Výsledek ruského teroru? Zeman skončil. Havlíček a další taky, jsme-li suverénní stát

Jedna událost, pravda šílená, a Česko se ocitlo v úplně nové situaci. Premiér Babiš v sobotu večer oznámil dech vyrážející zprávu: "Na základě jednoznačných důkazů existuje důvodné podezření o zapojení důstojníků ruské vojenské zpravodajské služby GRU do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích." Putinovo Rusko se vůči Česku zachovalo jako terorista. V roce 2014 při explozích zahynuli dva lidé a výbuchy měly dalekosáhlé následky. Je děsivé, co si u nás ruské tajné služby dovolily. Nyní bylo vyhoštěno 18 ruských "diplomatů", přesněji agentů tajných služeb z ruské ambasády.

Až do soboty večer mělo Česko s Ruskem těžce ambivalentní vztahy. Část politické reprezentace si uvědomovala, že je tato vojenská velmoc vůči naší zemi krajně nepřátelská, škodí nám. A přece tu část politiků přes všechny veřejně dostupné informace pracovala pro Rusy.

Na prvním místě prezident Zeman, dál ministr Havlíček, předsedové extrémních stran Okamura a Filip, předseda sněmovny Vondráček. Nevadila jim ruská agrese na Ukrajině, okupace Krymu, sestřelení letu MH 17, vraždění a pokusy o vraždění Rusů v Rusku i mimo ně, otrava ruského opozičního předáka Navalného a jeho mučení v ruském vězení a další a další odpornosti, jichž se Putinův režim dopouští.

Teď se ukázalo, že Rusové prakticky s jistotou (tiskovka premiéra byla naprosto výmluvná) stáli za teroristickým útokem v Česku. Nejen hybridní rozklad, dezinformace, ničení české demokracie, ale dvě vraždy a výbuchy. Najednou jsme s ruským režimem (ne s Rusy) de facto ve válečném stavu.

Je mimořádně důležité si to uvědomit, je nutné, aby si to uvědomili čeští občané. Toto není situace, která bude za týden překryta jinou "událostí", šikovně vypuštěným vrtícím se psem. Toto je agrese vůči Česku, útok na naši zemi, a my Rusko jako agresora dobře známe, naši lidé mají v genech okupaci v roce 1968.

Během hodin jsme dostali množství informací. Od premiéra, ale i mnoho dalších, jež celou situaci dokládají. Víme, že u nás v říjnu 2014 pobývali dva agenti ruské tajné služby GRU (Glavnoje razvedyvatělnoje upravlenije, česky: Hlavní správa rozvědky). Národní centrála proti organizovanému zločinu na případu pracovala řadu let spolu s BIS a brněnským krajským státním zastupitelstvím. Doložila, že cílem agentů ruské tajné vojenské služby byla návštěva muničního skladu ve Vrběticích. Loni policisté získali nové informace. Výsledek jsme se dozvěděli v sobotu a nelze ho zpochybnit.

Byl prezident úkolován Rusy?

Můžeme v novém světle pochopit poslední, nevídaně prudký útok Miloše Zemana na BIS a jejího šéfa Michala Koudelku loni v listopadu. Prezident po něm požadoval, aby mu sepsal jména ruských špionů v Česku a doložil, jaké operace zde podnikají, jací Češi s ruskými zpravodajskými službami spolupracují a jaké informace jim předávají. - Tohle teď vypadá ještě hůř než tehdy. Jako by mu to nadiktovala ruská ambasáda, jako by byl instruován. Rusové zřejmě získali zprávy o tom, jaký pokrok BIS a NCOZ učinily.

Tehdy jsme kroky Zemana spojovali "jen" s dostavbou jaderné elektrárny v Dukovanech a tlakem Hradu na zařazení Rosatomu do tendru. Dnes to vypadá ještě hůř. Obojí se zřejmě spojilo, Rusové se snažili dostat Rosatom do tendru, než to praskne, a zoufale potřebovali odstranit Koudelku z čela kontrarozvědky. - Věděl Zeman o Vrběticích? Nevíme. Věřit se mu nedá.

V sobotu večer mluvčí Zemana Ovčáček tweetoval: "Prezident republiky byl o případu informován panem předsedou vlády i panem vicepremiérem v průběhu soboty. Prezident republiky tedy veškeré informace má k dispozici. Nejvyšší ústavní činitelé postupují v součinnosti." Žádné odsouzení agrese. Žádné "tohle svinstvo si nenecháme líbit", žádné postavení se za české občany. Typické bylo, že prezident Zeman nevystoupil. Bál se postavit proti Rusům. (Co na něj asi mají?)

Ocitl se ve zlé situaci. Nepokrytě, dlouhodobě Rusy protlačuje. Nikdo jiný to u nás nedělá tak silně jako on. Je prostě ruský agent - co provádí, Kremlu plně vyhovuje, pokud to Kreml přímo neiniciuje (s jistotou to nevíme).

