Volte (Putina), vyfoťte se u toho a vyhrajte mobil. Svéráz volební kampaně vrcholí

před 55 minutami

Jméno vítěze je jasné předem. Putinův režim ale mobilizuje obyvatelstvo k co nejvyšší volební účasti.

Komentáře zavilých putinovců či Putinových odpůrců se shodují v jednom: Nikdo nepochybuje, že současný ruský prezident ve volbách 18. března zvítězí, přitom s tím nebude mít vůbec žádný problém. Do voleb proti němu totiž nejde nikdo, kdo by jej mohl byť jen lehce ohrozit. Jeho hlavní kritik Alexej Navalnyj nebyl k volbám připuštěn. A ani kdyby byl, tak by Vladimira Putina neohrozil. Přesto provázejí volby mocné přípravy, které se zaměřují hlavně na zvýšení účasti. Pokud by přišlo k urnám podezřele málo lidí a volební místnosti by zely prázdnotou, nebyla by to pro ruského prezidenta dobrá vizitka; i když vezmeme v úvahu obvyklou kreativitu při sčítání. I proto se všechny síly napjaly k zajištění co největší účasti. A nutno říci, že v některých případech až kuriózním způsobem.

Tím nejzjevnějším, a to i pro celý svět, je opětovná mobilizace obyvatelstva. Hlásá, že jsou všichni proti Rusku, ale ono, pod vedením statečného prezidenta Putina, všechny nepřátele odrazí a zvítězí. Bylo to vidět již v nedávném Putinově poselství ke členům Federálního shromáždění. Jeho velká část se věnovala právě problematice obrany. Došlo i na představení nové zázračné zbraně, rakety, která proletí všemi obrannými systémy, překoná všechny světadíly a dostane se i do těch nejvzdálenějších míst na světě, ne-li ve vesmíru (autor zde musí upozornit, že není odborníkem na vojenské záležitosti). Po letounu páté generace a tanku výjimečných schopností tak jde o další věc, na kterou mají být Rusové hrdí.

Dokonce i skandál s otravou bývalého důstojníka GRU Skripala a jeho dcery, podobně jako smrt bývalého druhého muže Aeroflotu a blízkého spolupracovníka Borise Berezovského Nikolaje Gluškova mohou být použity pro nedělní volby. Z kremelského hlediska se Británie vyhoštěním 23 diplomatů jen přidala k protiruské kampani. Tak už se vyjádřil například čečenský prezident Ramzan Kadyrov a mnozí další. Paradoxní přitom je, že jakákoli zodpovědnost Ruska a jeho tajných služeb bude odmítána, na druhou stranu ale půjde v obecném povědomí o důkaz, že zradit Rusko a Vladimira Putina se nevyplácí. A nemusí jít o nijak divokou spekulaci. Stačí se podívat na situaci na Donbasu, kde podle oficiálních tvrzení ruská vojska nejsou a nebyla, zároveň ale posilují prestiž Vladimira Putina uvnitř samotného Ruska. Že se současné britské sankce mohou rozšířit, není z hlediska voleb vůbec důležité.

Podobně symbolickou byla i nedávná Putinova návštěva Krymu nejen v souvislosti s předvolební kampaní, ale i s oslavami čtvrtého výročí připojení poloostrova k Ruské federaci. Ukazuje na tuto událost jako na symbol neohroženého boje proti Západu. Ačkoli se v posledních letech toto téma vyčerpávalo, předvolební rétorika znovu zájem oživila. I podle nejnovějšího průzkumu Levada Centra se podíl Rusů, kteří si myslí, že připojení přineslo více užitku než škody, zvýšil na sedmdesát procent. Doplněním obrázku nesporného úspěchu, který Kreml vykresluje, byl slib stavitelů Krymského mostu a blízkého Putinova spolupracovníka Arkadije Rotenberga, že most přes Kerčský průliv, zásadní pro zásobování Krymu z pevninského Ruska, stihnou předat k užívání o půl roku dříve. Třešničkou na dortu pak bude jen vysílání velkofilmu Krym Alexeje Pimanova, zobrazujícího anexi z roku 2014 ve velmi oficiální podobě.

Rétorika obklíčené pevnosti byla posílena nejen slovy a ukázkami raket. Největší ohlas samozřejmě vzbudilo prudké zvýšení platů státních zaměstnanců, a to včetně učitelů a lékařů. Těsně před volbami. Vysvětlení oficiálních míst, že se jedná o splnění tzv. květnových výnosů z roku 2012, které nemá s volbami nic společného, nikdo příliš nevěří. Jak ale zkušenost nejen z Ruska ukazuje, tak takové průhledné triky prostě fungují.

Volební přípravy ale neprobíhají jen na státní úrovni. Ruský systém nepracuje tak, že by se místní moc mohla jen spoléhat, co za ně centrum udělá. Naopak, kvalita práce gubernátorů a jejich podřízených se hodnotí podle účasti ve volbách či zisku Vladimira Putina nebo Jednotného Ruska. Neúspěch se přitom trestá. K zajištění vysoké volební účasti dokonce Kreml podle serveru RBK vydal soubor doporučení. Tím základním přitom je, že volby mají přinést především dobrou náladu, udělat z hlasovacího dne svátek. Jedním z programů, jak přitom přilákat hlavně mladé, je soutěž o ceny "foto na volbách": lidé se mají fotit ve volební místnosti a za své snímky mohou vyhrát mobilní telefony, tablety a jiné ceny. A kdo by nebyl materiálně založený, tomu nabízejí hvězdy z Putinova týmu jako hlavní cenu pozvání na společnou večeři.

Šéfové státních firem mají mezi zaměstnanci vést informační kampaň o tom, že je nutné volit. Sama šéfka Ústřední volební komise Ella Pamfilova nicméně potvrdila, že si lidé z dceřiné společnosti moskevského dopravního podniku Mostgortrans stěžují, že jsou k účasti ve volbách nuceni. V tomto případě místní přece jen svůj tlak přehnali a zaměstnanci se nebáli si stěžovat. Že si to netroufnou zdaleka všichni, není těžké si domyslet.

Až neskutečně pak působí fotografie zvoucí k nákupu levných potravin ve volebních místnostech, které se objevily na internetu. Tady je ale namístě opatrnost, zda nejde o hoaxy. I když amatérismus místních úřadů dosahuje v ruském prostředí až neskutečných rozměrů, jak můžeme vidět z různých videí členek volební komise, vhazujících štosy lístků do volebních uren, toto se zdá přece jen příliš. I když, realita, jak je tomu v podobných situacích docela často, může překvapit.

Že základní otázkou bude volební účast, ukazuje i postoj opozice kolem Alexeje Navalného. Ten vyhlásil tzv. stávku voličů. Jde o to, že lidé prostě k volbám nepřijdou, čímž mají podkopat legitimitu Putinova zvolení. Navalnyj má proti sobě přitom nejen Putina, vystupujícího jako nezávislý kandidát, ale i celý státní aparát.

Po formální stránce samozřejmě nejde proti kampani za účast ve volbách nic namítat. Snad všude na světě vyzývají politici k tomu, aby lidé k volbám přišli a projevili svobodně svoji vůli. Nicméně úpěnlivá snaha zajistit dostatečnou podporu i za cenu "informačních kampaní" je přece jen mimořádná. Ukazuje tak na povahu ruských prezidentských voleb: Nikoli vybrat nejlepšího kandidáta, ale deklarovat podporu Vladimiru Putinovi.