Nejsme kolonií Bruselu, ale Babiše. Za jeho střet zájmů brzo zaplatí celé Česko

Aby premiér zachránil pro svou firmu pár miliard, je ochoten připravit republiku o jejich stovky. Čím více atakuje Brusel, tím více jsou v ohrožení peníze z eurofondů i Národního plánu obnovy na modernizaci země.

Má pravdu, předseda! Česká republika není žádnou kolonií Evropského parlamentu. Pokud známo, štrasburská instituce ničím takovým opravdu nedisponuje. Naopak jde o jediný přímo volený orgán unijní sedmadvacítky, o jehož důležitosti Andrej Babiš opakovaně přesvědčuje své příznivce - a ti ho za to už dvakrát nechali vyhrát příslušné volby.

Zbytek premiérovy dryáčnické reakce na rezoluci Evropského parlamentu odsuzující jeho střet zájmů, je už ovšem čistou lží. Kritika, již si předseda české vlády vysloužil, není účelová a není vylhaná. Navazuje na opakované připomínky faktu, že nebezpečnou kombinaci byznysové, politické a mediální moci unijní pravidla zapovídají. Pětistovka europoslanců se přitom opírá o audit Evropské komise, který nepřijatelnou koncentraci Babišovy moci prokázal.

Není ani pravda, že europoslanci diktují Česku, kdo tu má být premiérem - jen hájí finanční zájmy unie. Ta hra je letitá a všem kromě Babiše známá: pokud si kradete ve své zemi národní dotace, Brusel s tím nezmůže skoro nic. Pokud ale kradete peníze, které tečou přes eurofondy, dostanete přes prsty. Jinak by se celý eurorozpočet rozpadl.

Ani v závěru svého protibruselského záchvatu se bohužel pan premiér netrefil: "To jsme tady v minulosti už 41 let měli!" Andrej Babiš si jistě minulé pořádky jako prominentní komunista a spolupracovník StB dobře pamatuje, ale tak to tady opravdu ani za komunistů nefungovalo - čerpat od aktuálních velmocenských partnerů peníze a na oplátku na ně plivat, nešlo nikdy.

Smutné je, že účet za tuto těžko uvěřitelnou politiku už nebude platit Andrej Babiš, ale my všichni. Pár jednotek miliard, o které mu jde, představuje úplný drobek ve srovnání se zhruba 700 miliardami, které jsou v Bruselu připravené na modernizaci Česka. Které se ale také mohou velmi rychle kvůli tvrdohlavému premiérovi zaseknout na hranicích Krušných hor.

Hra skončila

Andrej Babiš nikdy neuznal svůj střet zájmů, tím spíše to neudělá v předvolební kampani. Jeho jasným cílem je udržet politickou moc i po volbách, třeba v sestavě s extremisty - což by automaticky prodloužilo období, kdy údajně zcela nezávislá státní správa přihrává nárokové i nenárokové dotace koncernu Agrofert, který premiér fakticky stále ovládá.

Evropská komise, Evropský parlament a další unijní instituce se s tímto přístupem nemohou nikdy smířit. Z prostého důvodu: rozpočet už má nyní spoustu problémů, není možné z něj dělat lovnou zvěř.

V dubnu Evropská komise po letitém ping-pongu s Prahou zveřejnila finální audit, který potvrzuje, že Babiš porušuje české i evropské zákony, protože nadále ovládá holding Agrofert, jenž pobírá unijní dotace, na které nemá nárok.

Babišova ekipa dělá jako by nic a snaží se dle intencí premiéra vše co nejdéle odsouvat. Poslední finesou v této letité hře na blbého je snaha vlády vše přenést k Evropskému soudnímu dvoru, aby se výsledného verdiktu nejdříve dočkali naši vnukové.

Pokud bychom se právě nacházeli v polovině sedmiletého rozpočtového období eurofondů, asi by touto cestou kombinátor Babiš nějaký ten pátek ještě získal. Ale stojíme před spuštěním mnoha evropských programů. A abychom na prostředky z nich dosáhli, potřebujeme štempl od Evropské komise.

Pokud na ni ale Babiš bude dál hulvátsky pokřikovat a verbovat proti ní, udělá nakonec unijní vedení přesně to, co dělá vždy, když někdo ohrožuje eurofondy - uzavře mu penězovody.

Ať se z bruselského sluchátka ozve: Ale prosím…

Za celou dobu členství v unii přitom ještě Česku nešlo o tolik finančních prostředků. Když sečteme nějakého půl bilionu z eurofondů a 200 miliard v Národním plánu obnovy, jen základ je skoro za tři čtvrtě bilionu. Ovšem jen když Evropská komise kývne.

Babišova vláda proto nyní předvádí opravdu těžkou schizofrenii. V oficiálních dokumentech se lísá k Bruselu, aby už poslal prachy. Vzápětí ale premiér, kterému se hroutí korupční moc, označuje stejné centrum za totalitáře.

Uveďme jen pár těch nejkomičtějších příkladů.

V dokumentech k Národnímu plánu obnovy se Bruselu slavně zavazujeme, jak zatočíme s každým střetem zájmů dle unijního práva: "Při provádění NPO budou nastavena opatření tak, aby využívání finanční prostředků bylo v souladu s platným unijním a vnitrostátním právem, zejména pokud jde o předcházení podvodům, korupci, střetu zájmů a o jejich odhalování a nápravu." Pro čerpání klasických eurofondů zas ministerstvo financí slibuje, že ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti nemilosrdně dohlédne na "předcházení či identifikaci střetu zájmu při nakládání s finančními prostředky z fondů EU".

Andrej Babiš tak dává do rukou Evropské komisi sám tu nejničivější zbraň, s jejíž pomocí nám může pozastavit či vypnout čerpání stovek miliard. Sami slibujeme, že nemilosrdně zatočíme s každou korupcí, každým střetem zájmů - o tom, že by měl premiér výjimku, tam není ani slovo.

Schödingerův střet zájmů

Babiš nám nyní ukázkově dokládá, proč je třeba střetu zájmů zamezovat. Nikdo není schopen v určité chvíli odlišit své osobní zájmy od těch celonárodních. A protože košile je bližší kabátu, nadřadí ty osobní. Babiš v tuto chvíli vážně ohrožuje budoucnost Česka, protože zdejší rozpočet je už roky úzce napojen na evropské peníze, bez něj by měl obrovské problémy.

Je naprosto absurdní, že nová podmínka dodržování právního státu, která má podmiňovat čerpání evropských peněz v dalším období, možná jako první nebude užita na Poláky či Maďary s vážnými autoritářskými sklony, ale na Česko kvůli jedné vskutku trapné korupci, bohužel však v premiérském úřadě.

S Evropskou komisí jsme už zažili o peníze mnohé sváry. Po každém korupčním skandálu se musel zpřísňovat systém čerpání, dozoru a výkaznictví, aby se to už neopakovalo. Bohužel vždy i pro všechny slušné podnikatele, obce či kraje, kterým to ztěžovalo možnost modernizovat své podniky či veřejný prostor. Po posledním českém karambolu se systém nejspíš zpřísní tak, že z něj nepůjde vydolovat pomalu ani euro.

Blížíme se nevyhnutelně k okamžiku, kdy Babišova hra, že je zároveň majitel obrovského dotačního impéria i čelný politik, ale nikdy obé zároveň, skončí. A my si s pláčem řekneme, že to byla opravdu podívaná za všechny prachy.

