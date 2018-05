Zápaďák a naťák Opata versus Zemanova fanynka Šlechtová. Česko v kostce

3. 5. 2018

Šéfovi genštábu Opatovi se dá věřit, má za sebou dlouhou cestu, jež ho dovedla k jasnému postoji. Ví, že bydlí na Západě.

Zajímavá (a zároveň "normální" či samozřejmá) věc: nový náčelník Generálního štábu armády Aleš Opata je prozápadní "naťák". Podobné smýšlení jsme mohli jasně sledovat i u jeho předchůdce Josefa Bečváře a také u Petra Pavla, který se stal dokonce předsedou vojenského výboru NATO, fantastický úspěch české armády i celé země.

Generálporučík Opata, čerstvý šéf genštábu, poskytl rozhovor Lidovým novinám, čtete ho a máte pocit, že jste se octli v jiné zemi. Uklidňující pocit. Tak daleko jsme se dostali, že když někdo z tuzemských špiček mluví "normálně", tedy jako ten, kdo žije na Západě, jehož zem je v Severoatlantické alianci a Evropské unii a vyznává západní hodnoty, tak vás to překvapí a potěší. Protože dnes je to výjimečné.

Opata (jako jeho předchůdci) jasně popisuje rizika, neplete do nich politiku, neusiluje o hlasy voličů, mluví přímočaře a jasně (vaše řeč budiž ano, ano, ne, ne), čiší z něj sebevědomí opřené o zkušenosti vojáka ze zahraničních misí a prestižních vojenských škol. Zřejmě taky díky tomu do loňského roku působil jako národní vojenský představitel na vrchním velitelství spojeneckých sil v Evropě.

Opata (ale i Bečvář a Pavel a další české vojenské špičky) se v tom tvrdě liší od politiků. Jako kontrast slouží současná ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová, jež do resortu vpadla jak bomba a nadělala paseku. Někteří důstojníci jí s despektem přezdívají "Zemanova holčička". U ní byste ruku do ohně za západní postoj nedali a udělali byste dobře.

Zpět k Opatovi. Jaká vidí rizika? Vyjmenovává terorismus, neregulované migrační vlny, jež postupují do Evropy z Blízkého a Středního východu a Afriky. "Pochopitelně se mezi hrozby dají zařadit geopolitické zájmy Ruské federace a zvyšování jeho bojových schopností, které se dějí na hranicích Severoatlantické aliance, energetická závislost nebo proliferace zbraní hromadného ničení." Dál jmenuje "oblast kybernetické domény od informačních operací, fake news až po kybernetické útoky na klíčovou infrastrukturu státu", tedy hybridní hrozby.

"Sci-fi" vrtulníky? Fakt?

Těžko nesouhlasit, ale bylo by zajímavé slyšet osobní názor Šlechtové na ruskou hrozbu. Názor nejvyššího velitele armády Miloše Zemana známe velmi dobře, pro něj je podle mnoha jeho vyjádření potenciální hrozbou spíš unie, Německo, ne Rusko.

Opata má jasný mandát, jasné cíle, jasné postoje. Vedle něj pak Šlechtová nemá žádný mandát, vláda nedostala důvěru, a je ministryní v demisi, přesto nastoupila velmi tvrdě, hned zrušila či zastavila tři velké, rozjeté zakázky - nákup mobilních radiolokátorů, modernizaci děl a pořízení víceúčelových vrtulníků.

Vrtulníky stojí za zmínku. Za Martina Stropnického obrana směřovala k nákupu amerických helikoptér Bell. Nákup byl už skoro upečený, americká strana souhlasila, Šlechtová však zakázku smetla; vojáci prý požadují "sci-fi" vlastnosti helikoptér. Oponoval jí minulý šéf genštábu Bečvář: "My přece nemůžeme koupit vrtulník, který naplňuje podmínky dnešního boje. My se musíme dívat na to, že vrtulník skutečně bude nasazen do operace za pět, za deset let. Takže odmítám tvrzení, že se jedná o science fiction, že si vojáci něco vymýšlí," řekl Radiožurnálu. Marně.

Krásně vidíte ten rozdíl. Šlechtová zruší zakázku s Američany, jako by byla expertkou. V minulé vládě však zastávala post ministryně pro místní rozvoj a s armádou neměla nikdy nic společného, natožpak s helikoptérami.

Jak mluví o nákupech Opata? Vyjadřuje se za armádu: "Lidé, kteří připravují podklady, jsou specialisté, mají za sebou zkušenosti z bojových operací. Mají zkušenosti z Afghánistánu. Mají toho mnoho odpracováno, odlítáno a nacvičeno. Kdybych to vzal na svém příkladu, kdybych měl definovat ruční zbraň či jaké chci bojové vozidlo pásového typu, tak na základě svých zkušeností a všeho, čím jsem prošel, vám přesně řeknu, jaké auto chci. Jako vojáci velice přesně víme, co chceme. Problém se generuje po zadání." (Rozuměj na ministerstvu obrany, armáda akvizice nedělá.)

Do jisté míry chápeme, že politik neoplývá přímočarostí vojáka. Ale v tom základním, tedy ve vědomí, že jsme západní zemí a že pro nás Putinovo Rusko představuje jednu z klíčových hrozeb, by měla mít i Šlechtová jasno. Stejně jako v tom, že nepatří mezi největší znalce vrtulníků.

Naopak Opatovi se jeho slova dají věřit, má za sebou dlouhou cestu a ta cesta ho dovedla k jasnému, přímému postoji. Ví, kde žije: na Západě.