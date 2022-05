Vláda má pomáhat chudým, ne těm, kteří to nepotřebují. Za zády na ni číhá noční můra

Fialovci dělají chyby, vrhá se proti nim ale smršť něčeho mnohem horšího - babišovsko-okamurovského opozičního populismu.

Zná to teď kdekdo: "Přišla mi faktura za plyn. Doplácím 13 tisíc. Tři zálohy, 4,5 měsíce v topné sezoně. Přesto dát 10 tisíc za měsíc v DPI a teď 13 je pro mě docela velký jednorázový výdaj. Příspěvek nedostanu. Sice mám roční příjem cca 350 tisíc, ale dcera, byť je na střední, už má 18 let." Nebo: "Právě mi přišlo druhé zvýšení záloh na plyn za poslední dva měsíce. Na konci loňského roku to bylo zhruba 2200 Kč měsíčně, teď je to 3880 Kč měsíčně, mezikrok byl 2950 Kč měsíčně. Teď si představte, že máte barák…" Doma jsme na tom stejně, dvojnásobné zálohy za plyn, nepomáhá, že topíme málo. Prudce zvýšená cena elektřiny, vyšší ceny úplně všeho, především jídla. Inflace někde nad dvanácti procenty.

Do toho jsme se na konci minulého týdne dozvěděli na první pohled pozitivní zprávu, že se Fialova vláda shodla na jednorázovém příspěvku 5000 korun na každé dítě pro domácnosti s příjmem do jednoho milionu korun za rok. Plánuje i další změny u rodičovské a chce motivovat zaměstnavatele ke zřizování zkrácených úvazků úlevou na odvodech a vyhlásit mimořádné dotace pro dětské skupiny.

Na 5000 na dítě pro jednomilionové domácnosti se okamžitě snesla ostrá kritika, protože je to de facto plošné opatření a týká se zhruba 85 procent rodin, celkem jde o 2,1 milionu dětí do 18 let. Pomáhá se tedy i těm, kteří to alespoň momentálně nepotřebují. Mohlo by se a mělo by se podstatně víc pomoci lidem opravdu sužovaným chudobou. Petr Fiala říká: "Pomáháme těm, kteří si nemohou s dopady poradit sami. Není v možnostech státních financí, a ani by nebylo rozumné, abychom dávali podporu všem, nedávalo byt to smysl, jenom bychom roztáčeli inflační spirálu." Skutečně?

Na Fialu reagoval odborář Josef Středula na Twitteru: "Vláda @P_Fiala pod tlakem reaguje nesmyslně! Není 5000,- Kč rodičům dětí s příjmem 1 milion jen předvolební 'pastelkovné'? Proč raději nedat 10 000,- Kč rodičům, kteří to opravdu potřebují, tedy s příjmem do 500 tisíc? To je sociální smír pane @MJurecka? Prosím, zvažte to." A ekonom David Marek tweetoval toto: "Se schodkem 280 mld. Kč není prostor na chyby, resp. 'cílené' dávky pro 85 % domácností s dětmi nebo snižování spotřebních daní. Více muziky za méně peněz by přinesla třeba konverze slevy na dani do negativní daně. Možná je opět načase oživit něco jako NERV."

Zdá se, že vláda váznoucí ve velkém zadlužení dává peníze, kam nemá. Fiala sám řekl: "Toto opatření míří na střední třídu, na lidi, kteří nejsou v existenčních problémech, ale kterým chceme pomoci, aby mohli zvládnout rostoucí ceny." Blíží se volby, vláda na to nezapomíná, a v tomto se zcela nepochybně podobá vládě Babišově.

Loni na důstojnou mzdu nedosáhlo 41 procent lidí a číslo stoupá

Po té sprše v sobotu po poledni tweetoval ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka: "Pomoc rodinám se bude týkat těch, jejichž příjem je do 1 mil. Kč HRUBÉHO. Na tiskové konferenci jsem sdělil nepřesnost, za kterou se omlouvám. Nechci se vymlouvat, v poznámkách jsem měl i jiné varianty, které se odvíjely od čistého příjmu a přehlédl jsem se. Děkuji za pochopení." O. k., trochu couvli, ale nebyli s to říct: udělali jsme blbost. I tak je to opatření, které se týká zdaleka nejen chudých. A ono couvnutí bohužel nejchudším nepřidá.

Nejsem ekonom, předpokládám však, že by měl Fialův kabinet logicky právě nyní pomoci na prvním místě těm úplně nejchudším a hned za nimi těm, kteří v těchto týdnech do chudoby kvůli inflaci sklouzávají. Vláda mluví o udržení sociálního smíru, ale ten bez záchrany lidí v nouzi neudrží. Je nutné mnohem víc myslet na občany v dluzích, exekucích, na samoživitelky, na chudé rodiny s více dětmi, na ty, kteří zaplatí nájem, energie a skoro jim nezbývá na jídlo. - Vlastně je to úplně banální cesta, jeví se jako samozřejmá.

