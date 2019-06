Vláda důvěru udržela. Benešová, Zeman v sukni, důvěru nezískala, naopak

Ministryně spravedlnosti: "... ti, kteří mě dneska nálepkují, tak sami mají problémy, protože si některé pamatuji z telefonních odposlechů." Hnus.

Vláda si udržela důvěru. Jednání sněmovny však znovu ukázalo, z jakých ministrů je vláda složena. Šéfka financí Alena Schillerová je Andrej Babiš v sukni, zatímco ministryně spravedlnosti Marie Benešová představuje velmi dobrou žákyni Miloše Zemana, Zemana v sukni. Právě kvůli jejímu jmenování probíhají demonstrace po celé republice; vyvrcholily protestem více než 280 tisíc lidí v hlavním městě na Letné. Jak se tedy toto epicentrum veřejných obav ve sněmovně předvedlo? Jak Benešová obhájila sebe, mohla si získat důvěru protestujících?

Ta dáma je zkušená harcovnice, umí mluvit a drží zemanovskou lidovost. Umí podstatné zamlčet a udělat se hezkou, to však funguje jen tehdy, pokud neznáte pozadí a nevíte, jak úzce je spojena se Zemanem a kdo je náš prezident.

Ministryně si hned na začátku svého vystoupení stěžovala, "okamžitě jak jsem nastoupila jako nováček do vlády, bylo na mě zaútočeno". Jako by nebylo okolností (návrh policie na obžalobu Babiše a bleskový konec ministra Kněžínka), jako bychom nevěděli, že náleží do nejužšího okolí Zemana. Jako by se nevědělo, že odmítá stíhání Babiše kvůli Čapímu hnízdu.

Dál řekla: "… bylo mi vytýkáno, že jsem pracovala jako advokátka, ačkoli to nebylo vytýkáno mým předchůdcům." Lež. Toto jí nikdo nevytýkal, vadilo její angažmá coby advokátky. Když v květnu 2012 úředník dotačního programu Severozápad Leo Steiner prohlásil, že se v Ústeckém a Karlovarském kraji dělí evropské peníze podle politického klíče, korupčně, podala na něj tehdejší hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová (ČSSD) trestní oznámení, které připravila Benešová. To je jí vytýkáno, ne že byla advokátkou.

Skandální pasáž v její řeči: "Stejně tak jako jsem pracovala v justici, tak mám tu zkušenost, že ti, kteří mě dneska nálepkují, tak sami mají problémy, protože si některé pamatuji z telefonních odposlechů." (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

Odporné, nejmenuje, napadení se nemohou bránit. Použije zemanovskou podpásovku. Naznačí, nedořekne, doříct ani nesmí. Posluchač má nabýt dojmu, že její kritici jsou zločinci, po kterých pase policie. Toto je dnes politický symbol české spravedlnosti? Špína.

Dál řekla: "… přišla jsem tu justici nějakým způsobem posílit, aby fungovala dobře. A vím o ní mnoho a vím, kde ty bolístky má." Benešová je člověk Zemana. Proto ani slovem nezmínila snahy prezidenta a Hradu o ohýbání justice. Zeman a jeho lidé se pokoušeli ovlivňovat české soudy včetně Ústavního soudu. Prezident opakovaně kritizuje šéfa Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Iva Ištvana atd.

Nestrannost à la Benešová: Není co řešit

Svědectví o tom, jak atakuje Nejvyšší správní soud, vydal Josef Baxa, který byl do loňského září jeho předsedou. Vyjmenoval příklady, kdy se Zeman (a kancléř Mynář) pokoušel rozhodování soudů ovlivnit. Popsal mafiánské metody, jež Hrad používá, snahu dosadit na klíčová místa svoje lidi a ty, kteří neposlouchají, jako Baxa, pošpinit. O tom všem Benešová neřekla ani měkké f. Smlčela slova Pavla Rychetského, předsedy Ústavního soudu a bývalého Zemanova přítele: "Pokud mám z něčeho obavy, tak z kohorty panošů, která funguje na Hradě kolem pana prezidenta." Ne, ne, ta dáma nepřišla justici posílit.

Mluvila o střetu zájmů premiéra, lex Babiš "nabyl právní moci, pan premiér se podle toho zachoval, to znamená, že v podstatě postupoval po nabytí účinnosti zákona o střetu zájmů v souladu s tím zákonem a majetek převedl do svěřeneckých fondů. Dokonce nad rámec toho zákona omezil i své jinak občanským zákoníkem neomezené právo odvolávat svěřeneckého správce, pokud tedy špatně hospodaří. Mám za to, že učinil zadost českému právu a není co vlastně řešit".

Hotovo, rozsouzeno. Toto je ministryně spravedlnosti, jež má zůstat nestranná? Klidně řekne "není co řešit". Takže každý, kdo "něco řeší", včetně Evropské komise, je mimo. Benešová nemá ani ponětí, co je to nestrannost.

A perla nakonec: "Tak klaďme si otázku, jestli je tedy skutečně naším záměrem, aby lidé, kteří se pohybují v politice, byli pouze nemajetní, anebo tedy jsme připustili i schopné manažery, kteří ten majetek mají. To je otázka pro vás. Já si myslím, že každý má právo se zúčastnit politického klání, i ti bohatí."

Blábol? Ne, čistá manipulace. Babišovi nikdo nevytýká, že je bohatý, nýbrž to, že řídí vládu v obřím střetu zájmů. Holdingy má ve svěřenském fondu, z něhož může mít stoprocentní zisk a který de facto ovládá. Firmy těchto holdingů pobírají miliardové dotace. Benešová to samozřejmě ví, není hloupá, jen manipuluje, to je její úloha.

Důvěru Benešová, autorka nedoloženého tvrzení, že u nás lze objednat trestní stíhání, nezískala. Právem je pod tlakem. Jen díky protestům teď slibuje, že neodvolá nejvyššího žalobce, přitom dobře ví, že se nabízejí jiná sousta, kdy bude prezidentovi navrhovat ke jmenování klíčové postavy české justice. Čeká nás změna předsedy Vrchního soudu v Olomouci (končí v září). V lednu výměna předsedy pražského vrchního soudu (bude pravděpodobně konat v kauze Čapí hnízdo). Měnit se bude vedení krajských soudů, šéfové v Hradci, Budějovicích, Plzni i u Městského soudu v Praze. Ne, Benešová na ministerstvo spravedlnosti nepatří. Potvrdila to ve sněmovně, důvěru statisíců protestujících nezískala.