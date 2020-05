Volba radních ČT dopadla nejhůř, jak mohla. Budou ji škrtit. Babiš využil koronáče

Milion chvilek pro demokracii byl vyautován. Nemůže svolat masovou demonstraci na obranu ČT. Pro Babiše a spol. ideální chvíle. Kdyby svoboda shromažďovací nebyla omezena, dost možná by volba dopadla jinak.

Radní Lubomír Veselý: "Co mně vadí brutálně, je to, že jsou tady jacísi samozvanci, kteří nám přišli říct, kde je pravda a za kterým stromem ji najdeme." | Foto: Český rozhlas

Poslední tři členové Rady České televize byli dnes v tajné volbě vybráni: ekonomka Hana Lipovská, moderátor Lubomír Veselý a novinář Pavel Matocha. Ředitel ČT Petr Dvořák nebude mít radost, liberální demokraté taky ne, stejně jako mnozí novináři v ČT. Svoje lidi do rady dostal Miloš Zeman, Václav Klaus junior, Andrej Babiš. Spokojeni budou okopávači veřejnoprávní televize, okamurovci a komunisté. Dopadlo to nejhůř, jak mohlo, a přesně podle očekávání. Z Babiše a Jaroslava Faltýnka se stali političtí mistři kuloárů a tajných dohod. S KSČM a SPD.

Lipovská loni v dubnu (to ještě pracovala v Institutu Václava Klause) řekla Parlamentním listům, že nerozumí "smyslu existence veřejnoprávních médií. Zárukou nestrannosti či svobody slova nejsou - rozhlas přece existoval i během německé okupace, televize vesele sloužila komunistickému režimu". A dál: "Neznám jediný pořád České televize, který by nemohla vysílat komerční stanice." Nominovala ji Česká biskupská konference.

Pavel Matocha psal v červenci 2018 v Lidových novinách o Babišovi, že "jeho démonizace je hysterická", prý u nás není vyvíjen tlak na média a "naši společnost neohrožují Babiš, Zeman, Putin a Trump, ale právě ten hysterický mód chování". (Po údajném vrahovi na ruské ambasádě to zní obzvlášť pravdivě.) Nominoval ho mimo jiné Šachový svaz České republiky, odkud se dobře zná s Klausem juniorem.

Lubomír "Xaver" Veselý, přítulný k Miloši Zemanovi i Andreji Babišovi, řekl v Info.cz: "Co mně vadí brutálně, je to, že jsou tady jacísi samozvanci, kteří nám přišli říct, kde je pravda a za kterým stromem ji najdeme." Napadl Ústav nezávislé žurnalistiky a tvrdil, že se ČT a "zejména její zpravodajství neustále odkazuje na relevanci, kterou jim dává ústav české žurnalistiky". Jeho řeč nápadně připomíná dikci minulého režimu. Xavera podporuje hnutí Trikolóra.

Při minulé volbě byli zvoleni rovněž tři radní (celkem se jich měnilo šest). Volbě předcházel skandál. Server Info.cz získal mail předsedy volebního výboru, poslance Stanislava Berkovce (ANO), kde naznačoval, koho volit či nevolit. Měřítkem bylo, jaký mají vztah k ANO či Babišovi, ale hlavně k současnému řediteli ČT Petru Dvořákovi. Podle not pak byli zvoleni kritik současné ČT Roman Bradáč, ekonom údajně nakloněný Babišovi Pavel Kysilka a bývalý hokejista Jiří Šlégr.

Před středeční volbou přineslo Info.cz jména všech tří radních, kteří mají být zvoleni, a byli to skutečně ti později sněmovnou zvolení. O radních bylo tedy v kuloárech předem rozhodnuto (jména údajně vyjednal Faltýnek).

Pochlebuj a vysílej

Kritiku ČT z Hradu a od ANO či přímo Babiše, od komunistů a SPD slýcháme v posledních letech stále. Veřejnoprávní televize není dokonalá, ale patří mezi nejkontrolovanější, nejpřísněji sledovaná média v zemi. Odtud plyne jistá krotkost, ale také maximální snaha o objektivitu. Jenomže právě ta vadí. Politici zdrcující většinou netouží po zrcadle, po veřejné zpětné vazbě, nýbrž po pochvale. Netouží po otázkách na tělo, ale po debatě co nejmělčí, nejplytčí, která je neohrožuje. Milují, když se jim nahrává, pochlebuje.

Babiš a Zeman si veřejnou službu představují jako jejich veřejnou služku, propagátorku jejich slávy a úspěchů. Krásně to bylo vidět při nouzovém stavu. Babiš chtěl být chválen, jak nás zachránil, ne kritizován, že státu chybí roušky a další ochranné prvky. O Zemanovi a jeho partě nemá smysl mluvit, té se líbí autoritářský přístup k médiím. Připomínám prezidentův bonmot, kterým počastoval báťušku Putina: "Novinářů je příliš, měli by se likvidovat."

Co bude dál? Byl pokřiven zákon o České televizi i Českém rozhlase, jehož základním kritériem je nezávislost kandidátů. Tohle končí, už je to jen na papíru. Sledujeme postupné škrcení ČT, smyčka se utahuje, radní nejspíš začnou komplikovat práci především publicistice a zpravodajství. Ředitele Dvořáka zřejmě čekají velmi těžké časy.

Zemi ovládá politický blok Zeman-Babiš-ANO-KSČM-SPD-Trikolóra (a maličko i ČSSD), získal v radě převahu. Zatím ji nezískal v ČT samotné, zatím "jen" v radě. Dá se čekat, že část novinářů (a hlavně jejich šéfů) ve veřejnoprávní televizi začne být ještě opatrnější než dosud. Kritické zprávy, reportáže, to bude porod. Ubude jich?

Aniž bych z toho měl radost, mám za to, že s klesající nezávislostí, a tím i vlivem České televize bude stoupat význam i vliv nezávislých médií. Naší prací ovšem je také bránit nezávislost veřejnoprávních médií, na niž je dlouho, intenzivně, zuřivě útočeno. Uvidíme, jak budou radní neskrytě i skrytě vládnoucího bloku stran a Hradu jednat. Zničit ČT není zas tak úplně jednoduché.

Jak je možné, že se jim to tak snadno povedlo? Využili koronaviru. Nákaza se stala hlavním tématem, ale oni nelenili, handlovali a vyhandlovali. Využívají zákazu velkých shromáždění. Milion chvilek pro demokracii byl vyautován. Nemůže svolat velkou, masovou demonstraci na obranu ČT. Pro Babiše a spol. nastala ideální chvíle. Kdyby svoboda shromažďovací nebyla omezena, Babiš a Faltýnek by si dávali větší pozor, dost možná by volba dopadla jinak.

Je to ukázka toho, jak nebezpečná a zneužitelná jsou tato vládní opatření. Protože jediné, co dnes blok od ANO po komunisty může brzdit, je aktivní občanská společnost. Parlamentní opozice je slabá a nesourodá.