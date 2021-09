Za spot Babiše by se nemusel stydět žádný extremista. Chce vyděsit a rozeštvat

Spoty Spolu a PirSTAN jsou laděny úplně opačně, apelují na odpovědnost, slušnost a poctivost, úctu k druhým, chtějí zemi vrátit budoucnost.

Předvolební kampaň vrcholí. A jakéhosi nového vrcholu (či spíše dna) dosáhl premiér Babiš se svým nepřátelským klipem nazvaným "tohle fakt nechci". Zatím jsme nic takového u vládní strany, dokonce u premiéra země, v Česku neviděli a nezažili.

Babiš a jeho marketéři se drží své a Zemanovy základní linie: strašit, děsit, štvát proti oponentům. O nějakou snahu spojovat, uklidňovat situaci, nabízet nějaká pozitivní řešení předsedovi ANO nejde. Smysl jeho klipu je lhát a poštvat lidi proti koalici Pir/STAN, proti svým oponentům. Vytvořit atmosféru strachu a zároveň atmosféru pro spasitele. Je zajímavé si po tomto extremistickém výtvoru pustit spoty Spolu a Pir/STAN, z nichž čiší úplně jiná nálada a nabídka.

Babišovo "tohle fakt nechci" je - jako celé hnutí ANO, kde se ano říká jen a jen předsedovi - postaveno pouze na něm, jako by žádné hnutí ani neexistovalo, celé to stojí na "já, Babiš". Jeho projekt se za léta své existence zbavil v podstatě všech výrazných osobností (odešli Telička, Pelikán, Stropnický, Pilný, Zlatuška a další), zbyli jen kývači (Schillerová, Havlíček, Vondráček) a vedle nich ještě jeden Babiš II (předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek, dvojka na kandidátce v Olomouckém kraji, o kterém v kampani vůbec není slyšet, asi aby voliče nedráždil).

Hnutí ANO je dnes opravdu už jenom Babiš, což je jeho obří slabina. Ve straně zjevně neexistuje oponentura, předseda s marketéry si dělají, co chtějí. - Dovedu si velmi dobře představit, že mnoha členům ANO musí jeho volební klip hodně vadit, že se za něj stydí. Ale mlčí.

Spot začíná dost děsivě. Představme si, že se na něj dívá málo informovaný důchodce - jaké pocity v něm video vyvolá? Jednoznačně to bude strach a odpor. Banda mladých lidí (už tohle je mimořádně nefér, velká podpásovka) řve, nese světlice, všude kouř, část má zakryté obličeje jako nějací lupiči, vypadají nebezpečně a temnými hlasy skandují "důchodci maj dost", "chceme vaše prachy" a "pusťte nám sem migranty". To je první polovina klipu. Okamura může Babišovi závidět, na něco tak hnusného se nezmohl ani on.

Spasitel Andrej

Přesně v polovině spotu se zjeví spasitel v bílé košili a bez kravaty, sám veliký Andrej Babiš, a praví (podivně lepivým hlasem): "Tohle fakt nechci, budu vás bránit před chaosem těchhle šílenců." Bude bránit a bude bojovat, "až do roztrhání těla". - Nejprve tedy apokalypsa, která má zcela zjevně symbolizovat Piráty, a pak zjevení bílého boha - spasitele Babiše, který to řádění zastaví a bude "vás bránit". Děkuju, nechci.

Celé je to až zarážejícím způsobem stupidní, levné a vylhané. Naprosto se to míjí s realitou, koalice Pir/STAN (jejíž jméno tam nepadne) nic takového nechce, nepropaguje. Přemýšlející divák se nemůže ubránit dojmu, že se už Babišovi marketéři zbláznili, že si dělají z voličů srandu, zkoušejí, co všechno si mohou v téhle zemi dovolit. A Babiš s nimi. Je to útok na nejnižší pudy a zároveň mimořádně silné pohrdání tuzemskými občany. V podstatě Babiš říká: Jsem lhář, straším vás jak polednice, ale vy mi to zase zbaštíte.

Hlavním motivem první části spotu je rozeštvávání. Když soupeře vykreslíte jako běsnící, násilnický dav, jako zloděje se zakrytými tvářemi, jeden mává nad hlavou baseballovou pálkou, pak proti nim štvete veřejnost. Rozdmycháváte nenávist. A opakuju, tohle dělá premiér země. Neskutečné, podlé, nebezpečné. Pokud toto Babišovi zabere, bude to smutné svědectví o úrovni českého voličstva.

Možná ale ne, možná to nezabere, dost možná to Babiš přehnal. Lidé přece chodí po ulicích a vědí, že se nic takového neděje. Mohou si přečíst programy koalic, kde nic z oněch babišovských pseudohrozeb nenajdou.

Apel na to pozitivní

Jedna zajímavost, proti čemu se Babiš nestaví, co zřejmě nepovažuje za problém? SPD Tomia Okamury má ve svém programu referendum za vystoupení z Evropské unie a NATO, tohle je jejich cíl. Pokud bychom z EU a NATO vystoupili, byla by to pro Česko ekonomická i bezpečnostní katastrofa. Babiš to samozřejmě ví (však taky z obou svazků vystoupit nechce), ale neztratí o tom v klipu ani slovo. Proti skutečným extremistům, proti skutečnému ohrožení země neřekne ani měkké f. Protože celá jeho kampaň míří záměrně úplně mimo realitu. Co je to za premiéra?

Uvidíme, jak si lež a manipulace povedou v konfrontaci s nabídkou koalice Spolu a Pir/STAN. Obě natočily svoje spoty, které mají úplně jiné, naprosto opačné předznamenání. Především nejsou nereálné, nestraší důchodce, nestraší migrací, nerozdělují společnost.

Spolu přichází s opačně laděným typem spotu. Petr Fiala, kandidát na premiéra, jde a říká: "Zodpovědnost, slušnost a poctivost, úcta k zákonu i k sobě navzájem, to je přece to, co nás spojuje. Máme na to, abychom spolu dali Česko dohromady." S ním ve videu vidíte i ostatní lídry. Podstatný je však apel na to pozitivní, po čem ostatně prakticky každý opravdu touží. Ten spot je spojující, představuje pravý opak toho, co dělá Babiš. Fiala zdůrazňuje, že chceme zemi, která je "pevnou součástí Západu", chce "vyhrát nad nevraživostí a nedůvěrou". V dnešní české atmosféře apel opravdu důležitý.

Koalice Pir/STAN svůj klip naladila jinak. Nejprve upozorňuje na klíčové problémy Česka, tváře lidí, které neznáme, říkají "nechci, aby moje děti splácely dluhy za zlodějny druhých", "chci, aby politici brali ochranu krajiny vážně", "nechci už nikdy zažít chaos a bezmoc, kdy zbytečně umírají lidé" (narážka na pandemii covidu). Teprve potom se objeví lídři a vyzývají "vraťme zemi budoucnost".

Obě koalice se drží při zemi, nerozeštvávají, v klipu nelžou, volí klidný, nehysterický tón. Jako by si jejich lídři a kandidáti uvědomovali, jak moc uklidnění potřebujeme, jak moc je česká společnost bičovaná, strašená a týraná. Právě ten spojovací tón obou klipů mi přijde cenný. Zatímco přístup Babiše zdá se mi bezcenný a velmi riskantní.

