Vondra Gretu na kongres ODS nepozve, klima ale chránit chce. Pirátům závidí témata

Pro ODS je dobře, že Saša Vondra kandiduje do vedení. Je to lišák všemi mastmi mazaný a chápe, že jeho partaji ujelo už mnoho vlaků, couráků i rychlíků. Určitě ten klimatický a sociální.

O víkendu proběhne v Praze jednodenní kongres ODS, delegáti si zvolí nové vedení. Po Pirátech se tedy sjede i druhý silný soupeř Andreje Babiše. Na místopředsedu chce kandidovat také europoslanec Saša Vondra, politik, který loni slavil velkolepý návrat, stal se europoslancem a dnes je spolu s Janem Zahradilem nejslyšitelnějším, nejvýraznějším hlasem strany.

Jedním z jeho dvou základních témat je kromě jeho domény, zahraniční politiky, ochrana životního prostředí, jímž se ODS nikdy moc netrápila. Když se ho Deník N ptal, jestli jim to budou voliči věřit, řekl: "… budeme se tím zabývat víc. To rozhodně chci. Ale jestli si moje angažmá představujete tak, že pozvu Gretu Thunbergovou na kongres ODS, tak to se pletete. Nemám to v úmyslu. Při tvorbě politiky se nesmíme řídit hysterií nebo tím, co tvrdí šestnáctiletá holka. Musíme se řídit tím, co je opřené o fakta a je způsobilé tu situaci reálně ovlivnit a změnit v náš prospěch."

Tak to je zklamání, kongres ODS mohl být opravdu zábavný, kdyby tam Greta zopakovala slova z klimasummitu v New Yorku: "Jsme uprostřed rozpadu klimatu a vy mluvíte jen o penězích a pohádkách o věčném ekonomickém růstu. Jak se opovažujete sem přijít a říkat, že děláte dost, když potřebná politika ani řešení stále nejsou v dohledu." Tam by to dost sedlo.

Saša Vondra to má těžké. Uspěl v eurovolbách ve straně, která stagnuje, nic nového nenabízí, místo boje proti změnám klimatu vede boj proti Babišovi, zásadní domácí témata pomíjí, část jejích voličů je nacionalisticky a antiekologicky laděná. Zelení jsou pro ně čerti. Politickou korektnost vnímají podle vzoru Donald Trump… Zkuste takovéhle partě nabízet ochranu klimatu. To je jako přijít do bordelu s čistou láskou a manželskou věrností. Vondra to nemá lehké.

O to těžší, že Greta dělá přesně to, co on navrhuje, řídí se "tím, co je opřené o fakta", i když jí není 58 jako Vondrovi. V sedmnácti ty staré modré kořeny předběhla o několik světelných let. Opírá se kupříkladu o prohlášení 11 331 pracovníků univerzit, odborných pracovišť a výzkumných center z celého světa. Napsali, že se planeta kvůli lidské činnosti nachází ve stavu klimatické nouze, a pokud se státy rychle neodhodlají k rozhodným krokům a radikálně nesníží emise skleníkových plynů, může to vést ke zhroucení ekosystémů a k tomu, že se Země stane částečně neobyvatelnou. Výzvu zveřejnil odborný časopis Bioscience Magazine.

Mlčíme v oblasti zdravotnictví

Představme si Gretu na odeesáckém kongresu, ten pískot, dupot, Vondru by najisto nezvolili. Ne ne, on musí v téhle české konzervě postupovat velmi opatrně, pokud chce "gretovat", chránit klima před naší, lidskou činností, nezbývá mu nic jiného než Gretu olejblovat jako hysterku.

Hlavně žádný alarmismus, jak by řekl otec zakladatel této strany. Vondra je opatrný jako had: "Mám pochybnosti o tom, že může za veškeré změny klimatu na Zemi. Můžeme možná eliminovat náš příspěvek, ale nikde není dané, že tím můžeme eliminovat změny. To nemůžeme, protože změny tady probíhaly v době, kdy tu člověk vůbec nic nespaloval a nevypouštěl." Stejně se suchem: "Takové teplo a sucho tady bylo. Ve 14. století v době Karla IV. tady bylo velmi výrazné teplo." Ano, tohle chce volič ODS slyšet.

Co Vondra kromě nepozvání Grety nabízí? "… výrazné politické názory a prezentovat je a občas jít do střetu." Výrazný je, střetu se mimo oblast ODS neobává, uvnitř si dává majzla.

Co nabízí ještě? "Mlčíme v oblasti zdravotnictví. Celkově v sociální oblasti poměrně dost mlčíme." Jeho veřejně neznámí známí zřejmě občas zajdou do čekárny k doktorovi. Nebo možná sám poslouchal projev Ivana Bartoše na celostátním fóru Pirátů, kde mluvil jak o kolabujícím zdravotnictví, tak o kvantech lidí v nouzi. Vondra se neplete, ODS nemůže dělat, že tato témata neexistují.

Jeho strana by taky měla myslet na to, s kým se případně po volbách spojit. Logicky se nabízejí Piráti, jsou ovšem pro ODS stejně přijatelní jako Greta. Vondra o pirátské straně: "Mám s nimi politicky dost problém, protože často je to chaos a hodně nalevo. Ale jedno jim upřít nejde - umějí otevírat témata nebo nastolovat agendu. V tomhle musíme dělat víc."

Tvrdit, že jsou Piráti "hodně nalevo", musí, volič ODS to chce slyšet, i když Vondra asi chápe, že jsou spíš uprostřed a jistě ne tak nalevo, jako byla ČSSD v době oposmlouvy. Zároveň však Pirátům přizná, že "umějí otevírat témata". Zřejmě témata reálná, která je potřeba otevírat. A pokud otevírají správná témata, dělají, jak víme, něco, co ODS nedělá. Zdá se, že Vondra Pirátům v koutku duše tiše fandí.

Zjevně není příznivcem populismu, který ODS u Babiše sice plamenně kritizuje, ale sama přitom pěstuje taky, viz její programový nápad čerstvě osmnáctiletým nabídnout měsíční jízdenku zdarma pro cestování po Evropě. K tomu Vondra: "S tím jsem nepřišel já." Když mu Deník N připomene, že s tím přišla jeho strana, okamžitě si uvědomí, že chce kandidovat na místopředsedu a opáčí: "Je to docela dobře míněný krok dát něco mladým lidem do začátku. Neuráží mě to."

Když to shrneme, pro ODS je dobře, že Vondra míří do vedení. Je lišák všemi mastmi mazaný a chápe, že jeho partaji ujelo už mnoho vlaků, couráků i rychlíků. Určitě ten klimatický a sociální. Jen je škoda, že tu Gretu do pražského kongresového centra O2 universum nepozve.