Vrabel je zbraň ruské hybridní války proti nám

Čelit kremelské páté koloně je třeba kvalitními informacemi. Nikoli nadbíháním lidem, kteří chtějí demokracii rozložit. Jejich hlas je slyšet dostatečně, nemá smysl jejich názory dál šířit.

Je velmi poučné sledovat u nás proruskou scénu, její taktiku. Neútočí na Miloše Zemana, i když 24. února náhle otočil a Putina prohlásil za válečného zločince. A neútočí na Andreje Babiše, který se postavil proti tomu, aby česká vláda dodávala zbraně na Ukrajinu. Naopak útočí na vládu Petra Fialy, která Kyjev podporuje a chrání tak i nás. Organizátor protivládních, proruských demonstrací Ladislav Vrabel, který do loňska čelil 27 exekucím, z nichž některé nesplácel i dvacet let, je čerstvě vyšetřován policií za výroky v TV Raptor.

Vrabel tam prohlásil, že premiér Petr Fiala, ministr vnitra Vít Rakušan a ministryně obrany Jana Černochová "rozpoutávají válku. V tu chvíli, kdyby byli vedle mě, tak vám můžu říct, že by prostě rozhodně neodešli z tý místnosti jakoby po svejch, aby šli rozpoutávat válku dál." O prezidentu Ukrajiny Volodymyrovi Zelenském mluví jako o "diktátorovi", zpochybňuje nenásilnost "té naší sametové revoluce", "možná bychom to měli vzít z jinýho konce", uvažuje a vyzývá, aby byly odstraněny ploty před Úřadem vlády, protože tam přijde demonstrovat 50 tisíc lidí atd.

Má zablokovaný facebookový účet, takže vystupuje v TV Raptor, kterou provozuje Žarko "Raptor" Jovanovič, vlivný český dezinformátor a prokremelský aktivista. Účastnil se klasicky už antivaxerských demonstrací a pokračuje dál i nyní spolu s Vrabelem. Patří do spolku Hej, občané, jehož členové jsou "připraveni podpořit proces vystoupení z EU" a chtějí "omezit naši závislost i účast v NATO v návaznosti na obnovení naší vlastní obranyschopnosti". Proruský šváb, proruská televize.

Vrabel tedy zatím opatrně, "neodešli by z místnosti po svých", vyhrožuje násilím premiérovi a členům vlády. Policie jeho výroky vyšetřuje, předpokládám, že je nakonec odloží. Důležité je, jak Vrabel mluví ke svým lidem - pomalu, nenápadně si je chystá na nějakou tvrdší akci. Vykládá, že až půjde do ulic 700 tisíc lidí, vláda bude muset padnout. Volá po nenásilné revoluci, neboť - jak říká - "na násilnou revoluci nemám moc chuť, protože u násilné revoluce teče krev".

Na krev tedy zatím nemá moc chuť, ale používá tato slova, zasévá je do nespokojených hlav a dobře ví, kam pak vedou - k násilí. Viděli jsme, jak byl na jeho demonstraci atakován redakční kolega Radek Bartoníček. Vrabel žene situaci do obrátek. Dělá přesně to, co Rusové potřebují, zasévá svár, probouzí v lidech vztek, pocit, že jsou "zatahováni do války". Obrací realitu na ruby - do války nás i Evropu zatáhl Putin, to on bezdůvodně napadl Ukrajinu.

Je jen tak nebezpečný, jak mu dovolíme

Vrabel využívá či spíše zneužívá demokracii. Nabízejí se dvě otázky: jak je nebezpečný a zda a jak proti němu má stát, tedy policie a žaloba, postupovat. Je hodně vidět a slyšet, strhává na sebe pozornost. Počet účastníků jeho akcí neroste, strop byl 70 tisíc, pak to šlo dolů. Podle průzkumu STEM u nás napočítáme asi tři až čtyři procenta "velmi prorusky orientovaných lidí" a "jejich počet se s pokračující válkou nezvyšuje", říká sociolog Martin Kratochvíl. Dobrá zpráva.

Policie Vrabela vyšetřuje, za neplacení dluhů stojí před soudem, jeho štvavé výroky jsou lidmi zákona právně hodnoceny. Uvidíme, k čemu dojdou. Velmi důležité však je, aby lidé věděli, pro koho Vrabel a lidi jako on, třeba majitel TV Raptor Jovanovič, pracují. Že je to ruská pátá kolona, jejímž úkolem je společnost rozeštvávat, využívat nespokojenosti k tomu, aby vláda padla a nastal chaos. Lidé jako Vrabel a Jovanovič jsou zbraněmi hybridní války. Stojí na straně Moskvy, zpochybňují či popírají ruskou genocidu na Ukrajině, plní ruské zadání.

Na svoji první velkou demonstraci Vrabel přilákal lidí, z nichž část podvedl. Nešlo na ní o energie, šlo o podporu Putina. Příště už ti podvedení nepřišili. Na další akci dorazila méně než polovina. Nejlepší "lék" proti Vrabelovi je to, aby lidé dobře věděli, o koho se jedná. Jestli ho policie usvědčí, to je druhá věc, nemá smysl ji popohánět, ovlivňovat. Všimněme si, Vrabel útočí na Fialu, který jel dvakrát do Kyjeva, na Černochovou, která organizuje podporu ukrajinské armády, a na Rakušana, který má jako ministr vnitra na starosti policii. Jeho terče jsou jasné, jeho zájem je jasný.

Často slyšíme, že je "demokracie slabá", že "naše demokracie je slabá". Silná demokracie se však neprojevuje rychlým zavíráním odpůrců, nýbrž schopností občanů rozeznat riziko, rozeznat manipulaci. Zdá se, že tu ruskou zatím rozeznat ve velké většině umíme. Cestou, jak se vypořádat s lidmi jako Vrabel, je spravedlivé vyšetření a souzení.

Cestou, jak čelit ruské propagandě, ruským pátým kolonám, je kvalitní informování veřejnosti. Nikoli nadbíhání lidem, kteří chtějí demokracii rozložit. Jejich hlas je slyšet naprosto dostatečně, nemá smysl jejich často ničím nepodložené názory šířit. Mají dost prostoru. A hodně toho má ve své ruce samozřejmě taky vláda, která musí účinně pomáhat nejslabším. A mnohem intenzivněji a osobně čelit dezinformacím. - Vrabel je jen tak nebezpečný, jak mu to dovolíme.

Video: Demonstranti napadli reportéra Aktuálně.cz Radka Bartoníčka (18. 11. 2022)