Xaver Veselý v Radě ČT nemá co dělat. Pokud tam zůstane, pak je vše dovoleno

Při útoku Veselého na Magdu Vášáryovou nešlo jen o nechutné vulgarity. Výrok lze snadno chápat jako výzvu k násilí.

Hra o to, jestli moderátor XTV Lubomír Xaver Veselý zůstane v Radě České televize, nebo jestli bude odvolán, je zásadní. Co se stalo, víme. Xaver sprostě napadl herečku a diplomatku Magdu Vášáryovou. Paragraf 6 zákona o České televizi přitom jasně říká: "Komora Parlamentu, která člena Rady do funkce zvolila, člena Rady z funkce odvolá… narušil-li závažným způsobem důstojnost funkce člena Rady." V zákonu mimochodem jasně stojí "odvolá", nikoli "bude jednat o odvolání". A že Xaver závažným způsobem narušil důstojnost funkce, o tom nelze pochybovat.

Víme, co řekl: "Milá zlatá Vášáryová. Ty spodino. Já ti ze srdce přeju, aby ti mráz roztrhnul pr**l." Posléze tuto dámu ještě nazval "kur**čkou". Pozoruhodný je i fakt, že reagoval na atentát na Roberta Fica a na nenávist ve slovenské společnosti. Tu hodil na opozici. A na Vášáryovou.

Pustil její vyjádření těsně po volbách. Diplomatka řekla: "Budeme se muset podívat, kolik procent voličů je vlastně fašistů, neofašistů, neonacistů." Pokračovala, že Robert Fico a jeho družina jsou vyčichlí lidé, od kterých nelze čekat nic pozitivního pro moderní Slovensko. Dodala: "Tak uvidíme, nakolik se ztotožnili s hledáním voličů mezi těmi nesystémovými voliči, anebo dokonce vysloveně spodinou."

Xavera uráží výraz "spodina" vztažený na fašisty, neofašisty a neonacisty. Moderátor zřejmě lidi, kteří na náměstí řvou, že je slovenská prezidentka Zuzana Čaputová "americká kur**", nepovažuje za spodinu. Spodina pro něj nejsou ani ti, kteří tam stojí a lid vedou k tomu nechutnému urážení ženy.

Podstatné v debatě je, že Vášáryová vystupuje jako občanka, kdežto Veselý je člen Rady ČT a je zavázán, aby nenarušil důstojnost této veřejné funkce.

Ve skutečnosti ale nejde ani tak o vulgarismy. Jde o to, že Xaver nepřímo vyzývá k násilí. Přeje si, aby se Vášáryové stalo něco strašného, odporného. Antisystémoví voliči to mohou vnímat jako výzvu, aby ženě ublížili. Aby štvaní proti Vašáryové Xaver ještě posílil, označí ji za prostitutku. Jakoby stojí proti násilí, proti rozeštvávání společnosti, ale sám to dělá a mimořádně intenzivně.

Každý ví, co je Xaver za moderátora. Moderátor Miloše Zemana, Václava Klause, Jindřicha Rajchla atd. Jeho slova v pořadu Xaver Live na YouTube jsou naprosto jasná a naprosto nepřijatelná. Jakmile poslanci začali mluvit o tom, že by měl být odvolán z rady, omluvil se. Přitom tvrdil, že mu o funkci v Radě nejde: "Já na tom vůbec nelpím… já myslím, že jsem jakousi úlohu splnil za své působení v Radě, Česká televize má jiného ředitele, který byl zvolen i mým hlasem," vysvětlil.

Tady pokračuje celá ta hra. Jedna její část tkví v rozeštvávání české společnosti. Další v ovládání médií a v zasévání nesnášenlivosti nejen opozice k veřejnoprávní České televizi. Xaver říká nepokrytě, jaká byla jeho hlavní úloha: odvolat bývalého ředitele Petra Dvořáka. A logicky taky nasadit nového.

