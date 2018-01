Volební řež: Nevolte na Hrad Marťany! Nevolte padače z višní! Žádá Nemarťan Klaus

před 4 hodinami

Poněkud zaráží Klausova představa, že se z Marsu dá "spadnout". Nejkratší vzdálenost mezi Zemí a Marsem činí 55 milionů kilometrů.

Dlouho, velmi dlouho bylo těžké, přetěžké vybrat si z kandidátů na Hrad. Devět mužů, jeden lepší než druhý, jeden zasloužilejší než druhý, včele pak ten nejzasloužilejší, byť poněkud ojetý a opotřebovaný.

Světlo do toho klopotného tápání vnesl opravdu, ale opravdu zkušený politik, dvakrát nám prezidentující a jednou nás amnestující Václav Klaus. V rozhovoru pro deník E15 řekl jasně, že na Hrad musí kandidovat Nemarťan.

Citujme: "Kandidovat na prezidenta musí hlavně Nemarťan. Člověk, který nespadl z Marsu či z višně, který zná politický systém. Nemarťany jsou aktuálně v prezidentském klání pro mě Zeman a Topolánek." Dodejme, co se rozumí samo sebou, že Nemarťanem musí logicky být taky Klaus, leda by to byl Marťan převlečený za Nemarťana, což vylučujeme, Marťané totiž jak známo nehrají tenis, milují snowboard a odmítají AfD. A dodejme, že Nemarťan klíďo píďo může být "absolutne falesny a prazdny Topol", jak napsal v SMS v roce 2002 Klaus o Topolánkovi.

Zlé pro voliče je, že česká ústava nevylučuje, aby se prezidentem stal Marťan, není to tam alespoň výslovně uvedeno, stejně tak jako to, zda by mohl kandidovat Venušan, Měsíčňan, nebo dokonce Saturňan!

Zlé je, že nevíme, jak se Marťan pozná (Institut Václava Klause na to zřejmě vyvinul nějaký detekční přístroj, nejspíš pod vedením Petra Hájka). Tušíme jen, že Marťan asi "nezná politický systém". Dále tušíme, proč je Marťan jako šéf Hradu nepřijatelný: je to přivandrovalec (přiufovalec či přistalec přesněji), žádný zemitý Čech (Zeman) jako poleno nebo topoleno (viz Topolánek).

Pád 55 milionů kilometrů by zřejmě netrval stejně dlouho jako pád z višně (tím chceme říci, že věk kandidátů na Marťany úplně nevypadá, ale co my víme).

Postupme k druhému Klausovu vymezení, k pádu z višně. Jako bývalý premiér a prezident měl k dispozici tajné služby, jistě disponuje informacemi, které obyčejný smrtelník, Nemarťan, nemá. Zřejmě si zjistil, že jedině Zeman (tam je to jasné) a Topolánek (spadnout teoreticky mohl, i když je "chlap s gulama") nespadli z višně, kdežto Drahoš, Horáček, Hilšer, Fischer a další z višně spadli (proto tedy Kulhánek?).

Otázkou je, jak by mohl pád z višně ovlivnit výkon prezidentské funkce, protože z višně může spadnout i nepřivandrovalec či nepřiufovalec.

Při tempu českého soudnictví na to není čas, ale zajímavá by byla žaloba kandidátů Marťanů na Nemarťana Klause, jež by požadovala, aby dokázal buď to, že jsou Marťané, nebo že spadli z višně. Na pomoc by musel být povolán expremiér Jiří Paroubek, který chtěl už v roce 2006 (!) přijímat zákony "třeba s komunisty, a kdyby tady spadli Marťani, tak je budu schvalovat třeba s Marťany, budou-li členy Poslanecké sněmovny".

(Povšimněme si, že také superinteligentní J. P., na hlavu státu k naší velké lítosti nekandidující, mluví o tom, že k nám Marťané "spadnou", zřejmě se nějak podílí na výzkumné práci Institutu Václava Klause; Marťané k nám zkrátka nelétají, ale padají.)

Každopádně platí: dobrý Čech hájící české národní zájmy volí zásadně Nemarťany hájící nemarťanské zájmy a nepadače z višní. Jaká škoda, že nekandiduje Nemarťan Nepadač Klaus!