Válka na Ukrajině Česko spojuje. Fialova vláda nekličkuje. Zeman musel otočit

Až válka, až obrovské neštěstí začíná české občany spojovat. Až nyní můžeme chápat, že Západ, na který se tak snadno a rádo plive, má svoje nepopiratelné výhody.

Zažíváme válku v Evropě, Rusko pokračuje v invazi na Ukrajinu, od brzkého rána útočí na celou zemi. Jak napsal ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba "Putin spustil úplnou invazi Ukrajiny". Mysleme na Ukrajince, nezapomínejme na ně, potřebují nás. Americké a další tajné služby bohužel neselhaly, neblamovaly se, oznámily dopředu, co se stane. Ruský prezident Putin měl celou děsivou strategii připravenou dlouho dopředu a nyní pokračuje jako ničivý stroj krok za krokem. Západ strategii připravenu neměl.

Znovu a znovu si v těchto dnech uvědomujeme, jak prozíravé bylo od prezidenta Václava Havla a tehdejší klíčové české politické reprezentace, že jsme vstoupili do NATO a později byli přijati i do Evropské unie. Teprve dnes v plné šíři chápeme, jak obrovskou záruku a podporu to pro nás znamená. Najednou už nejde jen o otevřené hranice, dotace, přístup na evropské trhy, najednou to znamená, že jsme součástí širokého demokratického společenství, pro které jsou kroky šíleného Putina naprosto zavrženíhodné.

Mnoho lidí u nás dlouho podléhalo ruským dezinformacím, ruské propagandě a českým politikům, kteří stáli na straně Putina. To snad končí. Teď i ti zmanipulovaní, i ti "protibruselští" a "protialianční" mohou chápat, že se mýlili, že byli oblbováni a mateni, zneužíváni. Už nelze nevidět, kdo je Putin a že podpora Ruska je podporou agresivního, vražedného, mezinárodní úmluvy neuznávajícího autoritářského režimu.

Tragický pohled se nám naskytl na prezidenta Miloše Zemana. Ve čtvrtek v 11 hodin dopoledne promluvil k národu. Najednou hovořil úplně jinak, jako by to byl úplně jiný Zeman. Dohnán realitou, musel otočit. Národ vidí jeho strašnou blamáž. O útoku na Ukrajinu byl nucen říci: "Rusko se tímto činem dopouští zločinu proti míru."

Dále řekl: "Jedná se o akt nevyprovokované agrese, který je zapotřebí důsledně odsoudit, a to nikoli pouze slovy, ale také činy. Mám rád ruskou kulturu, vážím si obětí ruského lidu ve druhé světové válce, ale to neznamená, že budu souhlasit s tím, aby na území suverénního státu bez vyhlášení války vstoupila cizí armáda."

Zemanova vina je hrozivá, jeden projev ji neodčiní

Zeman je poražen a stojí hlavou dolů: "Před několika dny jsem řekl, že Rusové nejsou blázni a že na Ukrajinu nezaútočí. Přiznávám, že jsem se mýlil. Iracionální rozhodnutí vedení ruské federace způsobí výrazné škody samotnému ruskému státu. Domnívám se, že je načase sáhnout k daleko přísnějším sankcím, než byly plánovány. Mám tím na mysli především sankci v oblasti SWIFT, která by znamenala vyřazení ruské federace z platebního styku."

Kdo by snad měl v úmyslu Miloše Zemana chválit, nechť toho prosím zanechá. Prezident u nás celé roky podporoval Putina a jeho režim. Celé roky stál na straně Kremlu proti českým zájmům. Prosazoval Rosatom na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany, zpochybňoval vražednou činnost ruských agentů GRU ve Vrběticích. Podrýval činnost tajné služby BIS a jejího šéfa Michala Koudelky. Chtěl, aby Ukrajina Rusku prodala Krym. Choval se jako ruský agent na Pražském hradě. A najedou to prostě už nejde. Zeman dohrál. Ale nemylme se, lidé, které u nás postavil proti Západu, se jen tak zpátky neotočí. Jeho vina je hrozivá, jeden projev ji neodčiní.

Opusťme Hrad. Až nyní si můžeme plně uvědomit, jak šťastně, při vší té dezinformační masáži zázračně šťastně, dopadly loňské sněmovní volby. Mít v těchto těžkých dobách v čele země Petra Fialu je úleva. Během ruské invaze vystupuje rozvážně, ale jeho postoj a postoj celé pětikoaliční vlády zní naprosto jasně a srozumitelně. Zaplaťpánbůh za to. Představa, jak zemi dál ovládá dvojice Babiš - Zeman, jak by při útoku na Ukrajinu lavírovali, je strašná, potupná. Stačí si vzpomenout na Zemanovu reakci na Vrbětice a na vyjádření Babiše, že "nejde o státní terorismus", ale o "útok na zboží bulharského podnikatele".

Jak s tím kontrastuje dnešní postoj Petra Fialy: "Bohužel došlo na nejhorší. Ruská invaze na Ukrajinu je naprosto neospravedlnitelný akt agrese vůči nezávislému státu, který nemůže zůstat bez reakce EU a NATO. Na dnešních 11:00 svolávám mimořádné jednání Bezpečnostní rady státu, večer se v Bruselu zúčastním mimořádného jednání Evropské rady."

Nevyprovokovaný útok, pamatujme si to

Stejně jasné, nelavírující, nezastrašené jsou postoje dalších členů vlády. Klíčovou roli v této době hraje ministr zahraničních věcí Jan Lipavský: "Se vším důrazem odsuzuji ruskou invazi na Ukrajinu. Rozhodnutí Kremlu k naprosto nevyprovokovanému útoku je nepřijatelné a zcela v rozporu s mezinárodním právem. Spolu se spojenci odpovíme na tento barbarský akt agrese." Velmi důležitý moment celé věci: ruský útok je naprosto nevyprovokovaný. Jde jen a jen o to, že Putin chce obnovit sovětskou říši. Chce znovu pohltit Ukrajinu i nás, Českou republiku, kterou spolu s USA výslovně prohlásil za nepřítele.

Ministerstvo zahraničí sdělilo, že "reakce na ruskou invazi na Ukrajinu včetně sankcí bude mít zásadní dopad na ruskou ekonomiku a technologický rozvoj, tudíž i na kvalitu života ruských občanů. Vinou svého vedení budou nuceni žít v zemi, která na dlouhou dobu ztrácí svou kredibilitu a prestiž".

Podobně jasný postoj drží ministryně obrany za ODS Jana Černochová. Rusko podle ní porušilo mezinárodní právo, Putina označila za banditu. "Rusko přepadlo mírumilovnou a svobodnou Ukrajinu. Porušilo mezinárodní právo a ani sebevětší množství lží, které Kreml produkuje, na tom nic nezmění." Důležité je teď mnohem intenzivněji čelit lžím, které Rusko a jeho čeští spojenci, dezinformátoři, vypouštějí do éteru.

Až válka, až obrovské neštěstí začíná české občany spojovat. Až nyní můžeme chápat, že Západ, na který se tak snadno a rádo plive, má svoje nepopiratelné výhody.

Zemanův čtvrteční projev k národu