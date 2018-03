Vyhoštění tří špionů ukázalo: Babiš si vybral Západ, Zeman Putina

před 51 minutami

Podle předsedy Starostů Petra Gazdíka se prezident již pohybuje na hranici vlastizrady. Senát by podle něj měl jednat. Uvidíme, co horní komora udělá.

Přikláníme se znovu k Západu? Budíme se? Premiér Andrej Babiš s ministrem zahraničí Martinem Stropnickým (oba za ANO, oba v demisi) oznámili, že vyhostíme tři ruské špiony působící u nás pod diplomatickým krytím. Jde o reakci na otravu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery v Británii jedem novičok.

Babiš: "Když náš spojenec požádá o pomoc, máme mu vyjít vstříc." Dál prohlásil, že jsme svědky "brutálnějšího způsobu špionáže, než jsme byli zvyklí". Už dřív ostře odsoudil tvrzení Moskvy, že je Česko pravděpodobným původcem jedu, který jsme prý také vyvíjeli. Babiš: "Rusové překročili veškeré hranice, když prohlásili, že novičok mohl pocházet z Česka." Na Twitteru napsal, že ho "o podporu přímo požádala @theresa_may", britská premiérka.

Celé to zní dobře, jsme západní země, i když to tak delší dobu nevypadá, projevili jsme solidaritu s Británií, do 1. dubna od nás musí odejít tři diplomaté - agenti i s rodinami.

Tři jsou málo, namítají mnozí, také experti na tajné služby, které pro Bezpečnostní radu státu vytipovaly více než deset lidí, jež by bylo záhodno vyhostit (údajně jich bylo 11). Oficiálně u nás Rusové nemají zástupce tajných služeb, jen diplomaty a další pracovníky. V Praze mělo ruské velvyslanectví loni 48 diplomatů a 81 členů administrativně-technického personálu. Z těch 129 je podle odhadů asi třetina špionů (přes 40, více než oněch doporučených 11).

Ano, ideální by bylo vyhostit všechny špiony pracující pod diplomatickým krytím. Jenomže v Moskvě máme jen 16 diplomatů a Rusové vyhostí zřejmě stejný počet lidí jako my (oko za oko, diplomat za diplomata). Kdybychom vyhostili 11 Rusů, jimiž jsou si tajné služby jisté, zbylo by v Moskvě pět našich lidí a ambasáda by klekla. (Možná by žádná katastrofa nenastala, ale to je jen odhad.)

Dávno nafouklá ambasáda

České vlády dlouhodobě připouštěly, aby byla ruská ambasáda brutálně naddimenzovaná a prošpikovaná agenty tajných služeb pracujících proti našim zájmům. Tajné služby to celé roky věděly. Výsledkem je obří nevyváženost a nemožnost jednat přiměřeně. Chyba, jež se nevymstila až nyní, mstí se nám celá léta.

Zároveň nutno jedním dechem říci: je dobře, že Babiš a Stropnický vyhošťují aspoň tři Rusy. Za vlády, jež denně spolupracuje s proruskými komunisty a proruskými okamurovci, si bohužel dovedeme snadno představit, že nebude vyhoštěn nikdo (někteří naši diplomaté to s obavami očekávali).

I největší kritici Babiše nyní musí přikývnout a připočíst mu tento krok k dobru. A je jasné, že přátelé nikoli Ruska, ale Putina a jeho režimu, jsou velmi rozzlobení (viz kupříkladu sociální sítě a proruské weby).

Mezi putinovce patří prezident Zeman a jeho lidé na Hradě. Tahle vlivná páka české politiky prohrála a ví to, proto šéf zahraničního odboru prezidentské kanceláře Rudolf Jindrák tweetoval: "Navzdory některým mediálním spekulacím prezident republiky nikdy nezpochybnil vyhoštění pracovníků ruské ambasády. Naopak, celá záležitost je dobrým příkladem funkční koordinace mezi MZ a vládou."

