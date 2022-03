Začal půst v době války. Ptejme se, co jsme proti Putinovi neudělali

Kněz Tomáš Halík: "V těchto dnech je náš svět vyveden z rozmazlené změkčilosti, z iluzí mnoha dosavadních pozemských jistot. Dunění války zaléhá až k nám, smrt se nám dívá přes rameno."

Na Popeleční středu křesťané všude po světě vstoupili do období čtyřicetidenního půstu, který předchází Velikonocům. Loni, v období běsnícího covidu, jsem psal toto: "Letos je to nejpodivnější ze všech půstů - půst v půstu, půst v době, kdy se už prakticky rok nedobrovolně postíme. Dalo by se to vyjádřit i jinak - letos nám strašlivě chyběl masopust, bujaré veselí, jež by vyjádřilo vděčnost za to všechno, co máme a co dostáváme, aniž si to uvědomujeme." Nemohl jsem tehdy ještě vědět, že jestli to byl loni půst na druhou, tak letos je to půst ještě umocněnější, covid neskončil a začalo jiné, horší peklo, horší hrozba, teror Putinem.

Katolická Směrnice pro postní dobu říká: "V postu nejde ani tolik o jídlo, jak se populárně lidé domnívají. Jde mnohem více o čas, o vytvoření prostoru pro Boha. Právě v období postní doby jsme pozváni hledat více času na Boha. Zřeknutí se jídla či zábavy má vést k plné soustředěnosti na Boha ještě jinými prostředky než jen modlitbou. Je to čas přípravy, vnitřního probuzení, oživení naděje a touhy." Takto dnes půst popravdě asi mnoho křesťanů nevnímá.

Ale nabídnu ještě jinou, ostřejší citaci, jež se váže na postní dobu, která už začala. Martin C. Putna, farář, literární historik a kritik, spisovatel, překladatel a pedagog, ve středu tweetoval: "Je Popeleční středa. Čas kát se, co každý z nás za posledních 20 let NEUDĚLAL: proti potlačování lidských práv v Rusku, pro svobodu Ukrajiny a Běloruska, proti vlivu ruské státní moci v naší zemi."

Putna umí zatřást našimi myšlenkovými mechanismy, návyky a duchovní slepotou. Nabízí převratný pohled, nepatlat se v tom, co jsme "provedli", co zlého jsme udělali a co se Bohu, jak si myslíme, nelíbí - často to jsou nedůležité blbosti, žádné hříchy - a připustit si, jak lhostejní a nekřesťanští jsme byli, když jsme mlčeli, odvraceli hlavu, tupě šířili dezinformace, volili zlé politiky.

My dáváme politikům moc a sílu

Jak to souvisí s oním katolickým "vytvořením prostoru pro Boha"? Asi všichni, křesťané i pohané, víme, že Ježíš nechce lhostejného, do sebe zabořeného, zasunutého člověka. Provokuje k víře, tedy k láskyplné aktivitě zaměřené na druhé. Nechce ani lhostejnost, ani šířenou nenávist. Zcela jistě chtěl, abychom pomáhali uprchlíkům před válkou a vražděním v Sýrii. Chce, abychom protestovali proti zavírání demokratické opozice v Rusku, proti likvidaci politických i duchovních protivníků Si Ťin-pchinga v Číně.

Farář Putna svým tweetem nemíří jen na křesťany. Nutkavá postní otázka "Co jsme neudělali proti potlačování lidských práv v Rusku, pro svobodu Ukrajiny a Běloruska, proti vlivu ruské státní moci v naší zemi?" míří dnes bolavě a palčivě na všechny. Kdybychom byli víc bránili Putinem ohrožené, decimované země, včetně Ruska, možná by dnes na Ukrajině nezuřila válka. A netýká se to jen politiků, protože přece my dáváme politikům moc a sílu, oni ji sami od sebe neumějí získat, neuměl to ani Hitler, ani Stalin, ani Putin.

