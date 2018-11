Geneticky vylepšené děti s nadstandardní výbavou made in China. Díky, raději ne

Je to fascinující a zároveň děsivé. Vstupujeme do doby, kdy tvůrcem není příroda, Bůh, nevím, ale lidstvo samo, jeho pokrok, schopnosti vědců posouvat věci kupředu.

"Je libo blonďáčka s kadeřavými vlasy? A za imunitu proti rakovině si připlatíme, nebo to necháme náhodě? Že ne? Já si myslím, to by přece zodpovědný rodič neudělal." Jak ze sci-fi filmu? Zase tak daleko od skutečnosti to být nemusí. Agentura AP informovala, že se v Číně vůbec poprvé narodila geneticky modifikovaná dvojčata. Díky upravené DNA budou imunní vůči viru HIV.

Rychlá rekapitulace. Vědci zasahovali do lidské DNA už dřív (experimentálně se vyléčily vzácné dědičné nemoci), ale dědičná informace byla v lidských buňkách a její změny umíraly spolu s nositelem. To v Číně neplatí. Vědci tam naprogramovali nenarozená embrya, teď už dvě holčičky, které mohou novou DNA předat svým potomkům, ti pak svým a tak dále. Použili k tomu technologii CRISPR, která zjednodušeně řečeno funguje jako molekulární nůžky, které z genetické informace vystřihnou, co potřebují. A místo toho se tam nalepí něco jiného, žádoucího.

Teoreticky se v konečném důsledku může změnit genetická informace celého lidstva.

V Česku jsou takové pokusy zakázané, ale to je ve výsledku jedno. DNA lidí se může změnit bez ohledu na lokální zákazy, pokud se dostatečně rozšíří. A je to vlastně fér vůči narozeným holčičkám? Křest novorozenců mi nikdy nepřišel úplně v pohodě, protože o vaší víře rozhodují ostatní, tohle je ale trochu silnější kafe. Po křtu můžete nejhůř nechodit do kostela, ale tady někdo nastaví, jací budete od základu. A je otázka, jestli takové právo mají mít i samotní rodiče.

Připomíná to situaci nebo věc, na kterou se nechcete dívat, ale nemůžete od ní odtrhnout oči. Je to fascinující a zároveň děsivé. Vstupujeme do doby, kdy tvůrcem není příroda, Bůh, nevím, ale lidstvo samo, jeho pokrok, schopnosti vědců posouvat věci dopředu a vůle politiků dávat zelenou novým výzvám, před nimiž jako lidstvo stojíme. Budoucnost je teď!

Ale jsme na to připravení? Dostatečně zodpovědní? Takhle ostrá dvousečná zbraň tu ještě nebyla, ne nadarmo se čínskému "úspěchu" říká, že jde o experiment desetiletí, ne-li století. Nejhorší na tom je, že člověk koná a pak až se většinou dodatečně diví, co způsobil, respektive napáchal. Problémy nedokážeme řešit s předstihem, efektivně, kolektivně, do řešení problémů se plete politika, zájmy byznysu, viz globální oteplování, znečišťování oceánů, nadměrná těžba a podobně. A jakmile se Pandořina skříňka otevře, je těžké ji zavírat a zrovna tuhle musíme mít doopravdy pod kontrolou. Ne si říkat, že to nějak dopadne. V tomto případě nebudou mít dvě holčičky AIDS, ale když pokrok a fantazie vědců běží na plné obrátky, možnosti jsou pravděpodobně nedozírné.

Budeme si moci v bližší nebo vzdálené budoucnosti objednat parametry svého potomka, jako když si pořizujeme auto? Jen místo tmavě modré metalízy a vyhřívaných sedaček si zadáme, jakou bude mít dítě postavu, vlasy, oči, intelekt. A chceme to vůbec? V Americe bude brzy možné na základě skenování embrya zjistit, jaké bude mít dítě IQ. Smyslem má být zjistit případné mentální postižení, ale princip je stejný.

Nehledě na to, že vylepšování dětí určitě nebudou proplácet zdravotní pojišťovny a takový "luxus" si budou moci dovolit pouze bohatí. Rozdíly mezi chudými a zámožnými se zase zvětší. A nezaděláváme si na dvě kasty lidí? Na ty krásné, chytré, modifikované a ty druhé, nudné a ošklivé?

Neuklidňuje mě ani samotný fakt, že se dvojčata narodila zrovna v Číně, která, řekněme, leckdy nevyužívá moderní technologie k úplně bohulibým účelům. Spíš skrze ně posiluje postavení strany a režimu a sleduje své občany. Technologie nejsou dobré ani špatné, jsou takové, jaké si je uděláme. Buď je využíváme, nebo zneužíváme. Mám obavy, že Čína je spíše zneužívá.

Pojďme neotevřít Pandořinu skříňku příliš rychle a bavme se o tom.