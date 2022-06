Za Okamury bude ještě lépe? Dělá pro Putina. Za něj by bylo stokrát hůř

Okamura sní o tom, že poškodí vládu a celé Česko právě ve chvíli, kdy se má ujmout předsednictví Evropské unie.

Minulý čtvrtek se předseda opoziční SPD Tomio Okamura chopil příležitosti. Reagoval na kauzu Hlubuček-Redl a na projev premiéra Petra Fialy (ODS): "Čekal jsem v projevu omluvu Petra Fialy. Za to, jak obelhali občany, protože slibovali změnu. Ale zapomněli občanům říct, že měli na mysli změnu k horšímu. Taková korupcí prolezlá vláda, je tam korupční strana, která je součástí organizovaného zločinu - hnutí STAN Víta Rakušana, to tady opravdu snad ještě nebylo," řekl před jednáním sněmovny. O. K. Standardní opoziční rétorika. Pokračoval dál: "Trváme na tom, že STAN musí odejít z vlády." Fakt, že Fiala nevidí důvod k rekonstrukci kabinetu, vnímá šéf SPD jako "výsměch občanům".

V čem tkví ono "chopení se příležitosti"? Okamura vycítil šanci poškodit vládu, pokud možno vládu rozbít. Jeho hlas a hlas celé jeho SPD, protože SPD je stejně "jeho", jako ANO patří Andreji Babišovi, je ryze destruktivní. Okamura tu celé roky není proto, aby budoval, ale proto, aby rozkládal. Tohle si uvědomil i Babiš, který pochopil, že spolupráce s SPD by hnutí ANO bezpečně zabila. Proto radši zvolil menšinovou vládu ANO a ČSSD a nechal ji podporovat komunisty.

Česko se ocitlo ve velmi složité situaci. Prudké zdražování, šířící se chudoba, ceny energií, jež zřejmě poletí ještě výš, ale hlavně a především válka na Ukrajině a příchod zhruba tří set tisíc uprchlíků z Rusy devastované, plundrované země. Pro jedny doba, kdy by měli protiruskou, prozápadní vládu podporovat, pokud zjevně neselhává, pro druhé ideální chvíle chtít ji shodit, udělat místo chaosu, destrukci.

Pokud by Fialova vláda na kauzu Hlubuček-Redl nereagovala, stejně jako ANO nereagovalo na obvinění a obžalování Andreje Babiše, bylo by logické, že opozice usiluje o její pád. Jenomže fialovci zareagovali rychle, ministr školství Petr Gazdík spojený s Michalem Redlem rezignoval, řada lidí skončila ve svých pozicích. Neviděli jsme nereakci, nýbrž reakci. A jistě, Petr Hlubuček a Michal Redl jsou velký malér, který se netýká jen STAN. Ale problém řešený.

Okamurovi ovšem vůbec nesejde na tom, že se stát ocitl v těžké situaci. Chce ji využít jako obvykle pro sebe. Zcela jistě je jeho cílem také nastávající české předsednictví Evropské unii. SPD je protiunijní, dělá dlouhou dobu politiku Moskvy, podporovala všechny kroky Miloše Zemana až do chvíle, kdy prezident 24. února otočil, vyděšen představou hrozící ústavní žaloby. SPD dlouhodobě usiluje o czexit, vystoupení Česka z EU, ale i o náš odchod ze Severoatlantické aliance (NATO). Okamura nás chce dostat pryč ze západních hodnotových, ekonomických i bezpečnostních struktur, jeho projekt je po rusku destruktivní.

Pracuje na rozkladu, na zpochybnění vlády, de facto sám ani vládnout nechce, to zřejmě nikdy nebyla jeho ambice. Potřebuje ničit občanskou soudržnost. Dobře je to vidět nejen na jeho přístupu k válce na Ukrajině, ale i k uprchlíkům přicházejícím k nám z Ukrajiny. Jejich masivní přijetí občany lidi jeho typu, obchodníky se strachem, stejně jako Moskvu, samozřejmě nepotěšilo. Dovede si však snadno spočítat, že válka i utečenci začnou za čas tuzemce unavovat, zvláště pak ve spojení s tíživou ekonomickou a energetickou situací. Ideální prostor ke společenskému rozkladu.

Na Ukrajině se nebojuje?

