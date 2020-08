Vlastenecké noviny parazitují na tragédii v Bohumíně. Rasismus jak vyšitý

My Češi se často uklidňujeme, že jsme nesmírně tolerantní a rozhodně žádní rasisti. Většina taková jistě není, ale rasismus má u nás stále silnou podporu. I nahoře.

Na pietní akci v Letech na Písecku během mezinárodního Dne romského holokaustu (2. srpna) letos Čeněk Růžička z Výboru pro odškodnění romského holocaustu vyzval politiky, aby stejně jako antisemitismus odsuzovali projevy anticikanismu. O čem mluvil, to se drsně ukázalo o týden později. V panelovém domě v Bohumíně na Karvinsku zemřelo při požáru bytu v jedenáctém patře jedenáct lidí. Šest z nich v hořícím bytě, pět po skoku z okna. Mezi oběťmi jsou i tři děti. Podle dostupných informací byl požár úmyslně založen. Nepsalo se o tom, jací lidé zahynuli, jestli šlo o příslušníky většinové, nebo menšinové společnosti. Taky proč. Odporným způsobem o neštěstí ovšem psaly dezinformační Vlastenecké noviny (VL).

Titulek internetového plátku zněl "Jedenáct cikánů mínus. Něco uhořelo a něco vyskákalo z oken". Následoval jednoznačně rasistický, nelidský text, který začínal větami: "Požár v panelovém domě v Bohumíně ubral jedenáct kusů cikánů z povrchu zemského. Podle očitých svědků se cikáni snažili holý život zachránit skokem z okna (11. patro, tak byli to cikáni, takže rozum nehledejme), na místě zasahovalo hned několik jednotek hasičů. Požár byl založen úmyslně jiným cikánem, který se přiznal a chlubil, že to byla odveta. Hold jaký zvyk, takový mrav."

Dál se čtenáři VL dočetli, že v "jednom bytě se nacházelo až jedenáct kousků cikánů, kteří to už mají za sebou. Úspěšně dosáhli finále života, prošli cílovou páskou. Tři uhořelé měly být cikánské mláďata, pět dalších se mělo jako rozumu zbavených, pokud nějaký někdy měli, vrhnout skokem z okna z 12. patra." O tragédii tyto "noviny" psaly jako o "bohumínské grilovačce cikánů" a o mrtvých uvedly, že "pochcípali na následky zranění". O tom, že to byli "cikánští paraziti, se neinformovalo, to bylo zjištěno až místním šetření redakčních spolupracovníků".

Jako obvykle, ten odporný rasistický text vyvolal pohoršení na Twitteru, dost možná už někdo podal trestní oznámení. Podle paragrafu 260 trestního zákona má být postižen ten, kdo podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob a poskytuje tím ochranu základním lidským právům a svobodám, a to především rovnoprávnosti všech lidí bez rozdílu rasy, národnosti, náboženství, původu a sociální příslušnosti. Jako právní laik v nejmenším nepochybuji o tom, že se v daném textu jedná o hlásání rasové zášti.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) reagoval na Twitteru; neprezentoval svůj osobní pohled na ten hnus, pouze retweetnul sdělení české policie: "Rasistickým článkem uveřejněným ve Vlasteneckých novinách se policisté od rána zabývají. Takovým případům věnujeme vždy absolutní pozornost a děláme maximum pro jejich objasnění. V internetovém prostředí jsme jen v loňském roce řešili přes 8 tisíc trestných činů." O. K., to vypadá na první pohled slibně.

Anticikanismus zesiluje

Na začátku zmíněný Čeněk Růžička v Letech upozornil, že antiromské projevy nabývají na síle: "Projevy anticikanismu zesilují. Jsou v celé Evropě na dennodenním pořádku," řekl a varoval, že se čeští politici proti tomuto jevu nestaví. Psal jsem o tom, že na pietě v Letech chyběl jak premiér, tak prezident a že se oba v minulosti nevyhnuli antiromským projevům. Andrej Babiš vzal jeden takový výrok zpátky, Miloš Zeman naopak podporuje Okamurovu SPD a Václav Klaus junior na svém facebookovém profilu šíří rasistický vtip.

Nejen to. Fakt, že VL jsou dezinformační a rasistické, je znám. Metody tohoto listu byly popsány. Kupříkladu server Manipulátoři.cz letos v květnu zveřejnil text, jehož autory jsou Čeští elfové (skupina, která dlouhodobě mapuje dezinformace v českém kyberprostoru). Titulek článku zní: "Šampion proruské dezinformační scény: Radek Velička" - Dočteme se, že majitelem domény, kde VL vycházejí, je Centrální informační agentura, z. s., se sídlem Plk. Rajmunda Prchaly 4460/119, Poruba, 708 00 Ostrava. Radek Velička je hlavní postavou a ředitelem agentury, autorem části textů.

O VL Čeští elfové píší: "Vlastenecké noviny neustále vytvářejí obrovské množství vlastního obsahu. Jde obvykle o nejexplicitnější projevy nenávisti, rasismu a xenofobie, jaké je na českém internetu možné nalézt … Redakční zprávy jsou obvykle podepsané zřejmě smyšlenými jmény: Ferdinand Pištora, Anett Hoopskins, Irina Vladivojna Zajceva aj." - Podobně je tomu i se zmíněným zjevně rasistickým textem parazitujícím na tragédii v Bohumíně. Jako autor je uveden Antonín Speibel, když na jméno kliknete, objeví se webová zpráva, že požadovaná stránka nebyla nalezena. - Vymyšlené jméno.

Pokud tedy policie na Twitteru píše, že takovým případům věnuje "vždy absolutní pozornost" a dělá "maximum pro jejich objasnění", na VL viditelně poněkud zapomněla. Zřejmě musel přijít až tento děsivý, nenormální text, aby se probudila k nějaké akci. A otázkou zůstává, v co to probuzení vyústí.

My Češi se často uklidňujeme, že jsme nesmírně tolerantní a rozhodně žádní rasisti. Většina taková jistě není, ale prasečák ještě dnes stojící na místě romského koncentráku, prezidentova podpora SPD, syn exprezidenta a zároveň poslanec, který šíří rasismus, a doslova strašlivé texty, jaké vydávají VL, celkem jasně ukazují, že část české společnosti mezi rasisty počítat musíme. A málo se rasismu bráníme. Pro Romy velmi špatná zkušenost.