Když prohráli, tak se na oko připojují. Zeman však učinil krok, který postoj vlády hluboce zpochybnil. Šéfovi Bezpečnostní informační služby (BIS) Michalu Koudelkovi nakázal, aby služba pátrala, zda byl na území Česka vyvíjen nebo skladován jed novičok.

Jak si to vyložit? Vláda jasně sdělila, že ruské tvrzení o novičoku a Česku je drzost, Babiš to jasně řekl. Zeman ale vládě a premiérovi, Bezpečnostní radě státu, jež mimo jiné o novičoku jednala, zjevně nevěří a VEŘEJNĚ, veřejně úkoluje BIS, aby hledala novičok na našem území.

Staví se na stranu ruského podezření, ruské snahy hodit odpovědnost za vojenský jed na jiné země včetně Česka. To je jednání skandální, katastrofální, zlé. A je jisté, že Kreml Zemanova kroku využije: podívejte, oni sami nevědí, jestli novičok nevyrábějí, český prezident je toho důkazem.

Babišova roztržka s Hradem

Jako zcela absurdní se jeví veřejnost Zemanova oznámení. Je to úkol, který má smysl uložit jedině tajně. Vytroubit do světa, že "bizoni" teď vyrazí do ulic hledat jed, to je zároveň varování: tavárišči, koukejte ho zlikvidovat.

Jenomže novičok tu není, vláda to garantuje. Proto Zeman oznámil úkol pro BIS veřejně, aby kabinet zpochybnil, což jistě není "dobrým příkladem funkční koordinace mezi MZ a vládou", ale naopak příkladem velkého podrazu.

Jde to ještě dál, Zeman to udělal veřejně zřejmě ještě z jiného důvodu. Vzkazuje touto cestou Putinovi, s nímž je spojen stokrát víc než s Theresou Mayovou, Británií či Unií, že za tenhle malér (vyhoštění ruských špionů) nemůže. Tím veřejným úkolem pro BIS zrazuje naše zájmy.

Proto předseda Starostů Petr Gazdík tweetoval: "Jestli kompetentní ministr řekl, že nervový plyn nepochází z naší země, ale prezident přesto pověří BIS vyšetřováním, čímž ministrovo prohlášení rozporuje, pohybuje se na hranici vlastizrady. Senát by měl jednat." Drsné, leč pravdivé, uvidíme, zda a jak senátoři zareagují.

Jak akci novičok a špióni shrnout, jaké plyne poučení z krizového vývoje? Tři vyhoštění představují minimum, ale zároveň jejich vyhnání z ráje jasně deklaruje západní postoj Česka. Dobře ty, Babiš, dobře ty, Stropnický, dobře ty, vládo. Tenhle postoj jsme zoufale potřebovali.

Je jasné, že to Babiš udělal nikoli z přesvědčení, nýbrž protože Západ a Unii nutně potřebuje, bez ní nebude nikdy úspěšným premiérem a bez ní nebude prospívat Agrofert a SynBiol. Přesto je to dobře.

Další efekt vyhoštění: Zeman byl donucen se odkopat, dát veřejně najevo, že nesouhlasí (Rudolf Jindrák to svými tweety nezachrání). Proto prezident navzdory vládě zaúkoloval tajnou službu pátráním po novičoku.

Hrad není s to zatajit, že Babiš a Zeman nyní stojí na opačných stranách. Očekávaná roztržka (kterou budou oba chtít ještě nějaký čas tutlat, nehodí se jim) přišla nečekaně brzy. Důvod je jasný, Babiš si vybral Západ (musel, je pragmatik), Zeman si už dávno vybral Putina a Si Ťin-pchinga, nedemokracii.

Škoda, že se toto poučné divadlo neodehrálo před prezidentskými volbami. Zeman by se buď musel chovat jinak, nebo by byl nevyhrál (to je samozřejmě jen spekulace). Většina českých občanů, nenechme se mýlit sociálními sítěmi a dezinformačními maily, mezi fanoušky Ruska nepatří, Rusku nevěří a má k tomu pádný historický důvod.