Už zase došli politici. Jozef Síkela bude pětikoaličním Karlem Havlíčkem

Již to vypadalo, že ekonomická ministerstva konečně zase jednou obsadí hospodářští experti stran, jak tomu má být. Místo toho se však opět narychlo hledá náhodný manažer, aby vedl průmysl a obchod.

Ministerstva financí a průmyslu byla od počátku 90. let výkladní skříní ekonomické erudice vládních stran. V opozici pak byla mela o to, kdo bude jejich šéfy tepat z postu "stínového ministra" a přesvědčovat voliče, že příště to mají raději svěřit jemu.

Kdy ale naposled zdejší partaje vyprodukovaly nějakého schopného ekonomického straníka? Andrej Babiš (ANO) s oblibou zdůrazňuje svou údajnou kompetenci, jenže od doby, kdy v roce 2017 nuceně opustil správu eráru, žádného dalšího národohospodáře už ve vlastním hnutí nedokázal najít.

Alena Schillerová byla až do letoška nestranickou právničkou, která v nejmocnějším úřadu poslušně plnila premiérovo přání. Ministerstvo průmyslu silného politika nezažilo ještě déle. Karel Havlíček v úřadu byl tím, čím byl vždy - najatým manažerem, který si nic vlastního nemyslí a jen čeká na politické zadání. Předtím to nebylo lepší ani s Martou Novákovou, ani s Tomášem Hünerem. A pokračovat by se ve smutném výčtu dalo ještě o dost hlouběji do minulosti.

Fakt, že pětikoalice místo manažerů začala nominovat do ekonomických úřadů silné politické váhy, působil úlevně. Občanští demokraté plánují dát klíče od státní kasy někdejšímu ministrovi dopravy Zbyňku Stanjurovi. Starostové zase chtěli, aby ministerstvo průmyslu řídil jejich důležitý člen a zkušený bankéř Věslav Michalik.

Radost opadla, když vyšlo najevo, že ten se před pokusem o vstup do vysoké politiky již podruhé vykašlal na to, aby vyjasnil původ svého majetku a rozptýlil obavy ze střetu zájmů. Jeho náhradníkem se tak stal úspěšný, ale politikou zcela nepolíbený Jozef Síkela. Není to dobrá zpráva. I kdyby byl sebeschopnější a měl sebelepší nápady, jeho politický vliv bude nizoučký a neustále bude muset žadonit u předsedy strany a premiéra o základní podporu.

Hledá se ministr

Stranické vedení stihl zasloužený trest za to, že si Michalika předem pořádně neprokleplo. Jakmile ale starosta Dolních Břežan musel hodit ručník do ringu, vyšlo najevo, že STAN za něj nemá žádnou adekvátní náhradu.

Nabízel se někdejší sociálnědemokratický hejtman, dnes starostenský poslanec Josef Bernard. Jenže by představoval skok z bláta do louže. Média by se nepochybně začala bleskově zajímat o kyperskou firmu, přes kterou spoluovládal plzeňskou Škodu Transportation…

Starostové naštěstí odolali nutkání oslovit slovutné vědce, kteří ovšem nikdy neřídili žádný větší úřad. Svého nástupce tak pravděpodobně nakonec navrhl sám Michalik, který přes fond Avant spolupracuje s jiným fondem Prime Fund, jehož spolumajitelem je právě Síkela. Tak se v Česku vybírají ministři průmyslu…

Tím spíš by teď Síkela měl vyjasnit, zda jeho fond nevlastní nějaký byznys, který by z ministerské funkce mohl ovlivňovat. Případně se takového podílu obratem zbavit.

Tabula rasa

Předpokládejme, že Síkela se dostatečně odstřihne od svého byznysu a stane se ministrem. Pak ale nastupuje problém s jeho politickou slabostí. Zatímco Michalik se celé měsíce nořil do energetických, telekomunikačních či průmyslových témat, postupně si tříbil pozice a vyztužil se místopředsednictvím STAN, Síkela je politická tabula rasa.

Na úřad, který má vést, ovšem čekají obří úkoly. Jak silné bude při obhajobě byznysu jeho postavení, když pravděpodobně něco trochu jiného bude požadovat šetřivý ministr financí z ODS, epidemiologicky opatrný ministr z TOP 09 a ministr školství ze STAN bude zas prosazovat jako hlavní prioritu prezenční školství?

Výzvu přitom ani zdaleka nepředstavuje jen covid. V prosinci všichni zájemci o jaderný tendr na dostavbu Dukovan mají doručit bezpečnostní dotazníky a právě ministr průmyslu pak má řídit dál jednání směrem k vyhlášení tendru. Jak to Síkela zvládne, když tomu pravděpodobně zatím nejen nerozumí, ale ani si ještě neměl kdy promluvit s ČEZ?

Krom toho potřebuje urgentní rozhodnutí kde co od Národního plánu obnovy po podporu obnovitelných zdrojů energie. A všechno jsou to témata, na nichž se politická scéna štěpí. Jak se s nimi asi dokáže vypořádat ministr bez stranického zázemí?

Sen, který skončil

Nikde není řečeno, že ze Síkely jednou nemůže být schopný ekonomický politik. Koneckonců Alena Schillerová a Karel Havlíček také kdysi představovali jen záskok a dnes tvoří politické čelo hnutí ANO. Problémem je ale vždy ten mezičas - období před tím, než ministr bez stranické příslušnosti nabere sílu a ostatní jej začnou brát dostatečně vážně.

V ideálním případě si politik učňovská léta má odbít jako opoziční zákonodárce v rozpočtovém či hospodářské výboru a po vyhraných volbách si s jasnou sadou slibů a silnou podporou strany dojít pro vysněné ministerstvo. Tak, jako to nyní dělá například Zbyněk Stanjura.

Chvíli to už vypadalo, že nás podobný příběh čeká také na ministerstvo průmyslu, ale jen do chvíle, než se Věslava Michalika novináři zeptali na rodinné finance.

Farský: Michalik měl ve vládě být, byl by skvělý. Když mi Věšek něco řekne, věřím mu (video z 25. listopadu 2021)