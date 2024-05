Založí Kalousek novou pravicovou stranu? Má i jinou možnost, jak se vrátit

Třiašedesátiletý Miroslav Kalousek říká, že „na chodníku leží zhruba 700 tisíc hlasů, které nikdy nebudou volit Babiše a Okamuru a nechce se jim volit současné vládní strany“. V tom se zjevně nemýlí.

Eurovolby za dveřmi a blíží se i "velké" volby do sněmovny. Vznikne nová strana pro nespokojené voliče pětikoalice, kteří nechtějí volit Babiše, Okamuru nebo Konečnou? A založí ji "řadový" topkař Miroslav Kalousek?

Zakladatel TOP 09 a bývalý předseda lidovců pravidelně kritizuje vládu. V pondělí napsal na síť X, že ještě před rokem slibovala ústy premiéra snižování strukturálního deficitu státního rozpočtu tempem jednoho procenta HDP za rok, což nyní činí cca 78 miliard. "Takže deficit by neměl být větší, než 174 mld. Vzhledem k volebnímu roku bych asi pochopil i mírné rozvolnění premiérského slibu a deficit těsně pod 200 mld. Leč snížení o pouhých 17 mld. je jenom kosmetickou hrou na konsolidaci, výsměchem vlastním deklaracím a slibům, a především popřením tvrzení, že ´dáváme státní rozpočet do pořádku po Babišovi´. Nedáváme. Babišovo dědictví valíme před sebou. A každým dnem je dražší."

Dodejme, že Kalousek sice hodně kritizuje, ale občas i pochválí. Třeba při akci "Na pivo s Mirkem" v Jablonci nad Nisou na začátku dubna řekl, že vláda složená z pěti subjektů se poměrně obdivuhodně dokázala vypořádat s řadou výzev, z nichž s většinou nemohla počítat. Uprchlická krize, válka. "Po dlouhé době se nemusím v zahraničí stydět za svou vládu. Co mě ale trápí, protože jde o moje celoživotní zaměření, je hospodářská a zejména rozpočtová politika."

Exšéf TOP 09 šikovně přiživuje myšlenku, že nová strana vznikne a že ji možná sám založí. Začátkem dubna sdílel čtenářskou anketu, kde 91 procent účastníků hlasovalo pro to, aby novou partaj založil, a 9 procent bylo proti.

Na akci v Jablonci nad Nisou řekl, že nevidí jako ideální další fragmentaci politické scény. Problém tkví v tom, že "na chodníku leží zhruba 700 tisíc hlasů, které nikdy nebudou volit Babiše a Okamuru a nechce se jim volit současné vládní strany, protože jsou z nich zklamány. Je-li někde dlouhá a významná poptávka, nabídka se dříve nebo později objeví." Nemá cenu spekulovat, kdo to udělá. Když se ho ptali, jestli to bude on, odvětil "možná ano, možná ne".

Současnou předsedkyni topky Markétu Pekarovou Adamovou rozhodně neobdivuje. Nedávno ji ostře kritizoval za zfušovanou výměnu "neolajkované" ministryně Langšádlové. Řekl, že to udělala neférově, "takovým tím primitivním 'holčičím' způsobem". Trapné, machistické.

Pekarová Adamová na Primě na otázku po nové Kalouskově straně reagovala: "Já mu v tom určitě nezabráním sebetvrdším vyjádřením. Myslím ale, že by to byla obrovská chyba od člověka, který v roce 2017 vyzýval ke spojení politických stran a odešel ze sněmovny, aby se to mohlo stát, protože on byl překážkou tohoto spojení." Dodala, že by bylo "licoměrné", kdyby spojené strany oslaboval. "Nová strana by nepochybně udělala radost Babišovi s Okamurou, těm by pomohla nejvíc."

