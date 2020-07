Za pět housek 1,5 roku vězení. Za čokolády dva roky. Za znásilnění a korupci podmínky

Zloději housek i koblih a čokolády by měli od prezidenta dostat milost. Měl by jim ji dát jaksi automaticky. Mohl by se přimluvit mluvčí Jiří Ovčáček, který v červenci tweetoval: "Dokonalá láska spočívá v tom, že snášíme chyby druhých…"

Česká specialita: za krádež pěti housek (bulek pizza, kus za 12,50 Kč) během nouzového stavu půjde pětadvacetiletý muž na jeden a půl roku do vězení. Rozhodl odvolací soud. Původně vyfasoval od brněnského městského soudu dokonce dva roky, krajský soud mu však trest po odvolání snížil. Rozsudek platí. Dodejme, že muži za krádež, k níž se přiznal, hrozilo až osm let kriminálu. (Zřejmě ho potkalo české justiční štěstí, že vyfasoval tak málo.)

Jeho obhájkyně Petra Žilková soudí: "Trest byl nepřiměřeně přísný. Můj klient nekradl roušky ani dezinfekci, měl hlad, jednal z existenčních důvodů." Sama soud žádala, aby trestní řízení zastavil, navrhovala ochrannou léčbu. Nejen ona trest považuje za nepřiměřený, ba krajně nepřiměřený. Jenomže muž už byl dříve trestán a nacházel se v podmínce, k tomu se připojil nouzový stav, kdy se krádeže trestají vyšší sazbou. Odtud plyne, že soud nejednal protiprávně, nýbrž po právu. Otázkou ovšem zůstává, zda nalezl spravedlnost. Nenalezl.

Podobně dopadl dvaatřicetiletý muž z Ústí nad Labem. Ten však během nouzového stavu neukradl housky, nýbrž nejdříve dvě koblihy, později, jinde, 15 čokolád. Měl hlad. Také on se přiznal. Plzeňský okresní soud v květnu rozhodl, že za krádež stráví 26 měsíců ve vězení! Déle než dva roky za koblihy a čokolády. Rovněž recidivista. Nebýt nouzového stavu, dostal by se před přestupkovou komisi. Takhle za mříže. Neraboval, vcelku nikoho neohrožoval.

Má vůbec smysl psát, že je to absurdní? Nepochopitelné? Že se tu strážci spravedlnosti chovají nesrozumitelně, lhostejně, že si - aspoň to tak vypadá - dokazují pofidérní sílu na těch absolutně nejslabších?

Jiří Jelínek, vedoucí katedry trestního práva Právnické fakulty UK, řekl v DVTV, že "je to systémový nedostatek trestního zákoníku z roku 2009, který je účinný už desátý rok". Takže se o tom nedostatku deset let ví, ale nikdo s ním nic neudělal. Jiří Jelínek také řekl, že se věc vůbec neměla dostat před soud, že ji tam neměl pustit státní zástupce. Takže jde o kombinaci zjevně chybné lidské úvahy (žalobce) a systému (trestní zákoník). Což nic nemění na faktu, že je to zjevně, nepřehlédnutelně NESPRAVEDLIVÉ.

Jistě, krást se nemá, ani housky, ani koblihy, ani čokolády. Ale je přece jiné, když někdo krade, protože má hlad, a navíc je schizofrenik, než když vám někdo vykrade byt. Ta nespravedlnost se stane velmi viditelnou, když činy obou bezdomovců porovnáme s jinými delikty.

Za znásilnění šestnáctileté dívky na Litoměřicku dostal letos v červnu mladý Afričan dva roky vězení. Podle znalců trpí schizofrenií, proto mu soud zároveň nařídil ústavní léčbu. Neposuzuji teď skutek Afričana a jeho stav, jen porovnávám závažnost a společenskou nebezpečnost těch dvou prokázaných skutků. Tresty jsou skoro stejné, rok a půl, dva měsíce a dva roky a dva roky!

Za znásilnění z 50 procent podmíněné tresty…

Důležitá okolnost: advokátka Lucie Hrdá řekla Seznam Zprávám, že se u nás za znásilnění "ukládají tresty z 50 procent podmíněné. Polovina pachatelů dostane podmínku, dokonce i tam, kde jsou oběťmi děti. Výše trestů neodpovídají těm, jaké se ukládají za jiné delikty. Například u hospodářské trestné činnosti, kde na DPH nějaká firma neodvede pět milionů, tak za pět milionů už nejde uložit podmínku, měla byste teoreticky jít do vězení".

Jiný případ pro srovnání. Krajský soud v Pardubicích potrestal pěti lety vězení muže, který znásilnil dívenku v předškolním věku. Byl potrestán na spodní hranici možné sazby. A ještě odjinud - litoměřičtí soudci Josef Knotek, Ladislav Jelínek (a soudní zapisovatelka Jiřina Šindelářová), kteří za peníze ovlivňovali řadu kauz, dostali za toto korupční jednání, u nás považované za společensky krajně nebezpečné, podmínečné tresty a desetitisícové pokuty. A proti tomu jde trest 1,5 roku za pět housek natvrdo.

Nějak se nedovedu vžít do mysli onoho žalobce, který podal obžalobu na mladého schizofrenika bezdomovce. Jiří Jelínek se v DVTV ptá: "Kde byl státní zástupce, který podával obžalobu? Tomu to přišlo normální? Vždyť když by zastavil to trestní stíhání pro nedostatek společenské závažnosti, nic by se přece nestalo." (Nebo snad stalo?) Chybí tady nejen soucit s člověkem, který žije na ulici za nouzového stavu, a má tedy menší šanci získat, vyžebrat nějaké peníze, ale také tu chybí docela obyčejné racionální zvážení celé věci.

Proč s tím nesmyslem obtěžovat soud, zde dokonce soudy? Proč se snažit uvěznit někoho, kdo pro společnost představuje, pokud vůbec nějaké, tak jen zanedbatelné nebezpečí? Jak asi ve vězení dopadne? Jak odtud za rok a půl (nebo snad dříve?) vyjde? Jak se bude dívat na systém, ve kterém se dostal až na ulici a nakonec skončil ve vězení? Přitom možná i on slýchal často o jiných, kteří nakradli stamiliony a vysmátí běhají na svobodě.

Dá se toto nazývat spravedlností? Zákonností ano, zákonné to nepochybně je, ale zároveň divně, nesnesitelně nelidské, hloupé, českou společnost degradující. Co s tím?

Jedno nesystémové, nouzové řešení se nabízí pro oba odsouzené zloděje, toho na rok a půl i toho na dva roky. Mohou dostat od prezidenta Miloše Zemana milost. Měl by jim ji dát jaksi automaticky. Přimluvit se může mluvčí Jiří Ovčáček, který v červenci tweetoval: "Dokonalá láska spočívá v tom, že snášíme chyby druhých…" Bylo by to od Zemana moudré gesto. (Ale ocenili by jeho fandové milost pro dva bezdomovce? Tipněte si.)

Zásadní ovšem je změnit ten deset let platný, jasně chybný trestní zákoník. A ještě zásadnější je opravdu hledat spravedlnost a neztratit přitom cit a soucit s bezmocnými. Policie, žalobci, soudci, my všichni.