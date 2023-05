Z Babiše se stala konzerva, evropský Trump, pravičácký prorok

Další proměna Andreje Babiše. Stává se z něj pravičák, anokonzervativec. Doufá, že na to nachytá další voliče, a zároveň si vyřizuje účty s Bruselem, kde se nestal miláčkem jako premiér Petr Fiala.

Minulý týden se expremiér Andrej Babiš, předseda ANO, účastnil konference konzervativců CPAC (Conservative Political Action Conference) v Maďarsku, sjezdu politiků a novinářů, z nichž část lze nepochybně počítat mezi krajní pravici. Loni Česko zastupoval Václav Klaus, který léta podporuje německou krajně pravicovou AfD. Letos byl českým tahákem Babiš.

Šéf ANO předvádí další proměnu. Jeho hnutí je od vstupu do Evropského parlamentu členem frakce evropských liberálů, nyní nazvané Renew. Ti patří do opačného politického spektra než CPAC. Zároveň se svou účastí Babiš znovu a velmi intenzivně hlásí k Viktorovi Orbánovi, který podnik pořádal.

Zúčastnili se lidé z nacionalistických i krajně pravicových stran a konzervativních politických hnutí a iniciativ jako slovenský ministr práce, klerikál Milan Krajniak, lídr francouzského Národního sdružení Jordan Bardella, lídr rakouské FPÖ Herbert Kickl, bývalý moderátor a komentátor Fox News Tucker Carlson či slovinský expremiér Janez Janša. Ta parta by se dala nazvat vyznavači Donalda Trumpa, trumpovci.

Babiš zveřejnil svůj projev na konferenci CPAC. Vidíme na něm, kam bude lídr ANO směřovat svoje hnutí v příštích volbách. Z populistického levičáka přešel do pozice tvrdého pravicového euroskeptika. Pro české pravicové strany to znamená problém. Babiš jim krade euroskeptickou rétoriku. A problém to bude i pro SPD, PRO a další uskupení. Chce jim přebírat voliče.

Babišův útok na Brusel má i osobní rozměr. V Evropské unii neuspěl, pral se s ní, byl nařčen z masivního střetu zájmů, nestal se "miláčkem", jak se to během předsednictví podařilo proevropskému premiérovi Petru Fialovi. Babiš nechce lovit jen mezi extremisty, ale taky v ODS, mezi jejími euroskeptickými, konzervativními voliči a zřejmě i členy.

Když se ho iRozhlas.cz tázal na konferenci CPAC, neopomněl předsedu ODS zmínit: "Na konferenci by měl vystoupit pan Fiala, který napsal v roce 2019 skvělou knížku Konzervatismus dnes. Ale asi mu to Bartoš s Pekarovou zakázali. ODS už je dnes pirátské céčko. Pan Václav Klaus z toho musí být značně smutný." Zjevná snaha o rozvrat v ódéesce.

Co na Orbánově podniku říkal? Řeč začal tím, jak je potěšen, že potkal také Václava Klause, "který založil opravdovou konzervativní stranu po sametové revoluci". Babiš sází na českou ztrátu paměti, na to, že si nepamatujeme, jak s ANO začínal. Napadal Klause a ODS za pěstování české porevoluční korupce. Klaus byl tehdy jeho terč. Potkat ho dnes se však stalo pro Babiše potěšením. Přitom nezapomeňme, jaké postoje Klaus zaujímá vůči Rusku a Putinovi.

Ještě dodám, co na akci CPAC Babiš neříkal. Tvrdil, že je Evropa "v ohrožení", to ano, ale vůbec nezmínil to nejpodstatnější, co nyní Evropa zažívá, ruskou válku na Ukrajině. Té se vyhnul, "ohrožením" evropských zemí není Putin, nýbrž Brusel. Na lov voličů Okamury a Rajchla to není špatné. Demokraty nenaláká.

Rajchl by se mohl stát jeho ministrem spravedlnosti

Celý projev byl útokem na Brusel. Zazněly věty typu "Evropu drží jako rukojmí klimatičtí aktivisté, CO2 ideologové a jejich Green Deal", "Green Deal zničí evropský průmysl, zničí spolehlivé zdroje energie, ožebračí evropské občany a z obyčejných věcí, jako jsou auta, letní dovolené nebo maso, se stane luxus, který si budou moci dopřát jen ti nejbohatší". On tedy o ně nepřijde, a přece se stará. Jak nesobecké!

"Green Deal si vyžádá obrovské sociální, ekonomické, politické a geopolitické náklady. Náklady, kvůli nimž by mohlo vzniknout obrovské napětí ve společnosti, dokonce i mezi spojenci, otevřít dveře radikálům a ohrozit naši demokracii," prorokoval Babiš, "úředníci v Bruselu tato nebezpečí zcela ignorují a věří tomu, že EU, která produkuje pouhých 9 procent globálních emisí CO2, zachrání svět tím, že spáchá takovouto zelenou rituální sebevraždu." Green Deal prý uvrhne Evropu do "zeleného středověku". Ano, ta Zelená dohoda, kterou Babiš jako premiér odsouhlasil. Ale i to už je dnes zapomenuto.

V jedné věci je mistr, trefit se do nálad, do nenávisti posluchačů. Sám nemá žádný grunt, žádný vlastní ideologický postoj, což je ideální pro "catch-all" politika, který loví jakékoli voliče, je mu fuk, jestli vyznávají Putina, nebo Trumpa. U Orbána se proměnil v evropského Trumpa, Eurotrumpa.

Kupříkladu tato pasáž jistě rezonovala. Brusel prý ovládá členské země prostřednictvím eurofondů: "Peníze jsou přidělovány na projekty na základě ideologie (klimatické, genderové, progresivní atd.), často podobně smýšlejícím médiím a nevládním organizacím, nikoli podle toho, co členské země chtějí nebo potřebují, jako jsou školy, silnice a další infrastruktura."

V centru EU museli plakat, pokud si náhodou vyslechli, že "Brusel je hnízdem lobbistů a bobtnající byrokracie, která nám diktuje, jak žít, co jíst a co si myslet. Národní svrchovanost, svoboda slova, zdravý rozum, neideologické vzdělávání, konzervativní hodnoty, naše tradice, náš způsob života, to vše je pod útokem Bruselu".

Dobrý projev musí nabídnout konkrétní příklady: "Namísto zaostalého skanzenu, kde se zaníceně sleduje produkce metanu u krav a kde jsou občané nuceni jezdit na kole do práce a jíst brouky k večeři, by měla Evropa usilovat o to, aby z ní byla uznávaná a sebevědomá, ekonomická, intelektuální, technická a kulturní mocnost…" A v Budapešti se nemohlo zakončit jinak než trumpovskou výzvou "make Europe great again".

Babiš sází na lidi, kteří odmítají cokoli měnit, i když se svět prokazatelně řítí do klimatického maléru, který už na vlastní kůži zažíváme. Sází na lidi, kteří nechtějí nic slyšet o válce na Ukrajině, ta se nás přece netýká. Děsivý projev. Děsivý obrat. Kdyby Babiš příští volby vyhrál, koho by mohl mít ve vládě? Okamuru jako ministra školství, Klause jako ministra zahraničí, Rajchla jako ministra spravedlnosti a Zwyrtek Hamplovou jako ministryni propagandy. Haleluja.

