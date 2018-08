Učitel národů Babiš posílá na migranty Komenského

Věta českého premiéra o Komenském je totálně mimo. Komenský byl, jak každý ví, uprchlík, exulant po mnoho let svého života.

Velkou antiimigrantskou misi rozjel malý český premiér Andrej Babiš. Navštívil Itálii a Maltu, razil své "řešení" Evropa imigranty nepřijímá a "vysvětloval" je italskému premiérovi Giuseppu Contemu a předsedovi maltské vlády Josephu Muscatovi. Nabízí finanční pomoc na boj proti pašerákům a dohody se zeměmi severní Afriky, aby zastavily přílivy lidí na své jižní hranici.

Nic nového.

Samozřejmě sem patří i vzor Česko, které za premiéra Babiše (a prezidenta Zemana) "nepřijme ani jednoho migranta". Tak se to dělá, tak se to řeší.

Po setkání s Contem Babiš sdělil novinářům: "Slyšel to ode mě, vysvětloval jsem mu to a chápe to. V otázce relokace se lišíme, relokace ale není řešení."

Řešení je Babišovo oblíbené slovo, zní, jako by šla migrace do Evropy "vyřešit" jednou provždy. Bylo by moc zajímavé vědět, jak se na to tvářili Conte a Muscat, kteří od českého premiéra dostali hraběcí rady ("Nebrat ani jednoho"), mají plné utečenecké tábory a "řeší" otázku, jestli přijmout prchající lidi na pokraji smrti, které nelze z humanitárních i právních důvodů poslat zpět.

Dodejme, že Babiš má částečně, ale jen částečně, pravdu. Dohody s africkými zeměmi? Ano. Ovšem dohadují se vždy dvě strany, pokud ta jedna nechce, co dál? Jak by to Babiš asi "řešil"?

Pokud ale mám v zemi desetitisíce či statisíce uprchlíků, zajímá mě, zda mi kupříkladu Česko pomůže. Nepomůže, bylo by to špatné řešení pro Česko. Tak fajn.

Babiš jel do Itálie říct jediné: "Kašleme na vás." Jste sice země EU jako my, ale měli jste si na moři udělat pořádek (u nás nejsme s to si udělat pořádek ani na dálnicích či v ghettech, "vyřešit" je, ale to je jistě jiná věc).

Jako by se nejednalo o lidi

Všimněme si zásadního momentu: Babišovo "řešení" postrádá jakýkoli humanitární rozměr. Jako by se nejednalo o lidi, jako by do Evropy připlouvala prkna či sudy. Babiše absolutně nezajímá, že lodě k nám vozí naše "bližní", zoufalé lidské bytosti.

Ano, na ekonomickou migraci není čas, ale co uprchlíci? Pokud se oháníme evropskými či dokonce křesťanskými tradicemi, pokud ctíme mezinárodní právo, nemůžeme odmítat uprchlíky.

(Giuseppe Conte si liboval, jak funguje výcvik libyjské pobřežní stráže, která zadrží až 85 procent "migrantů". O. K., zní to krásně, ale mezi nimi bylo jistě plno skutečných uprchlíků prchajících před smrtí. Jak dopadli? O tom se mlčí.)

Babiš argumentuje, že lidé na útěku za cestu do Evropy platí od dvou do pěti tisíc dolarů, proto jsou to "ekonomičtí migranti". Lež. Část z těch lidí prchá třeba ze Sýrie, kde jim hrozí smrt. Znám rodinu z Damašku, vzdělanou, křesťanskou, které vybombardovali dům, utekla k nám a za cestu taky musela zaplatit, přitom má nárok na azyl.

Babiš se "blýskl", po jednání s Contem si vzal na pomoc učitele národů Komenského. Jako symbol své protiimigrační (protiuprchlické) diplomacie chce věnovat římskému parku Villa Borghese sochu Jana Amose Komenského. "Bude to takové gesto od našeho státu. Jan Amos Komenský říkal, že řešení migrace není přesídlování národů, ale jejích vzdělávání. Pokud budou lidé vzdělaní, tak zůstanou doma a nebudou chtít jít jinam do Evropy." (Kdyby vzal sto uprchlíků, jistě by Itálii potěšil víc.)

Babišova věta o Komenském je totálně mimo. Komenský byl, jak každý ví, uprchlík. V roce 1628 odešel do polského exilu, protože jako kazatel jednoty bratrské odmítl přijmout katolickou víru. V emigraci žil většinu života a také zemřel.

Navíc Itálie (ani třeba Angela Merkelová) nenavrhuje žádné "přesídlování národů", to nechce nikdo. Jde o lidi, kteří prchají buď před válkou, pronásledováním, nebo bídou. Případně jdou prostě za lepším (a ty nyní přijímat nelze).

Komenský poukazoval na smysl a cenu vzdělání, ale kupříkladu Sýrie, odkud uprchly miliony lidí, není žádná nevzdělaná země. Žije u nás mnoho mimořádně vzdělaných Syřanů. V jiných státech by vzdělání jistě pomohlo, ale v Sýrii to "řešení" není.

Babiš Komenského nezná, jinak by si ho nebral do úst. Byl to hluboce věřící muž. ("Vše na tomto světě se dá napravit jen jemným teplem lásky, poněvadž jinak je to nemožno," napsal.) Jako křesťan i jako exulant by nikdy nemohl souhlasit s tezí "ani jednoho imigranta". O tom, jak by se díval na výrok "řídit stát jako firmu", raději vůbec neuvažujme.

Babiš by se zřejmě taky rád stal "učitelem národů", učí kašlat na lidi v nouzi, nabízí řešení, která každý zná a která Evropa aplikuje. Prostě Babiš. Jestlipak zná Komenského poučku "Kdyby hlupáků nebylo, kde by se brala moudrost?"