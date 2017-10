Vyhrála demokracie? Vyhrála její karikatura, hlas Okamury zní jako šepot ruských tajných služeb

před 1 hodinou

Nejméně polovina poslanců SPD fandí Rusku a Číně, vyznávají se z toho na Facebooku a v Parlamentních listech. Západ (demokracie) je pro ně nepřítel.

Těsně po volbách Václav Klaus senior pravil, že sněmovní volby byly vítězstvím demokracie. Ve čtvrtek vydal v Právu text, kde to popsal jako "prohlášení téměř prorocké". Pobouřil ho rakouský Kurier, který naše volby shrnul v titulku "Česko - frustrace z demokracie". Exprezident tvrdí: "Je to nesmírně nebezpečná interpretace našich voleb…"

Nespokojenci podle něj byli frustrovaní z toho, "že neuspěla posthavlistická pražská kavárna…" Má pravdu? Vyhrála demokracie? Povrchně nahlíženo ano. Volby proběhly svobodně, každý volil, koho chtěl. Druhou věcí je, jak se lidé před volbami rozhodovali, podle čeho, co je ovlivnilo, a třetí, klíčovou věcí, kdo se do dolní komory dostal. Demokraté, když je to vítězství demokracie?

Nepopiratelným faktem je, že volby ovlivnily fake news, ruské tajné služby a jejich dlouhodobě vedená hybridní válka.

Jaké si lid zvolil poslance? Nejvíc za ANO, stranu, kde předseda kandiduje zásadně sám, neexistuje konkurence, dostává skoro 100 procent hlasů. Hnutí řídí on (jako firmu), pokud se v ní objeví zcela výjimečný nesouhlas, je vytlačen ven, nepřežije uvnitř. Viz europoslanec Pavel Telička, který odmítá podporu antievropského Miloše Zemana, takže mu nezbývá než z hnutí odejít.

Do sněmovny se dostali poslanci ODS, někteří z nich roky zpochybňují Evropskou unii; nejvíc uspěl Václav Klaus junior, který by rád z EU vystoupil i za cenu, že o třetinu zchudneme.

Piráti nyní hovoří proevropsky, chválabohu, avšak mimořádně uspěl Tomio Okamura a SPD, strana antievropská, jež zuby nehty tlačí referendum o vystoupení z EU. SPD ukazuje, jakou porážku utrpěla demokracie. Ve sněmovně, píší Hospodářské noviny, zasedne Jaroslav Holík, který se na Krymu zúčastnil oslav výročí tří let od ruské anexe. Také organizoval semináře Institutu slovanských strategických studií v parlamentu, EU a USA jsou na nich označovány za zlo, Rusko za mírotvorce.

Okamurovci fandí Putinovi a Si

Nejméně polovina poslanců SPD fandí Rusku a Číně a veřejně to dávají najevo na sociálních sítích a serverech, jako jsou proruské Parlamentní listy. Západ je pro ně nepřítel. Poslankyně Monika Jarošová na Facebooku patří do skupin Přátelé Vladimira Putina v ČR, Rusko - záruka míru a svobody a Záchrana světa před Němci a ilumináty USA.

Poslanec Jiří Kohoutek figuruje v uskupením Chceme pryč z EU a NATO, Slovanská krev a čest, USA - nepřítel světového míru či Havel Mor Československa. Poslankyně Karla Maříková do Parlamentních listů napsala, že čeští občané "pracují pro německou říši". Západ podle ní "může" za homosexuály atd.

Má Klaus senior pravdu, vyhrála demokracie, když uspěla Okamurova SPD, která šíří to, co léta přes své sítě do hlav občanů EU zatloukají ruští trollové? Co je demokratického na režimu Putina či Si Ťin-pchinga (který v Číně dosáhl moci velkého Mao Ce-tunga)? Co je demokratického na okupaci Krymu? Je pro nás zárukou svobody Rusko, nebo EU a Západ? Odpověď je jasná, leč volby tomu nenasvědčují.

Tajná služba BIS v úterý zveřejnila výroční zprávu za loňský rok. Popsala v ní, co mělo na volby vliv. Česko zasáhly "vlivové operace či aktivní opatření, které byly přímými či nepřímými komponenty ruské hybridní kampaně proti jiným cílům". O jaké cíle jde? BIS: "…ruské vlivové a zpravodajské aktivity jsou v prvé řadě ruskou ingerencí do českých vnitřních záležitostí… Ve strategické rovině jsou však vnímány jako součásti ruských hybridních kampaní proti Ukrajině, NATO a EU."

Dál: "Někteří čeští občané vědomě či nevědomě participovali na zpravodajské agresi cizí moci proti integritě třetího státu. V souvislosti s těmito aktivitami bylo velmi zajímavé sledovat, jak se pod ruskou taktovkou 'bratří' entity z extrémní či ortodoxní pravice a levice, či skalní zastánci a smrtelní odpůrci Benešových dekretů."

Z příručky ruských tajných služeb

Vítězství demokracie, když jsou občané denně masírováni lživými servery útočícími na EU a NATO, posilujícími nacionalismus, když i demokratičtí politici kývají na odpor k EU, připojují se k Rusy živené antiimigrantské kampani či zpochybňují protiruské sankce, tedy souhlasí s okupací Krymu? Vítězství demokracie s putinovcem Zemanem na Hradě?

Klaus napsal, že ve volbách získaly dobré výsledky "strany, které říkaly NE migraci, které zcela rezolutně odmítaly podřídit se z Bruselu diktovaným kvótám migrantů, které říkaly NE velmi nepromyšleně zavedené společné evropské měně, euru, které zpochybňovaly nezbytnost vstoupit do takzvaného evropského 'jádra', protože dobře pochopily, že se za tímto slovem skrývá totální podřízení se unijnímu diktátu a zbavení se posledních zbytků naší suverenity".

Věty jak z příručky ruských tajných služeb, jak hybridními metodami rozvracet EU. Věty lživé, "diktát kvót" se nekonal, lež je i tvrzení, že euro znamená přijmout unijní diktát a zbavit se suverenity. Je snad Slovensko zbaveno suverenity? Musí brát migranty? Ne. A premiér Fico veřejně deklaruje, jak je Slovensko unijní a naťáckou zemí.

Ruští agenti u nás uspěli. Demokracie díky nim zahnívá. Volby vyhrál politik, který má na krku trestní stíhání za dotační podvod, tak vypadá český vítěz! Prezident země doporučoval volit Okamuru a SPD, protože chtějí referendum o vystoupení z EU. Demokracie? Čím dál víc její karikatura.