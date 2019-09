Z Čapího hnízda nelze uletět. K soudu patří buď Babiš, nebo tehdejší politici

Pokud se premiér z dotačního podvodu vykroutí, pořád je třeba se ptát tehdejších politiků, proč tak děravý systém rozdělování eurofondů dovolili.

Nešťastná pondělní novinářská kachna, že státní zástupce Jaroslav Šaroch zastavil trestní stíhání premiéra Andreje Babiše a dalších v kauze Čapího hnízda, naplno ukázala, jak velká je už v Česku únava z tohoto nekonečného případu údajného dotačního podvodu. Příznivci premiéra v čele s prezidentem Milošem Zemanem okamžitě gratulovali k zastavení trestního stíhání (což zatím rozhodně není pravda). Oponenti premiéra brblali nad ohýbáním spravedlnosti. Ale protože je už více než jasné, že kauza Čapího hnízda Babiše u příznivců nijak zvlášť nepoškozuje, čím dál častěji vyzývají spíše k vymýšlení slušného programu proti premiérovi a jeho hnutí než nekonečnému omílání "Čapáku". To je jistě správné.

Zároveň je však třeba dokola opakovat, že český právní řád nezná žádný paragraf o vyšumění dotačního podvodu do ztracena z důvodu všeobecné společenské únavy a nudy. Pokud Čapí hnízdo nebyl dotační podvod, pak tedy asi ani nebe není nahoře a země dole. A pokud to podvod je, ale premiéra a okolí za něj není možné stíhat, pak jsou tu pořád tehdejší krajští politici, kteří v rámci tehdejších ROP, tedy regionálních operačních programů z minulé dekády, děsivou administrativou podvody umožňovali.

Někdejší Babišova dotační poradkyně Jana Mayerová, která celou žádost o dotaci na Čapí hnízdo připravovala, ke kauze už kdysi prohlásila velmi pravdivou větu: "Prokáže-li se pochybení, čemuž ale nevěřím, tak se otevře Pandořina skříňka." Myslela tím, že podobných malých firem naoko, co zatoužily po bruselských eurech, bylo v Česku mnoho, a v tom měla jistě pravdu.

Babišův případ Čapího hnízda tedy není důležitý jen dalším osudem premiéra v politice. Ale právě tím, aby se tato Pandořina skříňka otevřela a my se konečně se všemi tehdejšími korupčními bědami a svízeli museli vyrovnat. A pokud bude shledán trestný čin, tak jistě i trestat.

Osud nekonečně dlouhého případu Čapího hnízda však, zdá se, bohužel směřuje k co nejsilnějšímu přiražení dvířek nepřehledné systémové změti za tehdejším dotačním eldorádem.

Pýcha, které předchází pád

O regionálních dotačních programech v letech 2007-2013 už ze soudních síní víme spoustu nepěkného. Především z kauzy Petra Kušnierze a programu Severozápad, kdy projekty pod ústeckými a karlovarskými politiky dostávaly na lejstru žádostí takovou malou tečku a úředníci už věděli.

Ale to nestačí. V tehdejších sedmi regionálních programech pod nadvládou krajských šíbrů se toho dělo mnohem více. Jen jedno srovnání: na 284 zcela transparentních soukromých projektů eseróček a akciovek za 4,4 miliardy korun připadlo 123 projektů anonymních žadatelů za 3,4 miliardy.

A kauza Čapího hnízda by Česku mohla naplno odhalit tu pozoruhodnou drzost, s jakou tehdejší velkopodnikatelé napojení na politiky systémem proplouvali a brali.

Ale je tu jeden podstatný rozdíl. Nikdo z těchto šikovných podnikatelů, kteří si bokem založili anonymizované firmy a za bruselská eura si tak postavili tu penzion pro manželku, tu malý hotýlek na víkendy či jiný rekreační resort, nikdy neudělal tu chybu, aby podlehl pýše na své dílo a přiznal se k němu.

A to se stalo Babišovi. Neodolal, aby se světu pochlubil, že ten luxusní a krásný resort ve Středočeském kraji, kde ještě před pár lety bylo smradlavé JZD v úpadku, byl jeho životní nápad. A tak farma Čapí hnízdo zase vplula do Agrofertu a pak už to známe.