Stal se jím, jak víme, Jan Souček. V pořadu Spotlight řekl, že "… až 33 procent Čechů má tendenci věřit konspiračním teoriím a má pocit, že věci jsou úplně jinak, než jak jsou reflektovány v médiích". Oznámil, že chce tyto lidi pochopit a že by rád rozkrýval "kořeny těch fenoménů" a šel "až do příběhů jednotlivců a mapování životních problémů a situací, ve kterých ti lidé dennodenně žijí". Pokračoval, že "oni by sami měli říct, co jsou momenty, které televize veřejné služby pomíjí". Ano, úloha Xavera a dalších splněna.

Vláda si snad už začíná uvědomovat riziko dezinformací

Proč je tedy ještě tak důležité, jestli bude Xaver z Rady ČT odvolán? Tato vláda těžce podcenila dezinformace a celou dezinformační scénu. Teď doma, ale především na Slovensku vidí, jaké má takové podcenění důsledky, jak je nebezpečné. Pokud Xaver zůstane v Radě, poslanci pětikoalice tím jasně říkají, že tohle se může, že dokonce člověk ve veřejné, sněmovnou volené funkci může v klidu vybičovávat nenávist ve společnosti. Tyto hlasy pak budou samozřejmě posíleny, budou ještě intenzivnější.

Zdá se, že si vláda začíná aspoň trochu uvědomovat, jak nebezpečné bylo dezinfo-scénu nechat v klidu pracovat. Nejprve ji na to upozornila tajná služba BIS, když vydala svědectví o rozkladné roli informačního webu Voice of Europe, který ovlivňoval blížící se eurovolby. Vláda pak zařadila na sankční seznam dva muže a celou společnost.

Druhým zásadním krokem je jmenování plukovníka Otakara Foltýna novým vládním koordinátorem pro strategickou komunikaci. Podle něj je boj s dezinformacemi "oblast, kde je potřeba pořádně přidat". Tak snad dostane i dost silný, profesionální a dobře zaplacený aparát.

Vraťme se ale ke Xaverovi Veselému. Co říká na jeho případné odvolání opozice? Jedna z klíčových postav ANO Alena Schillerová se vyjádřila následovně: "Já jsem to jenom matně zaznamenala v médiích, prostě ty výroky nebyly šťastné asi na žádné straně, ale nemyslím si, že to je na odvolání, to si myslím, že se to dramatizuje."

Veselého se ve sněmovně nepřekvapivě zastal taky předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Xavera ve svém vyjádření úplně vynechal, zaútočil výhradně na Magdu Vašáryovou: "… řekla o občanech Slovenska a o voličích Ficovy vládní koalice, že je to spodina, jo. Tady vidíte, jakým způsobem mluví o občanech takzvaní liberální v uvozovkách demokraté. Je to odporný výrok, co tady říká o občanech Magda Vašáryová… výrok, který rozděluje společnost."

Máme jasno, opozice Xavera nedá, Xaver je její, Xaver pracuje pro ni. Proto si ho do Rady ČT zvolila. Nevylučuji, že se i mezi poslankyněmi a poslanci ANO najde někdo, kdo bude hlasovat pro jeho odvolání, ale vedení má jasno.

A pětikoalice? Vykašlala se na dezinformace. Připomenu rok starý výrok poradce vlády pro národní bezpečnost Tomáše Pojara (ODS): "Já nedokážu definovat dezinformaci… To je takové to slovo, kdy každý o něm mluví, každý ho vypouští a každý si pod ním představí něco jiného, a když se zeptáte, co to vlastně je, tak vám na to nikdo neodpoví."

Víme, že ODS neměla Českou televizi v lásce, možná ještě stále nemá. Víme, že vláda udělala jen minimální změny s mediálními zákony. Zapojila do volby členů mediálních rad Senát a odstranila riziko, že členové rady mohou být odvoláni při neschválení dvou výročních zpráv veřejnoprávního média sněmovnou. Nic víc. Přesto by si měla uvědomit, že ponechat Xavera v Radě ČT znamená rezignovat, nechat se převálcovat záplavou lží, polopravd a manipulací.

Proto je tak zásadní hra o to, jestli moderátor XTV Xaver zůstane v Radě ČT, kam vůbec neměl být zvolen. Bude to znamení, že buď "je vše povoleno", nebo naopak "vše povoleno není". Nebo jinak, jde o to, jestli půjdeme slovenskou cestou, nebo tou, kterou jsme chtěli jít po sametu 1989.