Do velkých voleb 2025 se funkční nová strana nedá postavit

Jak to tedy je, založí Kalousek novou stranu? Je mu 63 let, i po odchodu ze sněmovny zůstává čilý, aktivní, je mužem s obřím politickým talentem, skvělými rétorickými schopnostmi a velkými zkušenostmi. Postrach politických soupeřů.

Zároveň český macho, což by mu ale u místních pravicově orientovaných voličů mohlo vynést uznání a hlasy. V tom, jak se naváží do Pekarové Adamové, se podobá jak Babišovi, tak dalším chlapákům, jako je Okamura a jiní.

Jeho výhodou při založení nějakého pravého uskupení je, že ho pětikoalice nechce. Berou ho jako riziko pro sebe, jako člověka, kterému nevěří a který by je mohl (tak trochu babišovsky) zastínit. Proto byl vyšoupnut z kandidátky do eurovoleb. Otázkou je, zda vůbec do Bruselu chtěl, jestli si jen pětikoalici neotestoval. Pokud ano, byl by to chytrý tah, kterým se kolegové - soupeři zahanbili sami. Kalousek na založení strany má, zvládl by to.

Jenomže ji nepostaví sám. Potřebuje sponzory, ty by při svých kontaktech sehnal. Musí mít silný tým. Sestavit takovou partu by už dalo mnohem víc zabrat. Chybí mu někdo jako Karel Schwarzenberg, když se trhl od lidovců a zakládal topku. Kníže táhl mladé lidi. Fungoval jako magnet, který Kalousek nemá kým nahradit.

Můžeme si být prakticky jisti, že by nový subjekt, nějakou tu Pravici 25, nedokázal sestavit do příštích regulérních sněmovních voleb na podzim 2025. Musel by vytvořit místní organizace ve všech krajích, mít lidi ve všech městech, mít muže (a ženy) kvalitnější než pětikoalice plus ochotné kandidovat, což je v zemi se zprofanovanou politikou čím dál těžší úkol. Složité.

Existuje jiná varianta než zakládat novou stranu? Nějaká snazší, levnější a zároveň taková, při níž by Kalousek nemohl být viněn, že rozdrobuje politickou scénu? Jistě existuje. Může kandidovat na předsedu TOP 09, pokusit se vrátit do čela partaje, kterou založil.

Poslední celostátní sněm TOP 09 proběhl loni 11. listopadu. Markéta Pekarová Adamová tam potřetí obhájila mandát předsedkyně. To se do té doby podařilo jen Karlu Schwarzenbergovi. Hlasovalo pro ni 142 ze 177 přítomných delegátů. Teoreticky by měla stranu vést až do listopadu 2025, tedy ji provést velkými volbami.

Jenomže preference topky jsou chabé, někde mezi 3 až 4 procenty, velká bída. Bude hodně záležet na výsledku eurovoleb, v nichž se topka "rozpouští" mezi ODS a lidovci. Luděk Niedermayer je na soupisce třetí v pořadí, Ondřej Kolář šestý, Lukáš Řádek desátý… Co by byl úspěch? Jeden europoslanec pro topku? Dva?

Každopádně by pro Kalouska byla mnohem jednodušší cesta kandidovat na šéfa "své" TOP 09. Nezapomeňme, když chtěl do europarlamentu, měl velmi silnou podporu z regionů, až vedení ho vyřadilo. Podpora regionů je pro volbu předsedy samozřejmě klíčová.

Pokud by Kalousek o předsednický post usiloval, bylo by to snazší než zakládat úplně nový politický subjekt. Šanci na výhru by měl. Pro další dvě strany Spolu by představoval hrozbu; Kalouska nechce jak ODS, tak lidovci. Nabízejí se ale otázky: kolik z oněch 700 tisíc hlasů ležících na chodníku by tento politický mastodont dostal?

A dál: Co by se stalo, kdyby uspěl? Možná by topka posílila, ale Spolu by to zřejmě oslabilo. Kalousek by odtud zřejmě topku vyvedl. Každopádně už nyní v eurovolbách hraje Markéta Pekarová Adamová o svoje politické příští.

