Vondra by vzal Piráty do vlády jako přidavače. S ANO by šel, ale bez Babiše

Vondra o Pirátech: Najdeme tam lidi, kteří jsou úplně normální, mladí a mají ideály... Ale i spoustu těch, kteří srší nápady, jak zdaňovat kdeco, aniž by si uvědomovali, že to znamená především všechno zdražovat.

Mohla by jít ODS do vlády s hnutím ANO? Saša Vondra: "To závisí na tom, jestli ho povede Andrej Babiš, nebo ne. Zkrátka s Babišem ne." | Foto: Radek Bartoníček

Co bude po volbách? Kdo bude s to sestavit vládu? Otázka, která ovlivní i samy volby. Příklad. Díky tlaku Milionu chvilek pro demokracii (mladých lidí, kterým záleží na budoucnosti Česka jako svobodné země) vznikly dvě demokratické koalice.

Tato dvě ad hoc uskupení se zrodila proto, aby bylo možné porazit ANO, přesněji Andreje Babiše. Aby vznikla protiváha bezhodnotovému vládnutí. Obě ty koalice byly vytvořeny jako hodnotové, jako snaha o STOP konzumnímu populismu, který lidi zavádí do lhostejnosti ke všemu občanskému (podobně jako to dělal komunismus). Jako snaha o stop pro stát coby Babišovu firmu.

Jenomže ani jedna z ad hoc koalic nemá sílu porazit Babiše sama a s dostatečným náskokem. Teoreticky mohla vzniknout jedna velká koalice SpoluPirSTAN, pak by bylo vše úplně jasné. Po volbách půjde o to, jestli bude Spolu schopna najít dohodu s PirSTAN, jestli se Petr Fiala a jeho tým dohodne s Ivanem Bartošem a jeho týmem a jestli případnou dohodu udrží celé čtyři roky. K tématu "jestli jít s Piráty, nebo ne" se vyjádřil v rozhovoru pro Novinky.cz europoslanec a místopředseda ODS Alexandr Vondra. Politik, který má názor a je schopen jej srozumitelně, jasně vyjádřit.

Odpovídal na otázku, co říká na fakt, že Piráti jsou označováni za přirozeného partnera ODS a koalice Spolu po volbách: "To je ta debata, která je o Andreji Babišovi. Vede se válka o to, jestli skončí jeho éra. Moc bych si přál, aby se to stalo, protože na rozdíl od 90. let se skutečně vyznačuje tím, že se tady promrhaly všechny příležitosti, které se zemi nabízely, a ta je nebyla schopna využít. A protože je to velký zápas o to, aby skončil, je každý spojenec v bitvě asi dobrý."

Začátek jasný - nejde o jednotlivosti, nýbrž o konec éry Babiše, který zemi škodí. Dál Vondra dodal: "Ale pak je tu celková válka o svobodu v zemi a tam si myslím, že Piráti mají hodně co odpovídat." Klasický postoj ODS "mají co odpovídat", budou nám (ODS) muset leccos vysvětlovat.

Oč jde? Rychle se ukáže (Vondra je europoslanec), že především o klimatický balíček: "Je jasné, a všichni jsme to schválili, že tu v roce 2050 chceme mít uhlíkově neutrální svět. Teď jde o to, v jakých fázích a s jakými prioritami do cíle dospějeme. Je nutné vnímat, že jsou podmínky v různých zemích různé." A řeč přejde na elektroauta.

Hodnotové strany a jejich ideologie

Vondra vysvětluje, že "pokud máme 40 procent elektrické energie z uhlí, je jasné, že to musíme omezit, protože uhlí končí, ale neskončí z roku na rok. Kdybychom dnes všichni sedli do elektromobilů, tak to není možné, protože by to nikdo nezaplatil. Většina lidí na něj nemá". Pokračuje, že i kdyby lidé přesedli do elektroaut, velká část energie by byla čerpána z uhelných elektráren.

To všecko sedí, těžko to někdo bude rozporovat. Těžko to budou mimochodem rozporovat i Piráti. Ani oni neříkají "sedněte zítra všichni do e-aut". Můžeme předpokládat, že tady by ODS a Piráti (potažmo Spolu a PirSTAN) našli shodu. I když to Vondra v rozhovoru vydává za bod neshody.

