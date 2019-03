Za záchranu Země nerozením dětí! Je to divadlo, planetě spíš uškodí

Od člověka, který vylívá "krev" nenarozených dětí po ulicích, pravděpodobně smysluplnou debatu nelze očekávat. Celé to působí jako hra, divadlo a snaha se zviditelnit. Nic víc. A široká veřejnost se otočí zády k důležité otázce.

Mladé ženy a muži přestávají chtít mít děti, protože nic horšího naší planetě údajně nemůžou udělat. Potomek prý udělá šílenou ekologickou stopu. A stejně se už řítíme do záhuby, takže to vlastně ani není fér vůči těm nenarozeným. Ta idea je absurdní, proto se s ní vlastně docela těžko polemizuje, ale život není peříčko!

V úvodu by se dalo namítnout, že medializace takového názoru jej zbytečně popularizuje. S tím se dá do určité míry souhlasit, ale ve chvíli, kdy se o hnutích BirthStrike a Extenction Rebellion dočítáme i ve světových médiích, jako je britský The Guardian, je namístě ho kriticky reflektovat. Obzvlášť tehdy, kdy nám přijde takový postoj trochu na hlavu.

Pohnutka zachránit planetu je nepochybně ušlechtilá. Škoda že důležitý cíl je v tomto případě kontraproduktivně podkopáván prostředky, kterými se má naplnit. Organizace BirthStrike založená aktivistkou Blythe Pepinovou sdružuje muže a ženy, kteří se rozhodnout nemít děti kvůli "klimatickému zhroucení a kolapsu civilizací". Docela silná slova.

Zmíněná organizace spolupracuje s neziskovkou Extinction Rebellion (podobná agenda), jejíž členové o víkendu vylili přes 200 litrů červené barvy na Downing Street v Londýně, sídlo premiérek a premiérů. Rudá měla reprezentovat krev jejich nenarozených dětí, kterých se dobrovolně zřekli. To dává smysl, co? Aktivisti si pak v této "krvi" z nějakého důvodu ještě patlali ruce.

Můžeme se ušklíbat nad rozléváním "krve" nenarozených dětí. Co si ale možná tyto aktivistky a aktivisti neuvědomují, je fakt, že jejich "snaha" má na vysněné zlepšení ekologické situace úplně opačný výsledek. Proč? Protože tolik potřebná široká veřejnost, kterou snahy o globální klimatickou změnu potřebují ze všeho nejvíc, aby se politici probudili a začalo se doopravdy něco dít, nebude chtít mít s takovým bizárem nic společného. Distancuje se.

Kontraproduktivnost formy vidím i v tom, že prohlášení žen "nemít děti, protože ekologie" jsou opepřena étosem hrozného sebeobětování. Když se člověk podívá na Instagram BirthStrike, na začátku každého videa tam se doví, že "vždycky jsem chtěla mít děti, ale". Mějte děti, prosím, kvůli nikomu si nemusíte nic odpírat.

Úhel pohledu na Facebooku nabídl také spisovatel a marketér Jakub Horák. Vyjádřil obavu, aby se ženy, které se dobrovolně a bez vnějšího tlaku rozhodnou nemít potomky, nedívaly z "morálního piedestalu" na ty, které se rozhodly jinak. Podobnou situaci si pravděpodobně hodně lidí zažilo s veganským kamarádem nebo známým (v horším případě s úplně cizím člověkem, který se o svou životní cestu už pět minut s nikým nepodělil).

A vůbec, nebylo by účinnější vyvinout snahu směrem k uhelným elektrárnám? Automobilovému průmyslu? Snažit se zasadit o omezení velkých zaoceánských lodí? Jedna obří nákladní loď údajně zatíží životní prostředí víc než 50 milionů osobních automobilů. Mně to přijde do určité míry to nejjednodušší, co lze udělat a tvářit se přitom morálně na výši. A je skutečně nutné nerodit děti zrovna v Evropě, když tady obyvatelstvo dlouhodobě stárne?