V polovině června Okamura v dolní komoře řekl: "Hnutí SPD je jedinou stranou ve sněmovně, která jasně říká, že máme přiměřeně pomoci pouze skutečným válečným uprchlíkům, pouze na nezbytně nutnou dobu. Poté, co na tom místě válka skončí, ovšem válka není na většině území Ukrajiny a ani nebyla na většině území Ukrajiny, tak ať se vrátí."

Opozice se v tom neliší, poslanec ANO Milan Brázdil už před Okamurou prohlásil: "V současné době vlastně válka na Ukrajině - a prosím vás, neberte mě tu za slovo - není, je to na nějakém území, ale na většině státu Ukrajiny se neválčí, tam se chodí do práce, do školy, nějak funguje zdravotnictví."

Záměr jasný, na Ukrajině není válka, ať se tedy uprchlíci koukají vrátit domů a peníze dá vláda místo nich "našim lidem", jak rád zdůrazňuje Babiš. Ten ještě přidává, že bychom už neměli dodávat na Ukrajinu zbraně, už jsme dali dost. Bohužel nedali, Putin vede válku dál, neustoupil.

Celá ta argumentace Okamury, Brázdila i Babiše je do hloubky lživá. Na Ukrajině zuří válka. V neděli Rusko opět ostřelovalo Kyjev z Kaspického moře. Použilo vysoce přesné řízené střely Ch-101; jednalo se o nejpřesnější a nejdražší střely, jaké má ruská armáda ve výzbroji, doletí až 5500 kilometrů. V pondělí dopadly rakety na nákupní centrum ve městě Kremenčuk východně od Kyjeva. Bylo v něm více než tisíc lidí, výsledkem je mnoho mrtvých a raněných. Chtěl bych vidět Okamuru a Brázdila, jak se vracejí na Ukrajinu, jak tam posílají své ženy a svoje děti…

Vraťme se k Okamurově rekonstrukci vlády, k jeho prohlášení "trváme na tom, že STAN musí odejít z vlády". Je to přímý útok na ministra vnitra Víta Rakušana a také na ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka, jehož role teď bude velmi důležitá. Tito dva politici mají nejvíc co do činění jak s uprchlickou krizí, tak s půlročním českým předsednictvím EU. Jde o prestižní, pro Česko velmi důležitou událost, v níž by stát neměl zklamat. Pokud zklame, náš poněkud polepšený obraz, za který vděčíme Fialově vládě, se zase může propadnout dolů, někam na babišovskou úroveň.

Kdyby STAN odešel z vlády, musela by nová vláda žádat o důvěru poslance, z koncentrace na agendu EU by se rázem stala nekonečná válka s opozicí, EU by šla stranou a na hladinu by opět vystoupala ČR ve své nejsmutnější podobě - pytel kousajících se blech. Přesně o to Okamurovi jde. A nejen jemu, Babišovo ANO by jistě chaos s radostí přijalo také. Skutečné národní zájmy nacionalistickou SPD i populistické ANO vůbec nezajímají. Však také předsedkyně jeho poslanců Alena Schillerová již moudře radí, ať jde Vít Rakušan dělat ministra školství, byl přece učitel…

Celý SPD podvod, celý jeho záměr se vejde do billboardu, který jsme začali vídat v červnu. Kromě obličeje předsedy Okamury na něm čteme: "Jsme proti válce. Za Okamury bude ještě lépe. SPD." Nápad ukradli lidem okolo Babiše, ale hlavně je to plk, nebezpečný plk spojený se lží.

Každý normální smrtelník je proti válce. Ale dnes se tato pacifistická věta mění v podporu Putina. Kdyby teď válka skončila, kdyby teď Západ přestal dodávat ukrajinské armádě zbraně - a jak jinak ukončit válku -, Rusko urve kus Ukrajiny, částečně vyhraje a bude chtít víc. Putin se tím už nijak netají, pokud se tím vůbec kdy tajil. Slogan "jsme proti válce" dnes znamená "jsme pro Putina". A slogan "chceme rekonstrukci vlády" znamená "chceme chaos".

Větu "za Okamury bude ještě lépe" snad ani není nutno příliš rozebírat. Okamurův program je rozklad. Kdyby zde vládl, Česko by se stalo nepřítelem EU a NATO a zároveň přítelem státu, který na Ukrajině páchá genocidu, zabíjí, mrzačí a unáší děti, vraždí civilisty, znásilňuje ženy a děti, chystá světový hladomor… Za Okamury by bylo hůř, mnohem hůř.