Ta leží jinde. Více v ideologii než v reálných krocích. Právě ideologie bude u stran, které samy sebe vnímají jako hodnotové, základní problém. (Přesněji: ideologie bude používána ve snaze získat ve vládě co největší moc.)

Na začátku rozhovoru Vondra odpovídá na otázku, jak si vysvětluje, že Piráti kritizují 90. léta: "To jsou mladí, kteří tu éru nezažili a mají to zprostředkované. Část blbých levičáků šla tehdy učit na vysoké školy, a teď to máme zejména na humanitních oborech. Tam se marxismus zkrátka vrací bohužel plnou parou. Oni tohle hustí do studentů." (Říká to surově, neomaleně, vondrovsky, ale není sám, kdo tenhle posun na vysokých školách vidí.)

Vrací se tedy podle něj v Pirátech ideologie neomarxismu? Vondra: "Zase myslím, jak kdo. Najdeme tam určitě lidi, kteří jsou úplně normální, mladí a mají ideály. Každý mladý člověk je má mít. To je v pořádku, taky jsem je měl. To bych jim nevyčítal. Ale pak najdeme i spoustu těch, kteří srší nápady, jak zdaňovat kdeco, aniž by si uvědomovali, že prostě cesta 'zdaňovat všechno' znamená především všechno zdražovat. A že na konci je vždy koncový zákazník, který to zaplatí."

ANO bez Babiše jako dnešní Hrad bez Zemana

Mluví velmi obecně, s neomarxismem už to moc nesouvisí. Navíc si nemůžeme nevzpomenout, jak chce ODS ve svém programu utrácet, leč neříká, z čeho výdaje zaplatí.

Na Twitteru to dobře popsal sociolog Daniel Prokop: "Horší než výstřelky kampaně je, že strany voličům lžou, co bude s daněmi a výdaji. Vytvářejí očekávání a povolební realita zas otřese důvěrou v politiku. Při absenci programu ANO hraje prim Spolu - asi nejvíce 'populistický' program, co jsem za 20 let u seriózní strany viděl." V následujících tweetech vysvětluje, co je slibováno a že na to není kde brát.

Tady se ukazuje, že i ona "hodnotovost" může být jen proklamovaná, jen naoko, jen pro voliče, kteří nepůjdou hlouběji. A zároveň zřejmě zde bude hlavní problém případné spolupráce ODS a Pirátů.

Téma místopředseda ODS Vondra uzavírá takto: "Sám si neumím představit, že by ODS dělala nějakého přidavače na pirátské stavbě v téhle zemi. To si trochu myslím, že je pro průměrného ódéesáka, minimálně tedy pro mě, obtížně zvládnutelná představa. Z druhé strany si umím představit je přizvat k nějaké spolupráci na koalici. Jak jsem říkal, je to strana, která má některé talentované lidi." Mezi ty řadí předsedu Ivana Bartoše a experta na zdravotnictví Ondřeje Dostála.

A máme jasno, ODS do toho půjde, když mladí Piráti budou přidavači na ódéesácké stavbě.

Vondra je pragmatik, v rozhovoru si nechal otevřená dvířka i pro případnou vládní spolupráci s ANO. Na otázku, zda by odchod Babiše mohl být podmínkou ODS pro vstup do vlády s hnutím ANO, odvětí: "Tohle je primárně o Andreji Babišovi. S ním určitě jít do vlády nemůžeme. To v žádném případě." Na dotaz, zda s hnutím ANO, dodá: "To závisí na tom, jestli ho povede Andrej Babiš, nebo ne. Zkrátka s Babišem ne." Jinými slovy s hnutím ANO ano, ale bez Babiše.

A jsme zase u politické hodnotovosti; hnutí ANO je Babiš, každý to ví. Poslanci, ministři, hejtmani a další poslouchají šéfa firmy. Hnutí ANO bez Babiše je něco jako dnešní Hrad bez Zemana.

Vondra: Babiš kecá, byznys má postavený na dotacích. Macron chce z Evropy udělat říši (video DVTV z 30. května 2019)