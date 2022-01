Vítěz Djokovič. Žádal extrabuřty a dostal nakonec mnohem víc - spravedlnost

Grand Slam v Melbourne teprve začíná, už nyní je ale jasné, kdo turnaj ovládl: Novak Djokovič, který se jej ani neúčastní. Pro jedny je srbská hvězda padouchem, pro jiné hrdinou. Záleží na tom, jak se kdo na situaci, která už dávno přesáhla lajny tenisových kurtů, dívá. Z výsledku by ale nakonec mohl mít radost každý, kdo se domáhá rovnosti před zákonem.

Djokovič je světovou jedničkou bílého sportu a Australian Open jedním ze čtyř největších turnajů sezony. Srbský tenista je odpůrcem koronavirového očkování, Austrálie naopak v boji proti pandemii přijala velmi rozsáhlá a přísná opatření - její obyvatelé prošli jedním z nejdelších a nejtvrdších lockdownů na planetě.

Aby ochránili své slabé a zranitelné, zaplatili vysokou cenu. Ve srovnání s ostatními státy světa díky tomu ale na nejmenším kontinentě zemřelo na covid-19 jen málo lidí. Protože nápor pandemie s příchodem omikronu znovu zesílil, zůstávají u protinožců rozsáhlá omezení nadále v platnosti. A to bez výjimek.

Taková opatrnost působí z evropského pohledu poněkud nadbytečně, faktem ale je, že zatím opravdu nikdo neví, jaký účet si nakonec nová mutace viru vyžádá, jakkoli se nyní zdá, že životy ohrožuje méně než její předchůdkyně. Těžko lze ovšem něco namítat proti tomu, když prokazatelně demokratický stát uplatňuje princip "naše země, naše pravidla".

Snad se hodí připomenout, že pro toho, kdo by se mu vzpíral, disponuje čeština vynalézavým pojmem "nepřizpůsobivý". Novaka Djokoviče za takového lze považovat. Že je veřejný lhář, je pak po posledních událostech možno brát za prokázané.

Jeho právníci tvrdili, že prodělal nedávno covid, němečtí novináři ale odhalili řadu nesrovnalostí v QR kódech, jimiž Djokovičovi lidé onemocnění dokládali. Kromě toho se v čase, kdy měl být nakažený, tenista setkal s fanoušky i novináři a odletěl do Španělska. O tom všem pak lhal - případně o tom lhali jeho spolupracovníci, což z něj vinu nesnímá. V tomto směru mužská světová jednička prohrála ještě před prvním fiftýnem.

Zároveň "Djoker" není tak naivní, aby předpokládal, že prorazí tenisákem zeď. Pokud by nedostal výjimku od pořadatelů turnaje i místních úřadů, sotva by nastoupil do letadla. Do Melbourne tedy opravdu odletěl s nadějí, že tenisovou raketu vytáhne z pouzdra. Teprve centrální australská správa začala trvat na tom, že pravidla platí pro každého bez výjimek. Dva soudy, které po příletu na jih Djokovič bleskově absolvoval, se vůbec netýkaly covidu či očkování, nýbrž procesních záležitostí. Ten první vyhrál proto, že mu úřady neposkytly dostatek času na doložení požadovaných údajů. Z druhého odešel poražený proto, že Austrálie neporušila vlastní zákony, když ho vyhostila.

Pan Neočkovaný

Pokud Djokovičovy QR kódy vykazují nesrovnalosti, jednoho napadne, proč si hráč rovnou nesehnal falešný očkovací certifikát, aby měl jednou provždy klid. Zvlášť když pro něj lež nepředstavuje nepřekonatelný problém. Důvod je zřejmý: srbský tenista zkrátka nechce být považovaný za očkovaného. Dávno před covidem se prezentoval jako zastánce alternativních zdravotních a duchovních cest. Ano, Djokovič je ezo.

Podstatná pro pochopení podprahových okolností celého sporu je národnost tenisového lídra. Fakt, že je občanem země, které bylo ukřivděno. Nebo to tak alespoň vnímají mnozí pamětníci balkánských válek z 90. let 20. století, v nichž Srbsko přišlo nejen o své syny, ale také o historické území a o vliv. Mezinárodní soud pro lidská práva v Haagu podle nich není nezaujatý. Naši váleční zločinci byli souzeni, ale co ti chorvatští a bosňáčtí? ptají se Srbové.

Sankce mezinárodního společenství vůči Bělehradu se v první polovině 90. let vztahovaly také na sport. Srbové slavili, když byla tato blokáda v roce 1992 prolomena šachovým zápasem Fischer-Spasskij. Oč šlo? Podle kontroverzního amerického velmistra o odvetný zápas o titul mistra světa, v reálu o exhibici dvou šachistů za zenitem výkonnosti. Američan Fischer v roce 1972 v Reykjavíku porazil Sověta Spasského a stal se mistrem světa, z čehož se v atmosféře studené války a předchozí dominance sovětských šachistů stala celosvětová událost. Západ Rusy konečně porazil i na 64 polích!

