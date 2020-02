Většina českých slepic žije v koncentráku. Poslancům a voličům v kleci to nevadí

Na videa z klecových velkochovů se skoro nedá dívat, jsou doslova děsivá. Zdravé by bylo slepice z klecí pustit hned, ne až za sedm let.

Zemědělský výbor sněmovny minulou středu nepodpořil zákaz klecových chovů slepic. Poslanci projednávají novelu zákona o ochraně zvířat proti týrání. Vede nás k tomu Evropská unie i čeští ochránci zvířat. Pro postupný zákaz drezury zvířat v cirkusech však poslanci hlasovali. Slony, medvědy, tygry, či opice chránit chtějí, slepice ne. Proč? Jde o peníze. Obránci lhostejného konzumenta tvrdí, že by prudce zdražila vejce. Obránci slepic to vylučují. Jde ale jen o peníze?

Skupina poslanců z ANO, ČSSD, Pirátů, TOP 09 a SPD chce chov slepic v klecích zakázat od roku 2027. Ještě roky je chtějí nechat trpět, neboť chovatelé si v roce 2012 (začal platit zákaz používání takzvaných neobohacených klecí) nakoupili klece, které mají patnáctiletou životnost. Supermarkety a někteří výrobci se však již dnes zavazují, že nebudou nabízet či používat vejce od slepic v kleci od roku 2025.

Šéf Agrární komory Zdeněk Jandejsek tvrdí, že klece velkochovatelům slepic vydrží dokonce dvacet až třicet let a stát musí počítat "s náhradami pět až osm miliard korun". Ředitel Institutu pro udržitelnost podnikání Ondřej Částek nabídl poslancům zemědělského výboru studii, podle níž zákaz klecí přijde na 3,1 až 4,6 miliardy korun.

Zrušení klecových chovů slepic něco stát bude, vejce zřejmě o něco zdraží, asi ne o moc. Celé je to podobné jako spor o ochranu klimatu, snaha bránit se šířícímu se suchu a oteplování. Pokud nám o to jde, bude to něco stát, budeme se muset v něčem omezit. (Třeba jíst méně masa.)

V podstatě jde o to, jestli pojídači vajec vědí, co musí nosnice vytrpět, aby oni mohli platit méně, a jestli je jim jedno, že slepice žijí v jakémsi koncentráku. V maličkém, uměle osvětleném prostoru, kde doslova živoří a trpí. Jsme poměrně citliví na týrání psů, koček, koní, tedy našich "miláčků". Úplně jinak vnímáme zvířata, která nás živí, prasata, krávy, slepice. Najednou se stáváme mnohem víc slepými a lhostejnými.

V Evropě jsme "na špici", právě pokud jde o množství slepic chovaných v klecích. Pěstuje se jich u nás skoro pět milionů, z toho 83,44 procenta v klecových chovech (koncentráky), 15,52 procenta v podlahových chovech (o něco lepší zacházení) a jedno procento ve výběhu a biochovech (ideální). Dodejme, že v Evropě od klecí ustupují, v průměru jich tam pěstují již jen polovinu (i to je ale moc).

Babiš skoro nespal!

V Česku existuje projekt Slepice v nouzi, který unavené, klecemi zdecimované nosnice vykupuje za 40 korun z velkochovů, když už se majitelům tolik nevyplácejí, a nechává je žít ve výbězích. Projekt běží déle než pět let, organizátoři ročně vykoupí (spasí, osvobodí) asi 10 tisíc slepic a pro další desetitisíce kusů posílají lidi přímo do velkochovů. Poptávka je větší, než dokážou zajistit.

Odtud plyne, že vůči osudu slepic nejsme všichni lhostejní. Zároveň je ovšem zřejmé, že si většina lidí, kteří vejce nakupují, chce zachovat jejich nízkou cenu. Jak slepice v klecových chovech živoří, je nezajímá. Jako většinu poslanců ve zmíněných dvou výborech sněmovny.

Chov slepic nabízí jistou paralelu s "chovem" voličů. Část jich je lhostejná k úbytku demokracie, k jejímu změlčení, zploštění. Stačí jim nabídnutá "klec", nechtějí se starat, nechávají to "na nich", konzumují, co jim údajné elity do klecí předloží. A pak je poslušně volí.

Za to mimo jiné očekávají, že se nebude zvedat cena piva (snížení pak zatleskají), stejně jako že se nebude zvedat cena vajec a pokud možno ani masa. Z jakého bude chovu, je jim fuk. Cizí utrpení, zvířecí utrpení je nezajímá. Podobně to mají s dalšími trpícími, třeba s lidmi, kteří prchají před válkou, hladem, suchem, vražděním teroristických islamistů. Vrhají na ně stejný nezájem jako na slepice uvězněné v klecích.

Přitom videa z klecových chovů působí otřesně, opravdu až nesnesitelně připomínají lágry, koncentrační tábory, tu strašlivou lhostejnost k životu samotnému.

Typická česká situace - právě poslanci ANO minulou středu v zemědělském výboru odmítli návrh, který by klecové chovy zakázal. K tomu připojme, co píše server Echo24: Agrofert je čtvrtým největším producentem vajec v České republice, na pulty prodejen dodává většinu vajec právě z klecových chovů…

Spolek Obraz (Obránci zvířat) pak na YouTube zveřejnil video, které upozorňuje na postoj Babišových poslanců. Vyzval lidi, ať se obracejí přímo na premiéra. Ten pak napsal iDnes.cz, že v noci po zveřejnění výzvy "skoro nespal", protože "odpovídal na asi tisícovku mailů, které se mě na to téma ptaly". A slíbil: "Budu to chtít řešit, budu se o to zajímat, stejně jako vždy, když jde o týrání zvířat."

Uvidíme. Andrej Babiš je známá slibotechna a Agrofert je, jak víme, v jeho svěřenském fondu. Na druhou stranu jím záběry z klecových velkochovů možná opravdu otřásly. Na ta videa se skoro nedá dívat, jsou děsivá. Zdravé by bylo slepice z klecí pustit hned, ne až za sedm let. Stejně jako by bylo dobré co nejdřív zavřít uhelné elektrárny, omezit vjezd aut do center měst, pomáhat uprchlíkům a nevolit politiky, kteří podporují svobodu omezující režimy.