Pokud státní zástupce Šaroch nyní podlehl argumentaci Babišových advokátů, že premiér nikdy o ničem nevěděl, pak by to bylo pozoruhodné. K autorství projektu se opakovaně hlásil. Nejen v té slavné větě, jak dostal nápad u čekání na kozy v pražské zoo. Přímo poslancům přece vysvětloval, jak to celé spunktoval: "Farmu měla postavit společnost Imoba ze skupiny Agrofert a pronajímat ji. Záměr však ekonomicky nevycházel," emotivně vykřikoval v roce 2016 ve sněmovně a bezelstně přiznal celý tehdejší plán: "Specialistka na evropské fondy přišla v roce 2007 s návrhem nového projektu otevřeného pro veřejnost, multifunkčního kongresového areálu Farma Čapí hnízdo. Tento projekt, který se kvalifikoval pro dotaci, byl ekonomicky návratný."

Projekt tak vplul do výzvy pro malé podnikání, protáhl se i okolo kvalifikačních kritérií a dotaci dostal. Že byl nakonec vyjmut z žádosti o bruselská eura a na Čapí hnízdo dorazila žádost o vrácení dotace 50 milionů a ta byla skutečně vrácena, je tak zcela správné.

Jen zatím není jasné, proč v tom všem žalobce Šaroch zřejmě nevidí podvod, který se celý točí okolo osoby Andreje Babiše.

Na dotační podvod jsou potřeba dva

Po pondělním poprasku je sice už jasné, že nic zatím rozhodnuto není, trestní stíhání nebylo zastaveno, ale jedno je zjevné: případ se spíše tenčí, než aby nabýval na síle. Minulý rok státní zástupce zrušil trestní stíhání Jaroslava Faltýnka, nyní to na soud nevidí ani u zbytku stíhaných.

Přitom jestli jsme se po všech těch uniklých auditech a zprávách OLAF něco dozvěděli, tak starou známou pravdu, že na dotační podvod jsou potřeba většinou alespoň dva, dvě strany.

Kauza Čapího hnízda je vlastně celkem primitivní a všem pochopitelná. Kde ovšem nacházíme stále další a další šokující informace, je fungování někdejšího ROP Střední Čechy a postupů tamních pracovníků regionální rady.

Nabízely se dotace malým a středním podnikům, ale nekontrolovalo se, kdo je vlastní (měly přece třeba anonymní akcie, tak málo stačilo), a zda jsou tedy malé a střední. Výtky hodnotitelů projektů nikdo neřešil. Vůbec nikdo se neptal, jakou mají projekty přidanou hodnotu pro Česko. Prostě se jen vyplácelo.

Pokud tedy žalobce nevidí prohřešek u Babiše, protože pravidla byla tak mizerná a hromadně zneužívaná, že mu nelze dokázat úmysl, pak by se logicky měl obrátit k těm, kdo systém na krajském úřadě garantovali - tehdejší lokální politici především z ODS a ČSSD.

To se ale zatím zjevně neděje a například tehdejší předseda středočeské regionální rady, tamní hejtman Petr Bendl, je tak úspěšně poslancem té znovuzrozené a očištěné ODS v Poslanecké sněmovně.

Nejde jen o Babiše, jde o férové dotace

Ne, kauza Čapí hnízdo rozhodně není jen o Babišovi. A neměla by vyšumět do ztracena jenom proto, že už nikoho nebaví a odpůrci Babiše po dvouletém zatmění mysli konečně pochopili, že se politika Babiše nezbaví vyšetřováním a soudy, ale jen dobrou opoziční politikou.

Čapí hnízdo je především symbol zneužívání evropských dotací, za které jsme mohli a stále můžeme reformovat Česko v úspěšnou konkurenceschopnou ekonomiku v Evropské unii.

Pokud ale nebudeme schopni potrestat ani takto primitivní podvod za pár drobných, nedivme se pak, že ve stovkách miliard eurodotací je pořád v nemalé míře korupce a existují rovní a rovnější…