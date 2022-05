Vyšetřování otravy Bečvy byla katastrofa. Důkazy odplavaly. Neschopnost, nebo úmysl?

Je s podivem, že byl žalobce ochoten poslat k soudu zřejmě zcela nepodložené obvinění.

Stalo se, co se stát muselo, vsetínský okresní soud v úterý vrátil státnímu zástupci Jiřímu Sachrovi k došetření kauzu předloňské otravy řeky Bečvy. Ekologická katastrofa se odehrála 20. září 2020, před skoro dvaceti měsíci, výsledek vyšetřování je tristní. Psalo se po ní, že by na vině mohla být chemička Deza, jež patří pod holding Agrofert umístěný ve svěřenském fondu expremiéra Babiše. Státní zástupce však nakonec obžaloval společnost Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm a jejího ředitele Oldřicha Havelku.

Předseda soudu Pavel Kotrady sdělil Deníku N, že ve spisu chybí řada důkazů a případ nelze otevřít: "Není to s čistým srdcem možné poslat do hlavního líčení, protože z toho spisu a obžaloby nevyplývají důvody pro podání obžaloby." Upřesnil dále toto: "Mluvil jsem dnes ještě se soudkyní, která to rozhodla. A ona mi potvrdila, že obžaloba a celý spisový materiál, který musela dlouho studovat, protože je poměrně rozsáhlý a je to zcela zásadní kauza, neodůvodňují závěr a opodstatnění podání obžaloby."

Kotrady také řekl, že "se musí udělat poměrně rozsáhlé dokazování. Kdyby se to mělo dělat před soudem, bylo by to na újmu zásady rychlosti řízení". Pro žalobce i policii je to slušně řečeno ostuda. Zjevně chybí zásadní důkazy, které měly připravit orgány činné v trestním řízení.

Je opravdu zvláštní, že se něco takového stane u případu, který sleduje celá republika. Od začátku vyšetřování měla policie k dispozici paralelní šetření novinářů a loni v září vydala svoji - mimochodem naprosto zdrcující - závěrečnou zprávu Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k ekologické katastrofě na řece Bečvě. Ta shrnuje všecka možná pochybení od počátku vyšetřování i před ním.

Kdo tu zprávu četl, musel nabýt pocitu, že stát v tomto případě vůbec nefungoval. Líčen je chaos, neschopnost či neochota jednat, nekompetentnost a neskutečný nepořádek. Popisována jsou zásadní pochybení, která vedla k tomu, že se možná vůbec nepodaří najít toho, kdo havárii, při níž uhynulo 40 tun ryb, zavinil. Zpráva mimo jiné nabídla pravdivý pohled na to, jaký skutečný postoj vláda Andreje Babiše zaujímala k ekologii. Na jedné straně velkohubé proklamace, a pak reálná lhostejnost, pokud ne rovnou snaha o zakrývání reality.

K tomu, aby policie odhalila viníka, bylo klíčové včasné odebrání vzorků. Měly být samozřejmě zajištěny v den havárie. Vyšetřující poslanci k tomu sdělili: "Ze zjištěných informací vyplývá, že v den havárie, tedy 20. 9. 2020, byl odebrán pouze jeden vzorek (HZS v 17:20) v oblasti nad místem pozorování prvních příznaků otravy ryb (tedy proti proudu řeky). Následujícího dne byly odebrány čtyři vzorky, další den žádný."

Znalec? Neznalec?

Pokračujme: "Rovněž ze získaných podkladů vyplývá, že v den havárie nebyly odebrány vzorky ze žádné potenciálně rizikové vyústi. V den havárie byl sice kontaktován dispečer společnosti DEZA, a. s., která má vyúsť přibližně 1,6 km nad bodem poprvé zjištěného nestandardního chování ryb. Sdělil, že nedošlo k úniku chemických látek, a byl s ním dohodnut odběr vzorků (který byl odebrán a vyhodnocen pracovníky společnosti), nicméně k fyzické kontrole vyústi došlo až v pondělí 21. 9. 2020. Nicméně vzorek u této vyústi odebrán nebyl, a to ani v dalších dnech."

