tmavé pleti se neúčastní děkovaček a vyjadřují tím velmi jasně, co si o rasistech myslí. Hráči světlé pleti s nimi nejsou solidární, na děkovačku jdou. Škoda. Mluvčí Sparty neví, proč tam ti tři nešli. My to bohužel víme. Už dávno.