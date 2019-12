Z Kellnerova Home Creditu se vyklubala tajná PR agentura komunistické Číny

Čekejme ještě drsnější (nepokrytější) přesvědčování, že Čína je ráj, země budoucnosti, že by snad bylo nejrozumnější zavést u nás taky mix totalitního komunismu a státního kapitalismu. Vsadili byste teď na to, že Petr Kellner odolá pokušení použít TV Nova jako silnou páku k zkrášlování obrazu brutální Číny?

Kdo vytváří českou politiku? Strany a hnutí, voliči, volby? Nebo se už dříve posunula jinam, do šedé, neprůhledné zóny, kam volič nemůže ani nahlédnout? Z minula známe vliv podnikatelů (Milan Šrejber alias Lajos Bács a Radjiv Sinha kdysi třeba, to se týkalo privatizace), vliv kmotrů (vyústil v zásah na Úřadu vlády v červnu 2013, krátce nato pád vlády Petra Nečase), nyní čelíme vlivu mocností, jako je Rusko a Čína. Rusko vede hybridní válku, rozpoutává masivní dezinformační kampaně.

Čína, jak se čerstvě ukázalo, jedná podobně, a přece jinak. Využije českou firmu k tomu, aby díky svým finančním možnostem tajně masírovala českou veřejnost ve prospěch čínského komunistického režimu. Bez nadsázky se dá říct: firma PPF a její Home Credit otočily kormidlo české zahraniční politiky. Od havlovské obrany lidských práv a kritiky totalitních režimů jsme byli nenápadně, potichu a za vydatné pomoci Miloše Zemana otočeni k "ekonomické diplomacii".

V praxi to znamená dvě roviny. První: dnes už nevadí dupání po právech jednotlivců, menšin, politických odpůrců, "nebezpečných" (osvobozujících) náboženství atd. Druhá: obhajoba a propagace Číny, čínských politiků, čínského prezidenta a komunisty číslo 1, jednoho z nejmocnějších a nejkrutějších mužů světa, Si Ťin-pchinga.

Aktuálně.cz popsalo, v co obrat české zahraniční politiky vyústil. PR agentura C&B Reputation Management placená Home Creditem Petra Kellnera skrytě ovlivňovala českou veřejnost ve prospěch Číny. Vytvořila síť odborníků, novinářů a politiků, z nichž někteří možná nevěděli, v čem jedou. Tlumočníkovi prezidentů Vítu Vojtovi C&B Reputation Management založila dokonce institut věnující se Číně nebo si účtovala napadání a monitoring kritiků čínského režimu. Pépeefka skrze najatou PR agenturu nejen zpracovávala veřejnost, ale ovlivňovala a využívala i některých politiků, nasměrovávala opozici v Praze proti primátorovi a jeho odporu vůči Číně atd.

Bylo by normální, kdyby Home Credit dělal PR pro sebe, pro svůj produkt. Běžné, správné. Ale on platí PR pro komunistický čínský režim, protože by tam jinak zřejmě nemohl podnikat. Takže se z PPF a Kellnera stala PR agentura Číny a Si Ťin-pchinga. Nepřijatelné a nebezpečné.

Jiří Šmejc (2016): Učíme se od Číny každý den

Jde o vážný zásah do české politiky, z níž se po letech práce PPF stala zčásti politika čínská. Začalo to v roce 2012 premiérem Petrem Nečasem (odsoudil "dalajlamismus"), pokračovalo Milošem Zemanem a jeho jasným, "kellnerovským" obratem k Číně, jeho intenzivní družbou (jinak se to nazvat nedá) s čínským režimem, poradcem Jie Ťien-mingem na Hradě (dnes vězí kdesi v čínských kobkách, ale Zemanovi radí dál), ponižujícím prohlášením čtyř českých nejvyšších ústavních činitelů po návštěvě dalajlamy v Praze 2016 až po odhalení, jak za Čínu kope PPF, aby tam se svým byznysem uspěla.

Před třemi roky to PPF a Home Credit ještě dělaly otevřeně. Akcionář Home Creditu Jiří Šmejc na akci Prague business forum mluvil o obratu české zahraniční politiky k Číně: "Snažíme se učit každý den to, jak naši čínští přátelé z Číny přemýšlejí, a oni se snaží učit od nás." (Víme tedy, odkud vzal o dva roky dřív Miloš Zeman větu "Jsem v Číně, abych se naučil, jak urychlit ekonomický růst nebo stabilizovat společnost," již pronesl v Pekingu v čínské státní televizi CCTV drže v náručí Krtečka neboli "Jen-šu").

Šmejc tehdy také řekl: "PPF a Home Credit, a my jsme na to pyšní, stáli u zrodu té iniciativy, která, myslím si, vedla k obrodě česko-čínských vztahů. A my jsme vždycky mluvili o tom, že budujeme vztah. Vztah není jenom o byznysu, vztah má i další roviny… A také pronesl toto: "Jsme v Číně úspěšní proto, že se snažíme naslouchat." Poslední slovo té věty by ale klidně mohl vyměnit za "poslouchat", v Číně nejde podnikat bez podpory čínských komunistů - a ta je draze vykoupena.

PR agentura C&B Reputation Management placená Kellnerovým Home Creditem (HC vlastní z 91,12 procenta) a její masáž českých občanů je zřejmě jen začátek, polechtání, drobnost v porovnání s tím, co nás při vylepšování obrazu čínského komunistického režimu čeká. Skupina PPF koupila za desítky miliard korun balík televizí v čele s TV Nova, nejsledovanější českou stanicí. Pépeefka veřejnost přesvědčovala, že zpravodajství nebude ovlivňovat ve prospěch Číny: "Tvrzení, že nákup CME míří na ovlivňování politiky, je mylné," sdělila na Twitteru.

Se znalostí toho, pro koho u nás utajeně pracuje C&B Reputation Management, by tomu věřil leda blázen. Čekejme ještě drsnější (a zřejmě i nepokrytější) přesvědčování, že Čína je ráj, země budoucnosti, že by snad bylo nejrozumnější zavést u nás taky mix totalitního komunismu a státního kapitalismu. Nova, těžko o tom nyní pochybovat, bude dost možná použita jako páka na měnění obrazu brutální Číny.

Připojme si výroční zprávy Bezpečnostní informační služby, jež varuje před rychle rostoucím vlivem čínských tajných služeb u nás, jejich aktivita dohnala Rusy. A jistě, Číňané to dělají jinak, nemají Sputnik a podobné servery, používají české novináře, české politiky včetně prezidenta a exprezidenta a PR kampaně. Výsledek? Home Credit a PPF se z úspěšných firem u nás doma mění v čínskou hrozbu.