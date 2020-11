Závislost Zemana na Moskvě už nelze nevidět (Nejedlý letí do Ruska)

Žádná cesta Zemanova poradce Martina Nejedlého do Moskvy nezmění postoj tajných služeb a dalších bezpečnostních institucí k riziku, jež představují Rusko a Čína pro Dukovany.

Pražský hrad a Miloš Zeman se vládě starají o pravidelnou dávku emocí. Ve středu se objevila informace Respektu a Aktuálně.cz, že poradce prezidenta Martin Nejedlý poletí do Ruska. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) o cestě nevěděl, ač se má uskutečnit již tento týden. Nejde o osobní výlet Zemanova poradce, cestu kvůli pandemii koronaviru musí schválit vicepremiérka pro zdravotnictví Taťjana Golikovová. Nejedlý: "Prozatím nevím, zda odcestuji. Čekám, zda dostanu povolení kvůli situaci s koronavirem. Schvaluje se to na úrovni ruské vicepremiérky." (Jinými slovy: Je to velmi důležité, jsem důležitý.) Ve čtvrtek však do Moskvy odletěl.

Nejedlý má velmi podivnou, speciální pozici. Je poradcem Zemana, držitelem českého diplomatického pasu, s Hradem však nemá žádnou písemnou smlouvu, radí "nezištně". Neví se, v čem v Rusku deset let podnikal, ale má tam špičkové kontakty. Kupříkladu se zná se zahraničněpolitickým poradcem prezidenta Vladimira Putina Jurijem Ušakovem nebo s Alexejem Lichačevovem, šéfem státní firmy Rosatom, jež má zájem na dostavbě jaderné elektrárny Dukovany.

Deník N ve středu napsal, že vicepremiérka Taťjana Golikovová už schválila cestu tří lidí do Moskvy, kromě Nejedlého také kancléře Vratislava Mynáře a jedné ženy. Mynář ale prý nepojede, Nejedlý Deníku N sdělil, že kancléř má prý "lepší věci na práci" (zřejmě nějaká zabijačka nebo zasněžování). Cestu bude podle Deníku N platit Kancelář prezidenta republiky, využít se má soukromé letadlo.

A ještě jedna informace k cestě, Nejedlý tvrdí: "Rozhodně nejedu řešit Dukovany a Rosatom, to nespadá do mé kompetence." Zní to poněkud zvláštně, když se už v roce 2017 tajně setkal se šéfem Rosatomu Lichačevovem a o pár měsíců dřív s Jurijem Ušakovem. To obojí nedlouho předtím, než česká vláda začala připravovat dukovanský tendr.

Není jasné, co vlastně spadá do Nejedlého kompetence, když s Hradem nemá smlouvu a jeho angažmá stojí na ústní dohodě se Zemanem. Ve čtvrtek cestou na letiště řekl, že bude jednat s poradci prezidenta Vladimíra Putina. "Jako poradce prezidenta republiky mám mandát jednat se svým protějškem o budoucích vztazích a vzájemných návštěvách. Jedná se o prezidentskou agendu, včetně přípravy setkání obou prezidentů. Budu jednat s představiteli administrativy prezidenta Ruské federace."

Důležité jsou okolnosti Nejedlého hradního výletu do Ruska. (Zopakujme, že nejde o soukromou cestu, jinak by ji neplatila kancelář prezidenta.) Ministr Petříček o ní nevěděl. Česká ambasáda v Moskvě o ní nevěděla. Ale my jsme se o ní dozvěděli. Zřejmě nás to upozorňuje na fakt, že v Česku máme dvě zahraničněpolitická mocenská centra - Hrad a vládu. Zeman, nebo dnes už spíš lidé okolo Zemana stále dávají najevo, že tady jsou, chtějí určovat směr české zahraniční politiky a českého zahraničního obchodu (viz Zemanovu "ekonomickou diplomacii").

Co tam bude tropit?

Až Martin Nejedlý do Ruska jako emisar Hradu, Zemana a jeho suity, přiletí, co tam bude doopravdy dělat? S vládou (Petříčkem) to nekonzultoval. Zdroj obeznámený s přípravou cesty sdělil Deníku N ve středu, že "účel cesty je obalený do rozmrazení těch dialogů, ale jako podtéma se má řešit i tendr na Dukovany". První část sdělení odpovídá i tomu, co říká Nejedlý.

Obalem (krytím) jednání o Dukovanech tedy bude snaha o zlepšení česko-ruských vztahů. A navíc prý bude Nejedlý též domlouvat setkání Zemana s Putinem Na česko-ruské vztahy však byla ustavena skupina, kterou vede Rudolf Jindrák, šéfující zahraničnímu odboru na Pražském hradě a zároveň pracující jako poradce premiéra Babiše pro zahraniční otázky. Ani on o cestě Zemanova poradce nevěděl.

