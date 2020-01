Vondra sní jak Babiš, chce americké letiště v Mošnově, jenže NATO ho po nás nežádá

Chápu, že Vondra na kongresu ODS nevystoupí a neřekne: Babiš to dělá v oblasti bezpečnosti dobře. Netleskali by mu. Ale realita je taková, že v této oblasti to zřejmě Babišova vláda dobře dělá, nevyhání nás z aliance.

Velkou "restartovanou" hvězdu v ODS představuje europoslanec Alexandr Vondra (58). Výrazná osoba, strana doufá, že jí přitáhne voliče. Na kongresu Vondra popsal, jaké má plány. V nominačním projevu na post řadového místopředsedy sdělil, že strana potřebuje odvážná rozhodnutí, kterými uvede "v život pár ležáků, o nichž všichni sní, ale nikdo zatím nic neudělal". Nabídl skromně jakési desatero.

Všimněme si jednoho jeho návrhu, uvidíme na něm lépe smysl oněch nápadů. Vondra je vnímán jako zápaďák. Proto jako 7. přikázání nabízí: "Radar je passé, ale odvážně navrhněme Američanům, abychom v Ostravě-Mošnově zřídili společnou strategickou leteckou základnu. Posílí naši bezpečnost a podpoří těžce zkoušený region, kde lidi v důsledku dekarbonizace budou přicházet o práci. Poláci už mají svůj Fort Trump, tak proč nemáme mít my náš Trump Air Force Base?"

Připomněl radar v Brdech, který se měl stát spolu s raketami v Polsku součástí americké protiraketové základny v Evropě. Začalo se o něm mluvit v roce 2006, proti radaru se v Česku rozpoutala, nebo spíš byla rozpoutána kampaň, projekt nakonec padl. A nyní Vondra nabídl leteckou základnu v Ostravě-Mošnově, kde se za komunistů nacházela základna strategických ruských bombardérů. Bomba.

Ten nápad má dvě polohy, jedna je "radarová", revanš za tehdejší (Rusy zjevně živenou) protiamerickou kampaň, druhá je cosi jako "my to budeme dělat líp než současná Babišova vláda". Tenhle podtext nelze necítit. Jak se to tedy má s případnou americkou leteckou základnou v Mošnově, potřebují ji Američané, NATO? Je to něco, oč vůbec existuje zájem? Je přece důležité, jestli ODS navrhuje věci, které my nebo naši spojenci, potřebujeme.

Na toto téma natočilo DVTV rozhovor s velvyslancem Česka při NATO Jakubem Landovským. On říká: "To letiště je nesmírně zajímavé, je to strategické letiště s velmi dlouhými přistávacími drahami, ale já se domnívám, že není v rukou českého státu, není to vojenská základna, takže o tu spolupráci by muselo projevit zájem ministerstvo obrany, partneři v alianci. Ten program spolupráce ohledně letišť běží, ale týká se těch již dopředu známých vojenských základen, které u nás máme."

Dále: "Máme dvě základny, máme Čáslav, máme Náměšť, spolupráce s aliancí probíhá, probíhají investice v rámci aliančního programu, je to věc, která běží. Nic dalšího zatím nechystáme, takže není třeba v tuto chvíli čeřit vodu a ta otázka základny v Česku není nutně to, co bychom měli oslovovat."

Vondrovo 6. přikázání: "Postavme v Brně národní fotbalový stadion"

Ještě jeden Landovského výrok: "Není to problém, který bychom řešili, není ta praktická potřeba, my o tom nemluvíme ani v České republice, ani v alianci, že by v Mošnově měla být základna, nikdo to neřeší."

Jinými slovy: spojenci po nás nic takového nechtějí, není to potřeba, zatímco jiné věci by potřeba byly, ale o těch se na kongresu ODS nemluvilo. Landovský upozorňuje, že by nejprve musel existovat zájem ze strany NATO, a dodává, že "obrana aliance není věcí poptávky jednotlivých zemí po tom, jestli chtějí, nebo nechtějí mít základnu."

Odtud plyne: Vondra si vymyslel neexistující potřebu, vrazil ji do desatera nejdůležitějších věcí a na kongresu sklidil aplaus. Nikdo tam nevstal a neřekl: Pěkné, ale tohle po nás NATO nežádá, je to tedy vlastně nesmysl.

Je dobře, že Vondra chce posilovat spolupráci s aliancí, prohlubovat naše západní zakotvení. Jenomže se ukazuje, a náš velvyslanec při NATO Landovský to potvrzuje, že to vláda Andreje Babiše (a už před ní vláda Bohuslava Sobotky) dělá, nezahálí.

Na obranu dáváme méně, než NATO žádá, 1,4 procenta HDP místo procent dvou. Landovský ale připomíná, že "je to nad poměry toho, co se původně dávalo". Obranné výdaje se pět let zvyšují. Dvě poslední vlády začaly armádu modernizovat, letošek je "prvním rokem, kdy se kolegům z ministerstva obrany skutečně podařilo mít ten účet za modernizaci poměrně vysoko. Je to 46 miliard korun. V Čechách dost nevídaná věc. Takže 1,4 procenta je politická realita, stále ještě je možné z tohoto úhlu dosáhnout věrohodně těch dvou procent v roce 2024… To, co nás v alianci činí řekněme důvěryhodným partnerem, je to, že jsme začali skutečně nakupovat moderní vybavení."

Chápu, že Vondra na kongresu ODS nevystoupí a neřekne: Babiš to dělá v oblasti bezpečnosti dobře. Netleskali by mu. Ale realita je taková, že v této oblasti to zřejmě Babišova vláda dobře dělá, nevyhání nás z aliance, zapojuje Česko hlouběji do NATO, což je strašně důležité.

Vondra tedy jen deklaroval, že on by šel ještě dál, navrhuje základnu, o kterou nikdo nestojí. A tak se ta velká věc, kterou nabídl, jeví podobně mimo, podobně "naléhavá", jako jeho 6. přikázání "Postavme v Brně národní fotbalový stadion" pro mistrovství světa v kopané. Tudy cesta k odlákání lidí, kteří volí ANO, zřejmě nevede.