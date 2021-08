Zbabělec Babiš řeší rébus, jak do voleb nejmenovat Koudelku. Ohrožuje Česko

Na situaci okolo BIS se opět ukazuje, že Babiš není skutečný manažer, natož krizový. V hrůze ze Zemana není s to vyřešit, kdo službu povede.

Ocitli jsme se v absurdní situaci, která však je typicky česká. Vláda má kvalitního ředitele tajné služby BIS, je s ním dlouhodobě spokojena, opakovaně (šestkrát) prezidentovi navrhla, ať Michala Koudelku jmenuje generálem (marně), ale premiér Andrej Babiš je zbabělec a netroufá si tomuto muži prodloužit mandát o dalších pět let.

Hned na začátku je dobré sdělit dvě věci. První: Miloši Zemanovi ze zákona není vůbec nic do toho, kdo povede Bezpečnostní informační službu. To je výhradně věc vlády a premiéra. Druhá: Zemanovi jde o to, aby Koudelka službu neřídil. Zjevně teď nehraje o to, kdo by službu řídit měl. Na Hrad přijal exanalytika BIS Jiřího Roma, který službu de facto zradil, přeběhl na druhou stranu. Zeman ovšem ví, že Rom je v podstatě neprosaditelný.

Koudelka se stal symbolem odporu proti ruským a čínským tajným službám, které u nás a proti nám operují. (A zároveň se nestal symbolem odporu proti ubývání demokracie uvnitř země; slouží Babišovi, který setrvává ve střetu zájmů, což je pro Česko velké riziko.) Rusové u nás (dočasně) prohráli. Srovnání počtu zaměstnanců ruské ambasády v Praze a české v Moskvě je pro ruské tajné operace veliká rána, pohroma. To se neodpouští. Stejně tak odhalení, že agenti ruské vojenské služby GRU stojí za výbuchy ve Vrběticích a jsou odpovědní za životy dvou našich občanů. Plus další věci.

Proto musí Koudelka padnout. Proto se hraje o "Koudelka není šéfem BIS". Babiš tohle samozřejmě ví. A to je další velmi zlá okolnost, on to ví, ale není s to Zemana odmítnout.

Koudelka Babišovi v podstatě vyhovuje. Proto ho držel celou dobu proti vůli Zemana, Rusů (a zřejmě i Číňanů). Současný šéf BIS Babišovi pomáhal dělat image zápaďáka. Jasně, zápaďáka ve střetu zájmů, zápaďáka východního střihu, ale přece jen zápaďáka. Koudelka Babišovi pomáhal, aby nebylo tak okaté, tak zjevné, že je Zemanův nohsled.

V pondělí se premiér setkal se Zemanem. Výsledek schůzky je v podstatě šílený. Babiš teprve nyní požádal předsedu bezpečnostního výboru sněmovny, okamurovce Radka Kotena (SPD), aby výbor svolal. Co bude předmětem jednání? "Požádám o jednání, aby se strany k tomu zkrátka vyjádřily. Jsou tu vlastně dvě možnosti - buď nové jmenování pana ředitele, nebo uplynutí mandátu. Nové jmenování by pak realizovala nová vláda," řekl předseda vlády. Podle něj se v mediálním prostoru objevují politické názory pro Koudelkovo setrvání, ale i opačné. (Ano, proruské dezinformační servery jsou jasně proti setrvání Koudelky v čele BIS.)

Hodit to jakoby na poslance

Pojďme se podívat, co to Babiš vlastně řekl. Ze zákona je povinen v bezpečnostním výboru projednat svůj návrh na ředitele BIS. Je to jeho odpovědnost, vládní odpovědnost. Výbor má navrženého kandidáta posoudit a buď odsouhlasit, nebo odmítnout. Ale Babiš toto nedělá, on nechá poslance, ať se vyjádří, chce to rozhodnutí hodit na ně, přehodit na ně odpovědnost. Jinak by před ně (už dřív) předstoupil a řekl: Za Koudelkou stojím, chci ho, pracuje dobře.

Ještě horší je druhá část jeho vyjádření, totiž že "nové jmenování by pak realizovala nová vláda". Nová vláda bude kdoví kdy, může se to po volbách hodně táhnout. Koudelkův mandát končí 15. srpna, tím dnem (zřejmě) přestává být ředitelem BIS. Pak by tedy službu musel na čas řídit jeho zástupce. (Lidovky.cz psaly o Janu Pavlíčkovi, který se specializoval na arabskou komunitu a boj proti terorismu.)

To by ale znamenalo, že Koudelka nebude ředitelem BIS. Symbol obrany proti ruským a čínským tajným operacím u nás by padl, zmizel. Rusové by byli částečně pomstěni. A co bude pak, po volbách? Zeman a jeho parta (především Martin Nejedlý) uvažují dopředu. Pokusí se Koudelku zdiskreditovat (už po schůzce v Lánech Babiš mluvil o tom, že Koudelka vystupuje jako politik, že je moc vidět a slyšet). Počítají taky, že se budou řešit jiné složitosti, že se na Koudelku částečně zapomene.

Je jasné, že BIS nestojí na řediteli. Že jde o to, jak ta služba pracuje jako celek. Že by ji klidně mohl řídit někdo jiný, pokud bude slušný, schopný a demokraticky naladěný. Ale Rusům a Zemanovi teď jde o sražení symbolu, o předvedení, že s nimi nejsou žerty, že mají vliv a sílu, že umějí odstranit chlapa, který od ředitelky CIA Giny Haspelové dostal cenu George Teneta, nejvyšší ocenění za zahraniční spolupráci. Takové lidi tu Rusové (Zeman) nechtějí.

Zároveň platí, jak už řečeno, že Koudelka Babišovi vyhovuje, necítí se jím být jako politik a jako majitel svěřenského fondu, kam uschoval Agrofert, osobně ohrožen. Naopak, Koudelka z něj dělá aspoň trochu západního politika. Klidně by ho v čele BIS nechal, kdyby to záleželo jen na něm. Dost možná si ho taky nechce poštvat proti sobě. Tak hraje tu odkládací, mimozákonnou, totálně antimanažerskou hru.

(Ale stejně to rozhodne on, jen to nebude vidět. Víme, jak jsou poslanci ANO poslušní, jak vždycky udělají to, co jejich šéf nařídí. A hlasy poslanců ANO budou v bezpečnostním výboru rozhodující.)

Babišovi je úplně jedno, co se bude dít uvnitř "bisky", do jaké nejistoty tam zaměstnanci sklouznou. Je mu zjevně jedno i to, že signál "Koudelka mimo hru" je znamením pro západní tajné služby a jejich vlády. Jakým? Česko, které už roky balancuje na hranici, začíná přepadávat na ruskou stanu, nedokáže se zbavit silného ruského vlivu.

Platí však, Babiš Nebabiš, že Česko bez kvalitního ředitele kontrarozvědky, bez stabilní vnitřní tajné služby, která pracuje naplno, je silně ohroženo a vystaveno velkému riziku.

