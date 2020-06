Vokřál končí, ale ANO bylo Babiš, je Babiš a bude Babiš (a v podpalubí maká Faltýnek)

Pokud Petr Vokřál po šesti letech prohlédl, proč nebojuje, nesnaží se ANO změnit? Proč to hned balí a odchází? Nebojoval ani Jiří Zlatuška, Martin Stropnický, Pavel Telička.

V ANO končí Petr Vokřál, místopředseda hnutí, dosud kandidát na hejtmana a bývalý brněnský primátor. Spolu s primátorem Ostravy Tomášem Macurou to byli jediní dva výraznější politici, kteří se zdáli být poněkud méně závislí na guru ANO Andreji Babišovi. Macura byl více kritický, asi proto nebyl na sněmu zvolen řadovým místopředsedou.

Vokřál Aktuálně.cz řekl, že jeho cesta v hnutí je nadále neudržitelná. "Dlouhodobě jsem se snažil prosazovat liberální pojetí hnutí, tak jak jsem do něj vstupoval v roce 2014. ANO se ale vydalo spíše směrem politikaření v klasické partaji, kde jedinou starostí je vyhrát volby. Toto je pro mě málo."

Na Facebooku také napsal, že se v hnutí snažil prosazovat liberální hodnoty. Zkoušel to vícekrát "zejména ve spolupráci a s podporou mého váženého kolegy Tomáše Macury a dalších liberálně smýšlejících členů". Ale hlavním důvodem jeho rozhodnutí asi bude toto: "… nechci dále spojovat své jméno s osobami, které hnutí ANO využívají pouze ke svému osobnímu prospěchu a které tak ničí dobrou práci kolegů, kterým se podařil již kus dobré práce."

Vokřálův konec v ANO zjevně urychlil neúspěšný pokus (který uskutečnil spolu s brněnským vedením hnutí) zrušit organizace v Židenicích, Černovicích a ve Starém Lískovci. Podle Vokřála byli lidé z těchto buněk napojeni na lidi z kauzy Stoka, korupčního případu okolo veřejných zakázek na radnici Brno-střed spojených s Jiřím Švachulou. Pro Vokřála musela být těžká rána, když předsednictvo hnutí ANO v květnu po tahanicích zrušilo rozhodnutí o rozpuštění oněch tří buněk.

Andrej Babiš k tomu řekl: "Je to důsledkem toho, že do naší jihomoravské krajské organizace přišli lidé, kteří tam nikdy být neměli. Vedení této organizace o problému dlouho vědělo, ale přehlíželo ho a neřešilo. Přitom to je jejich kompetence a povinnost. Lidí, kteří poškozují jméno našeho hnutí, se musíme zbavit." Namočil do toho i Vokřála, navíc měl pravdu. Později řekl, že ho odchod exprimátora mrzí.

Otázkou je, nakolik ho mrzí doopravdy. Jak známo, velký vliv v Brně, v okolí Vokřála, má a měla pravá ruka Babiše, dvojka hnutí Jaroslav Faltýnek. Jeho syn Jiří je namočen v kauze Stoka (nyní má pozastavené členství v ANO). Dvojice Babiš-Faltýnek se zdá naprosto nerozbitná, první místopředseda ví o Babišovi (a zřejmě i na Babiše) všechno. To on přivedl před lety Vokřála do ANO. Faltýnek je celkem nepochybně hlavním konstruktérem interiéru hnutí.

Odchod liberálů nic nezmění

Vokřál: "Organizace byly z mého pohledu jednoznačně napojeny na různé lidi, řekl bych až z podsvětí. Neumím se srovnat s tím, že se velrybaří lidi, účelově se mění bydliště jen proto, aby někdo někde mohl být členem či na kandidátce. Nepřesvědčilo mě to o tom, že by se chtělo, aby se tyto věci řešily. Čekal jsem, že se s tím hnutí bude snažit vypořádat. Mám svoje hodnoty. S takovými lidmi v jednom hnutí být nechci. Pokud ANO chce fungovat jako standardní strana se závody ve vymáhání vlivu a nabírání členů, tak beze mě."

Dodejme však, že sám byl (i se svými hodnotami) před komunálními volbami v roce 2014 velrybářsky přijat do hnutí ve vzdálené Praze, což ale zároveň neznamená, že tehdy neměl své ideály a představy, jakou chce dělat politiku. A za jeho primátorování se korupce rozjela.

V hnutí vydržel poměrně dlouho a dokázal překousnout spoustu věcí. Kupříkladu Babišův doslova gigantický střet zájmů, jeho estébáctví, trestní stíhání. Pokud jde o kauzu Stoka, Vokřálův první náměstek Richard Mrázek byl těsně napojen na již obžalovaného Jiřího Švachulu, přítele otce a syna Faltýnkových. S Vokřálem nepohnul ani fakt, že loni na Letné proti Babišovi protestovalo necelých 300 tisíc lidí. Mlčel. Neozval se.

Poškodí Vokřálův odchod ANO? První moment: poškodil hnutí odchod Martina Stropnického, Jiřího Zlatušky, nebo bývalého předsedy hnutí v Evropském parlamentu Pavla Teličky? Ne. Hnutí ANO je Babiš, bylo Babiš za Vokřála (a on to bral) a bude Babiš i bez Vokřála. Druhý moment: Vokřál odchází v době končící pandemie koronaviru, kdy Babišovo hnutí posílilo. Skoro to vypadá, že předsednictvo ANO zrušilo rozhodnutí o rozpuštění tří buněk schválně, jako by chtělo Vokřálovi uštědřit lekci, jako by se ho snad chtělo i zbavit a podpořit křídlo Faltýnkova syna. Babiš nepotřebuje v hnutí opozici, ani úplně slaboučkou ne. (Faltýnek rovněž ne.)

Jeden by čekal, že hnutí uškodí kauza bývalého místostarosty radnice Brno-střed Jiřího Švachuly. Zatím se to tedy neprojevilo (celostátní preference hnutí během covidu vystoupaly vzhůru). Uvidíme, jak dopadnou podzimní krajské volby, tam by se Stoka i odchod exprimátora mohly projevit.

Zpět k Vokřálovi. Všecko, co se děje v ANO, snášel. Nepamatuji se, že by kdy proti Babišovi a Faltýnkovi přímo vystoupil, že by je někdy ostře kritizoval. Na sněmu se o to, jak už řečeno výše, pokusil Macura, Vokřál ne. Co se teď tedy stalo? Prohlédl? Pochopil, jak to uvnitř ANO chodí? Bylo zrušení rozpuštěných buněk poslední kapkou? Snažil se Vokřál bránit mafii? (Buňku, kde byl Švachula, ovšem zrušit nechtěl.)

Zajímavý jev. Pokud po šesti letech prohlédl, proč nebojuje, proč se nesnaží brněnské ANO změnit? Proč to hned balí? Proč nebojoval Zlatuška, Stropnický, Telička? Byli tak fascinováni Babišem? Věděli, že to nemá smysl? Nebo uvěřili, že Antibabiš Babišovi pomáhá? Zřejmě platí jedno, Vokřál je příliš slabý na to, aby se Babišovi a Faltýnkovi vzepřel. Radši to zabalí.