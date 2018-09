Serena na US Open? Když se rozzuří žena, je hysterka, když chlap, je frajer

Ve sportu je spíš než sexismus problémem "hvězdysmus", absurdní přeceňování sportovců, vyrábějí se z nich celebrity s obřím společenským vlivem.

Senzační (skandální) finále US Open, americká hvězda Serena Williamsová, které napovídal trenér, přísný rozhodčí, trestný fiftýn, rozmlácená raketa, obviňování sudího a pak i trestný game pro Serenu. Zkažené finále, které vyhrála mladá Japonka Naomi Ósakaová? Nebo naopak vydařené finále světové tenisové show? O skandálu se debatuje po celé zeměkouli, do vystříklé sportovní emoce se namontovalo MeToo, sexuální násilí (zdrcující většinou) páchané na ženách, nerovnost pohlaví.

Williamsová na tiskovce po zápase řekla: "Byla to jednoznačná známka sexismu. Podívejte se, muži neustále na rozhodčího křičí. Cokoli si zamanou. Kdyby muž označil rozhodčího za zloděje, nikdo by mu game nevzal. Ani náhodou." A dál: "Jsem tady proto, abych se rvala za ženská práva v tenisu. A budu to dělat dál. Budu bojovat za to, aby se na obě pohlaví pohlíželo stejně."

Na Twitteru se za Serenu postavila bývalá slavná hráčka a bojovnice za rovnost pohlaví v tenisu Billie Jean Kingová: "Děkuji ti, Sereno, za to, že mluvíš o tomto dvojím metru. Je potřeba víc hlasů, aby na to upozorňovaly."

Podle rozhodčího byla Williamsová trestána za nepovolené koučování, tedy "napovídání", napomáhání hráčce od trenéra. Její kouč to po zápase dokonce přiznal. Odtud plyne, že sudí rozhodoval fér, i když tvrdě, držel se pravidel. Druhá věc je ovšem obvyklá tenisová praxe a četné případy, kdy se hádají či kdy zuří mužské hvězdy. Tenista Andy Roddick, který asi ví, o čem hovoří, se postavil na stranu Sereny: "Nejhorší rozhodování, jaké jsem kdy viděl."

Šéf ženské tenisové asociace WTA se kupodivu rovněž postavil za Williamsovou: "WTA se domnívá, že by neměly být žádné rozdíly mezi ženami a muži v tom, jak se toleruje vyjádření emocí. Se všemi by mělo být zacházeno stejně. Nemáme pocit, že tomu tak včera bylo."

Představme si, že by zápas soudcovala žena a že by rozhodla stejně jako rozhodčí Carlos Ramos; o žádném sexismu, MeToo, rozdílech mezi hodnocením mužů a žen by nepadlo ani slovo. Prostě by se řeklo, že je to emoce při finále US Open, jde přece o skoro čtyři miliony dolarů a obří prestiž, Williamsová hrála o 24. vítězství v grandslamu atd. Ani Serena by rozhodně nemluvila o sexismu.

Jenomže jako na potvoru rozhodoval muž a trestána byla slavná žena. Celá debata o nerovnosti mezi pohlavími je tak vykolejená (v Česku jsou MeToo a genderismus skoro sprostá slovo), že podstatu věci spíš zatemňuje, napasuje se na všechno, za všechno může.

Rozhodčí rozhodl v dané chvíli jistě fér (tedy dle pravidel), jenomže u mužů se takové jednání zřejmě o dost více toleruje a takhle fér se nerozhoduje. Když "vystříkne" žena, je hned "hysterka", když zuří chlap, "patří to k věci", je to zábava, zpestření, je to frajer, který se nedá.

Expremiér Topolánek to žene dál, má dokonce jasno o celých Spojených státech. Tweetoval: "Kdo to viděl a slyšel, tak pochopil, v čem je dnes v USA problém." Dva palce vzhůru dal rozhodčímu "za klid a absolutní korektnost", dva palce vzhůru Ósakové "za hru, sílu a odvahu" a dva palce dolů Williamsové "za hysterický feminismus, vypjatý genderismus a neschopnost unést prohru".

Když to vidíte, napadne vás: A co takhle vypjatý maskulinismus, pane Topolánku? Pokud mají USA potíže jen s MeToo (mimochodem, vůbec malý problém to není, tolerance ke zneužívání žen je odporná), pak jsou na tom dobře, Trump je zřejmě pro Topolánka milý slušňák.

V tenisu je spíš než MeToo či sexismus problémem "hvězdysmus", neskutečné, absurdní přeceňování sportovců, vyrábějí z nich celebrity s obřím společenským vlivem, berou neskutečné peníze a logicky se pak mění jejich chování. Týká se to obou pohlaví, mužů i žen.