V letošním roce vzroste výše minimální mzdy oproti roku 2021 o 1000 korun na částku 16 200, bude činit přibližně 41,7 procenta průměrné mzdy v ČR. A minimální důstojná mzda pro Česko (jež představuje náklady na pokrytí běžných výdajů, pracující člověk by z ní měl bez problémů uhradit nájemné či náklady na bydlení, nakoupit potraviny, hygienické potřeby, zaplatit dětem kroužky, pokrýt náklady na telekomunikace a dopravu a odjet jednou za rok na dovolenou) činila loni 31 146 korun hrubého, pro Prahu pak 36 717 hrubého. Podle odhadu inflace pro celý rok 2022 by důstojná mzda letos činila 34 977 korun a pro Prahu 41 233 korun, o hodně více.

Člověk v exekuci nebo insolvenci s minimální mzdou dosáhne po srážkách na pouhých 37 procent důstojné mzdy, něco více než třetinu. A pokud by člověk v insolvenci nebo s přednostní exekucí dosáhl před srážkami na důstojnou mzdu, po srážkách bude mít jen 57 procent minimální důstojné mzdy.

Rozhlédněte se okolo sebe, kdo to má. Podle odhadů na důstojnou mzdu pro rok 2021 nedosáhne necelá polovina pracujících, celkem 41 procent. To číslo nepochybně rychle stoupne. Mluví se o tom, že se musíme uskromnit, jenomže my se musíme opravdu hodně uskromnit.

Ekonomka Danuše Nerudová nedávno varovala: "Chudobou bude ohrožena až třetina domácností, a to se netýká jen nízkopříjmových lidí, ale i střední třídy. Střední třída zchudne. Jsme v situaci, kdy významně klesne životní úroveň všem. A nevím, zda lidé počítají s tím, že ten pokles bude větší než v 90. letech." - Počítá s tím vláda? Má nějaký ucelený program? Podle akce 5000 na dítě pro 85 procent lidí to tak nevypadá.

Životní minimum zvýšit o 20 procent

Experti by pomáhali jinak, cíleněji, nikoli plošně. Sociolog Daniel Prokop nabízí řadu kroků, jak pomoci domácnostem zasaženým inflací. Převést daňovou slevu na poplatníka do bonusu, zpřístupnit příspěvek na bydlení - nežádat každý rok, nedokládat výdaje každý kvartál, zjednodušit žádosti, chudším důchodcům poslat předvyplněný formulář, změnit rodičovskou tak, aby ji i nízkopříjmoví mohli čerpat rychleji, zvýšit životní minimum nikoli o 10 procent, ale o 20 procent, zavést valorizační schéma výše dávek, slev na děti a na poplatníka. Prokopova doporučení se týkají i regulované složky elektřiny a omezení exekucí. - Jistě je Prokopův recept jedna z možností, rozumné, speciálně na chudé cílené cesty existují.

Zádrhel se skrývá v tom, že Fialova vláda potřebuje vydržet celé volební období a chce pokračovat i v období následujícím, které - snad - bude méně hektické. Váha voličů této vlády leží především ve střední a vyšší třídě, zřejmě proto Fiala "babišuje" a hodlá posílat peníze i tam, kam by je momentálně posílat neměl. Sociálněji uvažující Piráti mají v kabinetu mimořádně slabou pozici. A otázkou je, nakolik by i oni byli ve své dnešní situaci ochotni soustředit se především na chudé a na záchranu lidí na okraji chudoby.

Fialovu vládu přitom ostře kritizují i pravicoví politici, kupříkladu exministr financí Miroslav Kalousek, který upozorňuje, že její opatření nejsou protiinflační, nýbrž proinflační. A proti fialovcům se vrhá taky smršť opozičního "anoespédéismu", babišovsko-okamurovského populismu. Za zády vlády tedy číhá něco mnohem horšího, což si ale volič zkažený léta trvajícím populismem vůbec nemusí uvědomovat, připouštět. - Ven z toho vede jediná cesta, poslouchat experty, nepodlehnout vábení populismu.

A přesvědčovat, znovu a znovu lidem vysvětlovat, co a proč vláda dělá a chystá. Vzít si i při vysvětlování na pomoc uznávané odborníky. Nedělat to tak, že Fiala řekne "není v možnostech státních financí, abychom dávali podporu všem, jenom bychom roztáčeli inflační spirálu", a zároveň vláda oznámí že přilepší 85 procentům domácností a pak to Jurečka trochu upraví, aniž by přiznal chybu.

Ještě jedna zásadní poznámka, vládě Petra Fialy nejdou po hrdle jen ANO a SPD, populisté a prokremelští extremisté, ale taky fejkaři a dezinformátoři. Ti často pracují s narativem, že za chudobu a za válku, která ji zčásti produkuje, může Západ, protože útočí na Putina. Taky tady je nutné vysvětlovat a vyvracet tuny sdílených lží.

