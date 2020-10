Vytáhnout teď hlasování o důvěře vládě? Fiala zklamal, ODS jen zhoršuje situaci

Petr Fiala zklamal, jde mu víc o ODS než o zastavení nákazy. Pokud nám chce ukázat, jak je Babiš mizerný premiér, pak zároveň ukazuje, že by sám taky nestál za nic, protože mu na nás nezáleží.

Jak nejlépe čelit šířícímu se koronaviru? ODS má jasno. Její předsednictvo vyzvalo vládu Andreje Babiše, aby po skončení nouzového stavu požádala sněmovnu o důvěru. Pokud tak neučiní, bude odéeska mezi poslanci hledat podporu pro vyslovení nedůvěry kabinetu ANO a ČSSD drženého komunisty. Důvod: premiér ztratil schopnost řídit vládu, tedy i zemi. Předseda ODS Petr Fiala postoj své strany oznámil v úterý na briefingu po jednání předsednictva. V případě pádu vlády bude prý ODS na vzniklou situaci připravena.

Fiala vysvětlil, že Babiš a jeho ministři odpovídají za "fatální nepřipravenost" na druhou vlnu pandemie koronaviru, promrhali čas a prostředky, opakovaně lhali a nemají dostatek dat, podle nichž by rozhodovali. Tolik závěry předsednictva druhé nejsilnější opoziční strany. Fiala naštěstí nevyzval k občanské neposlušnosti, kroky vlády radí dodržovat, ODS však už za nimi nestojí. Kupříkladu pro uzavření prvních stupňů základních škol podle něj chybí odůvodnění.

"Je nepřijatelné, aby zemi dále vedl premiér, který je osobně zodpovědný za současný zoufalý stav a zjevně neví, jak z něj naši zemi vyvést." Země se nachází v nouzovém stavu, který skončí 3. listopadu. Hlasování o důvěře či nedůvěře vládě by podle Fialy mělo proběhnout až v době, kdy Česko zvládne epidemii covidu-19.

Hned zkraje ocituji téhož Petra Fialu, který dal 21. srpna rozhovor serveru Fórum 24. Hodnotil kroky, jež Babišova vláda ohlásila k 1. září: "Ta opatření týkající se plošného nošení roušek jsou nelogická a nedá se v podstatě rozumět tomu, koho to má chránit a koho ne. Objevuje se nová věc, která v první vlně koronaviru úplně neplatila - vládní opatření se zdají jako úplně zbytečná. Ozývají se odborníci, ozývají se epidemiologové, kteří nechápou, proč se znovu plošně zavádí nošení roušek. Tento vládní postup je v rozporu i s tím, co sama říkala. Premiér Babiš říkal, že žádná plošná opatření už nebudou, že budou fungovat chytré karantény, lokální řešení a tak dále. A najednou tady máme plošná opatření, o nichž pochybují odborníci."

Takových citací politiků ODS najdeme více. Nejen Andrej Babiš tedy mění svoje postoje k epidemii koronaviru. Pravda, premiér a vláda mají (nebo by měli mít) podstatně lepší informace než šéf opoziční strany. I když ani toto vlastně neplatí - v dané situaci bychom měli mít přesné a kvalitní informace všichni, měly by být veřejně přístupné.

Čím hůř, tím líp? V pandemii si to modří měli odpustit

Shrňme si to. Občanská demokratická strana navrhuje vládě, aby požádala o důvěru v době nouzového stavu a divoce se šířící nákazy, jež zabíjí lidi po stovkách. Zároveň ale říká, že má o důvěru žádat, až po skončení či zvládnutí epidemie. Ten krok je tedy poněkud zvláštní a nabízí se otázka, proč s ním předsednictvo modré strany vystoupilo právě nyní?

Zkusme tu otázku položit jinak: k čemu je to dobré za současného, dost šíleného, napjatého stavu, kdy se spousta lidí bojí, cítí ohrožena? Jak to situaci prospěje? Má nás krok ODS uklidnit? Má pomoci vládě, lékařům, epidemiologům? - Každý z nás umí na tu otázku okamžitě odpovědět: v současné situaci takové oznámení vůbec ničemu nepomůže. Naopak.

Jaký má tedy smysl teď otevírat otázku hlasování o důvěře vládě, které se má uskutečnit kdoví kdy? Odpověď je celkem jasná: Fiala a jeho lidé se snaží již beztak otřesenou důvěru ve vládu a její opatření, jež přišla pozdě, ještě víc nahlodat. Jistě, každá opozice chce shodit vládnoucí garnituru, jenomže Česko se topí ve velmi zlé situaci. Jestli něco nepotřebujeme, je to hlubší nedůvěra ke krokům, které vláda (především pak obětní beran Roman Prymula) dělá. Ta nedůvěra znamená nejen to, že si lidé říkají "nezvládli to", "jsou to packalové", znamená také, že lidé opatření vlády nedodržují, nevěří jejich smyslu.

V tom je tah ODS mimořádně pochybný a nezodpovědný. Fiala zřejmě chtěl vyniknout, ukázat, že ODS "taky něco dělá", "maká", reaguje na situaci. Byl by však udělal líp, kdyby se svým předsednictvem mlčel. Takhle to je klasické opoziční "čím hůř, tím lépe". Za normálního stavu by to šlo, jenomže my už skoro tři čtvrtě roku nežijeme v normálním stavu, ale v pandemii. (Podobně by byla ODS, jmenovitě šéf Senátu Miloš Vystrčil, udělala líp, kdyby byla nepodpořila Ivo Valentu v souboji s lidovcem Josefem Bazalou do Senátu.)

Nikdo po Fialovi nechce, aby s Babišem "táhl za jeden provaz". Dokonce nemusí tahat za jedno lano ani s ministrem Prymulou, který má teď Babišův malér hasit. Ale ještě víc podrývat důvěru lidí v nastavená vládní opatření (a o nic jiného v podstatě nejde), je krátkozraké a riskantní.

Možná chce ODS takto zakrýt svůj podíl na letním zlehčování covidu-19. Stačí si přečíst výše uvedenou citaci (zbytečná opatření vlády, na co plošně roušky). Jistě, ODS v srpnu neměla tolik informací jako Babiš, ale už tehdy mnozí experti veřejně a nahlas varovali, že druhá vlna bude horší než první, že na podzim zažijeme horší tanec než na jaře. Jenomže i fialovci sáhli k osvědčenému populismu, ač se v Rakousku a Německu roušky běžně nosily.

Petr Fiala zklamal, jde mu víc o ODS než o zastavení nákazy. Pokud on nám chce ukázat, jak je Babiš mizerný premiér (a on je mizerný premiér), pak v této situaci zároveň ukazuje, že by sám taky nestál za nic, protože mu na nás nezáleží.