Útok na Vrbětice musí znamenat Zemanův předčasný konec ve funkci. Česko si nemůže dovolit prezidenta zrádce poté, co se provalilo, že na nás Rusové spáchali teroristický útok. Měla by následovat ústavní žaloba na Zemana. Jasné jsou i další kroky, které stát musí udělat: zařadit Rosatom do tendru na Dukovany nepadá v úvahu. A stát to musí oznámit veřejně. Stejně není možné dovážet do Česka Sputnik.

Se Zemanem úzce a léta spolupracuje Babiš. Jeho kladem je, že odmítal odvolat ředitele BIS Michala Koudelku a že odmítal Zemanovo plivání ("čučkaři") na tajnou službu. Babiš na tiskovce mluvil ostře. Uvědomuje si, že i on nyní hraje o všecko, o voliče. Chce se zachránit.

Hamáček dělal akci krytí?

Jakou roli sehrál vicepremiér Hamáček. O podílu GRU na vrbětických výbuších věděl už před sjezdem ČSSD i předtím, než oznámil, že poletí do Moskvy, údajně pro vakcínu Sputnik V. Věděl o tom minimálně 11 dní před sobotou. Základní fakta o Vrběticích ministr vnitra dostal už 7. dubna na zasedání Výboru pro zpravodajskou činnost, který se sešel před on-line sjezdem ČSSD. Proto se jeho plánovaná cesta do Moskvy jeví jako vlastizrada (dohodnutá samozřejmě se Zemanem).

Hamáček však Deníku N poskytl jakési vysvětlení: "Věděl jsem dopředu, že cesta do Moskvy se neuskuteční a konat se nebude. Jednalo se o koordinovanou akci." (Koordivanou i s BIS..?) Prý je připraven podat informace parlamentním orgánům, které kontrolují činnost bezpečnostních složek. Měl by je podat nám, občanům.

Je dost obtížné mu věřit. Cesta do Moskvy měla Rusy ošálit? Vážně? Pravdou je, že ve středu přijal v Praze českého velvyslance v Moskvě Vítězslava Pivoňku, který kvůli tomu přiletěl z Moskvy. Sdělil mu, co se chystá. Pravdou je, že šéf BIS Koudelka ocenil "razantní reakci premiéra a ministra zahraničních věcí", ale to se týkalo vyhoštění ruských diplomatů, nikoli plánované cesty do Moskvy. Hamáčka se zastala i rozvědka ÚZSI, ale ta pod něj spadá… Další věc, odvolání ministra Petříčka bylo taky "krytí"? Bude tedy vrácen zpět do funkce? A příklon k Zemanovi na online sjezdu ČSSD bylo krytí? Role vicepremiéra za ČSSD je podezřelá. A jistě, teď se obrátil proti Rusům.

Ministr, který by měl během dnů skončit, je nepochybně vicepremiér Havlíček. Proti vůli tajných služeb i dalších bezpečnostních institucí státu cpal Rosatom do jaderného tendru. Nemůže zůstat ve vládě, byl by to výsměch.

Byli do teroru zapojeni i čeští občané? Bude zajímavé sledovat, koho detektivové z NCOZ zatknou, jaké informace se dostanou na veřejnost.

Můžeme si být jisti podporou spojenců, zvláště pak podporou Velké Británie, jež zažila pokus o vraždu Skripala, dále podporou NATO i EU (možná s výjimkou Maďarska). Útok v Česku je zřejmě nejdrsnější atak členské země EU, Putin to přehnal.

Muniční sklady ve Vrběticích byly napadeny v roce 2014. Proč byla věc zveřejnila až nyní? Odpověď známe, nové poznatky spojené s agenty GRU a návštěvou skladů se zřejmě objevily až loni, až poté, co byla zveřejněna identifikace agentů GRU, kteří se pokusili jedem novičok zabít Skripala. A proč informace zveřejnil Babiš? Dost možná hrozilo, že by o akci GRU v Česku informoval jiný stát, který ty informace měl. Prostě už nebylo zbytí.

Nyní se u nás hraje o to, jaký jsme stát, nakolik suverénní. Suverenitou se naši politici zaklínají horem dolem. Vyhoštění 18 diplomatů má být jen start, státní odezva tím nesmí skončit. Rusové "na oplátku" (my jim ale muniční sklad nevyhodili do povětří) vyhošťují 20 našich. To nelze nechat bez odezvy. Ruská ambasáda je semeniště agentů. - Dále je nezbytné, aby se země zbavila politiků, kteří ji zrazují. Pro Babiše to bude těžké. Bojí se Zemana. Bojí se, že pokud se prezident postaví proti němu a ANO, nemá šanci ve volbách. Teď se ale věci otočily jiným směrem. Podpora Zemana je smrtící.

V sobotu večer se česká situace nevratně změnila. Zeman skončil. Usilovat o jeho podporu je pro ANO i Babiše vysoce toxické. Být prezident minimálně soudný, omluvil by se národu, Michalu Koudelkovi, celé tajné službě BIS a poté by s hanbou rezignoval.