Jak jsme však měli, my dole, my bez moci, my Havlovi "bezmocní", Putinem ohrožené země bránit? K čemu bychom měli v postním usebrání vlastně dojít? Copak žijeme v Rusku či Bělorusku? Žijeme v Česku a Česko nedělalo nic, nebo dělalo strašně málo a jen z donucení, aby Putina aspoň maličko krotilo. Především mnozí z nás volili de facto pro Putina, pro zvůli, násilí a pohrdání lidskými právy. A hned dodám, že téma lidských práv je do značné míry křesťanský výdobytek, apel na svobodu jednotlivce pramení z Bible.

Kdo volil na Hrad Miloše Zemana, kdo volil SPD, kdo volil KSČM, volil i Putina. Kdo volil ANO, volil Andreje Babiše. A kdo volil Babiše, volil a posiloval Zemana. Takhle jednoduché to u nás máme, měli bychom si to umět připustit, nebo se to bude zanedlouho opakovat. A nic si nenalhávejme, mezi křesťany, pro které je předvelikonoční půst určen, najdeme velké množství voličů Tomia Okamury a Andreje Babiše, ale taky dost voličů Miloše Zemana, vždyť s ním přece kardinál Dominik Duka, primas český, kamarádí, vysluhoval mu mši…

Půst od vlastní blbosti a lhostejnosti

Dnes se mnoho lidí děsí, že Putin použije jaderné zbraně, že půjde z Ukrajiny dál jako pes postižený vzteklinou. Ale ti samí, nyní vyděšení, byli slepí k tomu, co se dělo u nás, nechali se oblbovat Zemanem, Babišem, Okamurou, Filipem, dezinformacemi. A teď se nechávají oblbovat tím, jak Zeman, jemuž ve skutečnosti nic jiného nezbývalo, otočil na obrtlíku. V postní a navíc válečné době by si měl každý člověk, nejen křesťan, položit putnovskou otázku "co jsem neudělal", proč jsem nešel na demonstraci proti nespravedlnosti, proč jsem nepodepsal petici, proč nežádám odstoupení s Putinem a Si Ťin-pchingem osobně kolaborujícího Zemana a odchod jeho proruské a pročínské party z Hradu.

Měl by si položit otázku "Proč jsem šířil dezinformační maily?", mnozí pak bohužel i otázku "Proč šířím dál dezinformační maily?", neboť posílání těch svinstev samozřejmě neskončilo. My žijeme v krotké, hloupé, antiobčanské představě, že se má člověk starat o sebe, takhle nás tady decimovali desítky let. Takhle Putin decimuje dvacet let Rusy. A dneska vidíme, kam to vede, dneska nám byl vnucen půst od vlastní blbosti a lhostejnosti.

Najednou zažíváme vzedmutí, chceme pomáhat uprchlíkům. Vydrží nám to aspoň těch 40 dní? Bez hlubšího ponoru, rozmyslu, to vzepětí rychle vyprchá, vlna opadne, přijde únava a dojem "už jsem udělal až až". Zvedne se inflace, zdraží benzin a ještě víc teplo a už zase pojedou ty podvratné, proputinovské maily. Ostatně po kratičké pauze už dezinformace zase nabývají na plné síle a intenzitě. Kreml to jen tak nevzdá.

Opakuju, co jsem už psal, ale půst opravdu netkví v tom, že nejím vepřo knedlo zelo, ani v tom, že si protáhnu Suchej únor o čtyřicet dní a nepiju, abych to pak o to víc rozjel. Smysl půstu a celého postního období najdeme mnohem spíš v cestě, jak se stát plnohodnotným, tedy nelhostejným, svobodným člověkem. A svobodný člověk nepodporuje nesvobodu, komunismus, autoritáře, politické šílence, ani nepodporuje ty, kteří je podporují a podporovali.

Na závěr použiju slova kněze a myslitele Tomáše Halíka, která vyslovil ve svém kázání na Popeleční středu v roce války: "I v těchto dnech je náš svět vyveden z rozmazlené změkčilosti, z iluzí mnoha dosavadních pozemských jistot. Dunění války zaléhá až k nám, smrt se nám dívá přes rameno." Jen dodám, že do té rozmazlené změkčilosti se bohatě vejde léta trvající lhostejnost, jež putinovské agresi dodala odvahu a otevřela jí cestu.