A cituji ještě dál ze závěrů komise: "Vzorky měly být zajištěny bezprostředně po ohlášení havárie maximálně do jedné hodiny od příjezdu na místo a pak také nejen po proudu, ale i výše po toku z vyústění, která do řeky Bečvy jsou. Toto nebylo provedeno a stalo se tak až následujícího dne, a to jen z některých vyústění. Z vyústi v areálu společnosti Deza, a. s., vzorek v den havárie ani v následujícím týdnu vůbec odebrán nebyl, tedy došlo k zásadnímu pochybení spolupráce vodoprávního úřadu VM a ČIŽP…" - Strašné.

Kapitolou opravdu drsnou bylo veřejné vystupování znalce. Poslanci napsali, že jeho "výroky byly podle názoru vyšetřovací komise způsobilé ohrozit výsledek trestního řízení". Komise na něj podala podnět pro výkon dohledu nad znalcem kvůli podezření ze spáchání přestupku. - Z takových podkladů tedy policie vycházela, z takových upletla obvinění. A soud jí ho vrátil, protože chybělo to hlavní, důkazy.

Po rozhodnutí vsetínského soudu věc vrátit k došetření, možná by bylo lepší napsat "k vyšetření", policii silně kritizoval ministr školství Petr Gazdík (STAN), bývalý člen sněmovní vyšetřovací komise, která se případem zabývala. V rozhovoru pro Deník N v úterý řekl: "Vyšetřovatel - a pominu, která je to společnost - měl vzít veškeré možné příčiny znečištění a zkoumat je. A on je vůbec nezkoumal. On pátý den, a to je zjištění vyšetřovací komise, zadal odborný posudek, ve kterém byly velmi sofistikované otázky, jako by mu je někdo dal nebo nadiktoval, protože běžný vyšetřovatel určitě není odborníkem v oboru kyanidů a jejich možného dopadu na zenčištění životního prostředí." Kritizoval opět soudního znalce Jiřího Klicperu a řekl, že se vzorky odebrané pod Dezou "podivně ztratily, nebo se vylily, nebo nebyly odebrány vůbec".

Ekologický pomník Babišovy vlády

Na Twitteru Gazdík napsal: "Na policii a státním zastupitelství ve Vsetíně by měly padat hlavy. Toto je vrcholná ostuda orgánů činných v trestním řízení i GIBS, která moji stížnost na průběh vyšetřování shodila." Těsně po loňských volbách do sněmovny podal Gazdík trestní oznámení, v němž podle informací serveru Seznam Zprávy poukazoval také na ztracené nebo chybně odebrané vzorky otrávené vody či nekoordinované postupy kontrolních úřadů.

Katastrofa na Bečvě se stala ekologickým pomníkem Babišovy vlády. Exministr životního prostředí Richard Brabec loni po zveřejnění závěrů komise řekl, že jde o "zpolitizovanou zprávu zpolitizované sněmovní vyšetřovací komise". Mnohem víc to však dnes vypadá, že "zpolitizované" bylo spíš vyšetřování. Takový diletantismus se jen tak nevidí. Těžko dnes ovšem rozhodnout, jestli šlo "jen" o čirou neschopnost, nebo o tiché, leč účinné politické zadání. Každý asi chápe, jak by před loňskými klíčovými volbami vypadala informace, že katastrofu způsobila dejme tomu firma z holdingu Agrofert.

Policie nic takového neprokázala, obvinila jinou společnost, Energoaquu, jejíž kanál ústící do Bečvy se ovšem nachází asi 3,5 kilometru nad místem, kde začaly hynout ryby. Co by se pak ale dělo s jedem z její výpustě po celé ty více než tři kilometry? Proč nezabíjel? Odpočíval?

Je s podivem, že byl žalobce ochoten poslat k soudu nepodložené obvinění. A není nic divného, že to soud odmítl soudit, tedy za policii dodělat. Ostatně opakuji, že skutečné důkazy už nejspíš dávno odplavaly a pravdu se nedozvíme. Gazdík útočí na policii z pozice člena vlády, jeho stranický kolega má nyní policii pod sebou, ale Gazdíkovo rozhořčení se dá celkem snadno chápat. Policie a žaloba v této kauze selhaly. Bylo by cenné aspoň zjistit, zda šlo o úmysl.