Fischer následně na dvacet let zmizel z šachového světa, aby se v roce 1992 vynořil právě v Bělehradě, čímž ovšem porušil mezinárodní sankce. Svého soupeře znovu porazil, ale do USA, kde mu hrozilo vězení, se už nikdy nevrátil. Srbové ho brali jako svého hrdinu. Podobné cti se nyní u jejich podstatné části dostává i jednomu z nich - Novaku Djokovičovi.

Nezničitelní králíci a jiné příběhy z jihu

Silné historické kořeny má ovšem i nynější australská nesmlouvavost. Vědomí toho, jak velké problémy může přinést porušení karanténních předpisů, patří v Austrálii ke kolektivní paměti.

Dovoz nových živočišných druhů vedl v zemi k masivnímu vymírání endemitů. Nejhoršími "predátory" se v novém světě ukázali být králíci! V roce 1859 tam bylo přivezeno 24 ušáků, o století později jich kontinent zaplavovaly čtyři miliardy! Králíci neměli přirozeného nepřítele, dobytek hladověl, protože na něj nezbyla tráva, a lámal si nohy v norách. Střílet králíky nepomohlo, nezastavil je ani plot napříč celým kontinentem, ani myxomatóza, kterou byli infikováni…

I díky podobným neblahým zkušenostem mají Australané obezřetnost zkrátka v krvi. Odpůrci migrace si například donedávna nemohli vynachválit tvrdý přístup Canberry v otázce přijímání uprchlíků. Že Australané jsou sami většinově potomky vyhnanců z Evropy, je pak jen dalším z paradoxů, na než je moderní svět tak bohatý.

Kauza Novax

V nynějším sporu nejde o historii a dávno už ne o sport. Dokonce nejde ani o covid, byť mnozí se pokoušejí udělat z Djokoviče antivaxerskou ikonu. Podstata leží jinde: v otázce, nakolik jsou si lidé rovni před zákonem. Ten australský vyžaduje očkování - a basta. Djokovič není jediný neočkovaný vrcholový tenista, v Melbourne si nezahrají ani další sportovci bez vakcinace, ti ovšem neměli takové PR a nemohli si dovolit tak drahé právníky. Už dávno jsou doma. Novak na to šel jinak: bojoval až do samého konce - a byl vyhoštěn. Jeho zbraněmi byly lži a přesvědčení, že vítězi turnaje z několika posledních ročníků nerespektování pravidel nakonec přece jen nějak projde. Neprošlo.

Pokušení konzumovat extrabuřty se vrcholovým sportovcům nevyhýbá. Jsou výjimeční, mají tedy nárok na výjimečné ohledy, myslí si mnozí z nich. Je libo příklad? Zůstaňme doma a připomeňme si dvě pozapomenuté okolnosti z ledního hokeje.

I mladí sportovci, tak jako každý muž, si v Československu museli odkroutit povinnou základní vojenskou službu. Zprostit se jí dalo tehdy, pokud byl dotyčný lazar. Řada našich slavných hokejistů, mnoho příslušníků zlaté generace z Nagana, přitom na vojně nikdy nebyla. I někteří jejich předchůdci se ze zeleného sukna dokázali vyvléct a obstarat si "modrou knížku".

Na vojně přitom neměli házet ze zákopu granátem, ale ve specializovaných Duklách provozovat svůj sport. Toho ale nebyli podle lékařů schopni. Kupodivu, všem se zdravotní stav brzy radikálně zlepšil a ten nejlepší z nich hraje hokej stále. Jistě, angažmá v Dukle by brzdilo rozlet některých nadějí. Lze pro to mít jisté pochopení, ale nelze zároveň nevidět nerovnost, která to provázela. Desetitisíce mladíků na vojnu prostě musely.

Nejlepší hokejový obránce Československé historie Jan Suchý se dopustil něčeho neporovnatelně horšího. Řídil v opilosti a nehoda skončila smrtí jeho spolujezdce. Suchý byl odsouzen a měl nastoupit do kriminálu. Psal se rok 1972 a blížil se světový šampionát v Praze. Copak by na něm mohl nejlepší evropský obránce té doby chybět? Soudruzi mu proto učinili nabídku: pokud vstoupíš do strany, můžeš reprezentovat. A jestli budeš sekat latinu, i ten trest by šlo překvalifikovat na podmínečný… Suchý si obratem sbalil pět švestek a zazvonil na bráně věznice. Jeho spoluhráči brali zlato, on si o tom druhý den přečetl v novinách za mřížemi.

Každá situace umožňuje volbu, člověk není třtina klátící se ve větru. Novak Djokovič se rozhodl hrát svou hru i mimo tenisové dvorce. Žádal speciální výhody - a dostal spravedlnost. Kdo se stal vítězem tohoto sporu, je jasné: rovnost před zákonem.