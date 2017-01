Víc moci strážníkům? Obecní policie dnes není ani ryba, ani rak. Měli by ji spojit se státní

Spojení městské či obecní a státní policie v dohledné době bohužel nehrozí, byl by to na dnešní politiky příliš odvážný, moderní krok.

Starý spor: co ještě smějí strážníci obecní policie a co už nespadá do jejich práv a může to dělat pouze republiková policie. Jak už napovídá název, strážník obecní policie spadá pod obec, policista slouží státu. Hlavní město Praha chce nově iniciovat změnu zákona a umožnit strážníkům městské policie, aby směli pokutovat řidiče, který nerespektuje vyhrazené jízdní pruhy, ucpává je.

Pasažéři městských autobusů to dobře znají: vyhrazený pruh přetéká osobáky, kteří v něm nemají co pohledávat, všecky pruhy jsou ucpané a autobus, ale taky taxík, nebo dokonce sanitka, nemohou jet. Vždycky znova vás coby cestujícího napadne: Kde je, sakra, policie?

Technická správa komunikací (TSK) v Praze zjišťovala, nakolik jsou pruhy vyhrazené pro městskou hromadnou dopravu ve špičkách volné. Až sedmdesát procent aut, která do pruhů vjela, porušilo předpisy. Oznámili to náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD) a radní Libor Hadrava (ANO).

Test probíhal pět pracovních dnů v 54 pruzích ve dvaceti ulicích. V pruzích TSK napočítala 114 728 vozů, 84 002 aut tam jelo bez povolení. "Výsledky potvrdily, že situace je alarmující. Město nechce pokutovat řidiče za to, že jezdí, ale když máme nastavena pravidla, chceme, aby je respektovali. Nesmí se někteří spoléhat na to, že ti hloupí si to odstojí a oni je objedou," pravil náměstek Dolínek.

Potíž vidí Dolínek v tom, že řidiče smějí na místě pokutovat pouze policisté, strážníci ne. Praha chce, aby městská policie tuto pravomoc dostala zpět. Dolínek: "Nechci, aby policie ztrácela čas v preferenčních pruzích, ale nastavit zákon tak, aby to mohla dělat městská policie, která na to má zázemí a prostředky."

Strážníci dnes smějí pokutovat nedovolené stání nebo zastavení, porušení zákazu vjezdu a překročení povolené rychlosti. U ostatních přestupků, jako je jízda na červenou či pod vlivem alkoholu atd., obecní policie vyhotoví záznam a předá ho správnímu orgánu. Nebo může strážník zavolat policajta. Pražský radní Hadrava je přesvědčen, že městský policajt dnes musí udělat zbytečně velké množství úkonů, než předá případ do správního řízení.

Hodnoceni za to, kolik vyberou



Přidejme, co o právu městské policie vybírat pokuty za vysokou rychlost řekl ředitel jihomoravské policie Leoš Tržil loni v červnu na konferenci společnosti Magnus Regio Bezpečné a chytré město: "Debaty se vedou už několik let. Nedivím se, že poslanci chtějí toto právo odebrat. Některé obce si zřídily obecní policie a ty nedělají nic jiného, než že měří a vybírají pokuty. K tomu ale přece strážníci neslouží. Někde jsou dokonce ohodnocováni podle toho, kolik vyberou peněz při měření rychlosti. V tom případě je něco špatně."

Jízda ve vyhrazených pruzích je, pravda, něco jiného. Ale platí, že kdyby strážníci tuto pravomoc měli, města by na tom vydělávala podobně jako na překročené rychlosti. Bylo by to pro ně, ale i pro nás, pasažéry, nepochybně výhodné.

Daniel Korte (TOP 09), člen výboru pro bezpečnost a podvýboru pro policii, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby, má za to, že strážníci nemají nahrazovat státní policii, ani tu dopravní, a jejich pravomoci by se měly snížit. Korte není sám.

Máme dva druhy policajtů, jedni slouží místním politikům a místním kasám, nemají nejlepší pověst, druzí slouží republice a státní kase a taky nemají dobrou pověst. Ministr vnitra Chovanec nyní navíc předkládá poslancům novelu zákona, která by umožnila, aby se strážníkem stal muž či žena už od 18 let (dnes od 21). Obce mají problém s náborem, lidí se hlásí dost, ale vybrat lze jen zlomek. (Ke státní policii se můžete hlásit taky od osmnácti.)

Praha má pravdu, policie má chytat řidiče, kteří bezohledně vjíždějí do pruhů vyhrazených pro MHD. Sporné ovšem je, zda se mají zvyšovat pravomoci strážníků, zda mají čím dál víc splývat s pravomocemi republikové policie.

Rozumné by bylo obecní a městské policie zrušit, kvalitní strážníky převést k policii a její některé složky (pořádkovou a část dopravní policie) podřídit obcím a městům (od předem daného množství obyvatel). Pak by Praha sama mohla nasadit policii na kontrolu jízdy v pruzích. Tím by však moc hejtmanů a primátorů stoupla, přičemž nemáme záruky, že by tyto části policie nezneužívali.

Obecní policie dnes však není ani ryba, ani rak. Státní policie svoje úkoly nestíhá a přibývají jí další. Viz třeba "protiteroristická" opatření, do nichž jsou nasazovány stovky policajtů. Nedivme se, že pak nechytají bezohledné šoféry.

Spojení obecní a státní policie ovšem v dohledné době nehrozí, byl by to na dnešní politiky příliš odvážný krok. Pak je ovšem návrh Prahy rozumný a strážníci by měli dostat právo na místě tyto řidiče pokutovat. Zároveň by bylo správné neoprávněnou jízdu ve vyhrazeném pruhu zařadit do bodovaných přestupků (tedy minimálně za dva body).

autor: Martin Fendrych