Rusko o žádné "zlepšení vztahů" nestojí. Má jiné zájmy, diktovat, ovládat, rozbíjet českou demokracii, rozhoupávat českou společnost a mít u nás maximální vliv. Ten se dá získat právě dostavbou Dukovan. Pokud by tuto zakázku získal Rosatom (a Zeman to dlouho prosazuje, je zásadně proti vyřazení ruských a čínských firem z bezpečnostních důvodů), bude mít na Česko mimořádně silnou páku po dobu zhruba 80 let.

Jenomže situace se pro Rusy v Dukovanech nevyvíjí podle jejich (tedy i Zemanových) představ. Premiér Babiš tento týden v pondělí předvedl nečekanou otočku, náhle oznámil, že o tak důležitém kroku, jako je dostavba Dukovan, by se nemělo rozhodovat deset měsíců před sněmovními volbami. Zjevně tímhle tématem nechce nahrávat sílící opozici.

Důvodů však najdeme hromadu: průhledný tlak komunistů a okamurovců na co nejrychlejší projednání "zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2000 Sb., o podporovaných zdrojích energie", tedy "lex Dukovany", a snahu obejít bezpečnostní výbor sněmovny. Spěch extrémních uskupení je průhledný jak fólie na rajčatech.

Bezpečnostní složky jednají v českém zájmu, ne v ruském

Pádným důvodem, dost možná dokonce rozhodujícím faktorem, je varování klíčových bezpečnostních složek státu (tajných služeb, bezpečnostních úřadů, ministerstva vnitra a zahraničí), že je vysoce riskantní Rusko a Čínu byť jen pustit do klíčových státních tendrů včetně dostavby Dukovan.

V tomto se naše situace podobá té americké za prezidentování Donalda Trumpa - tam taky klíčové státní instituce udržely situaci jakž takž v normálu, nenechaly Trumpa, aby si dělal, co chce. Podobně u nás, tlak bezpečnostních a diplomatických složek jde přímo proti Zemanovi. Dokázaly spolu se sněmovní opozicí zabrzdit i premiéra Babiše, který se Zemana a jeho party bojí jak čert kříže (ne že by Hrad byl kříž).

Za této situace tedy letí Nejedlý do Moskvy. Zeman, jehož vliv slábne a jehož práce pro Moskvu je stále viditelnější, nedokázal prosadit rychlé zařazení Rusů do tendru. Jede to tedy "ruská spojka" vysvětlit? Těžko, Putin má v Česku totálně předimenzovanou ambasádu, hojně tajných agentů, zná pražskou situaci zřejmě líp než Zeman.

Cesta Nejedlého může mít nejrůznější významy. Jeden: jede českému prezidentovi pro instrukce, co má podnikat dál, jaké kroky. Na to tam ovšem nemusel jet oficiálně, na to tam nemusel jezdit vůbec, stačilo zajít na ruskou ambasádu. Další: jede tam místo Zemana na kobereček (něco ve smyslu: my do tebe tolik investovali, holoubku, a skutek zatím utek). A ještě jiný možný účel: cesta je symbolická, má ukázat závislost Zemana na Moskvě, má ji podtrhnout: on je náš člověk, když se nám v Česku nedaří, musí se nám zodpovídat. A protože se sotva hýbe, zveme si sem našeho člověka na Hradě.

Je to potupné a smutné. Závislost Zemana na Moskvě je den ze dne zřetelnější, čím dál jasněji mohou čeští občané vidět, že pracuje pro Putina, ne pro nás. A teď to začíná vypadat, že pro něj snad pracovat musí, že mu je možná nějak zavázán. Jak si jinak vysvětlit jeho neustálé napadání Bezpečnostní informační služby a jejího ředitele Koudelky, angažmá lidí, jako je Nejedlý, výroky o výrobě novičoku v Česku, snahu odvrátit vydání hackera Nikulina do USA, nápad, že by Rusko mělo Ukrajině za Krym jen zaplatit, a další kousky?

Pro nás je důležité, že žádná cesta Nejedlého do Moskvy nezmění postoj tajných služeb a dalších bezpečnostních institucí k riziku, jež představuje Rusko a Čína pro Dukovany. Babiš rozhodnutí posunul na příští vládu, ale ta bude čelit stejným výhradám, ať ji bude skládat Ivan Bartoš, Petr Fiala, nebo znovu Andrej Babiš.

