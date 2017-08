Zeman: Chtějí stíhat Babiše? Na just ho udělám premiérem! Jsem prezident a kdo je víc

před 11 minutami

Trestně stíhaný premiér členské země EU? Super. A doma? Pokud by byl osvobozen, kdo by rozsudku věřil? | Foto: Reuters

Je to vzkaz taky pro šéfa ANO: Teď, v tvé těžké chvíli, jsem tě podržel, tak mě koukej nezklamat při volbě prezidenta.

Mluvčí prezidenta Zemana na Facebooku sdělil zásadní informaci: hlava státu po volbách jmenuje premiérem vítěze voleb. Pokud vyhraje ANO, pokud bude předseda hnutí Andrej Babiš poslanci vydán policii k trestnímu stíhání a pokud bude trestně stíhán, Zeman ho i v takovém případě jmenuje předsedou vlády.

Jak tomu rozumět? Jak se vyznat v takovém silně předčasném sdělení mluvčího, který zcela nepochybně tlumočí, co má jeho šéf na srdci a na jazyku? Pro koho je to vzkaz, komu je ta letní zpráva vlastně určena a co znamená?

Nejprve se podívejme, co by to obnášelo věcně. Policie vyšetřuje podezření, že byl spáchán dotační podvod velkého rozsahu (50 milionů korun). Její práci kontroluje a do jisté míry i řídí státní zástupce. Případ je ostře sledován ze všech stran, málokterá kauza je u nás zřejmě tak kontrolována jako tato: policií, která provádí vyšetřování, žalobcem, jeho nadřízenými, médii.

Jestliže by tedy byly splněny ony tři podmínky (výhra voleb, vydání a trestní stíhání), můžeme si být jisti, že "na tom něco je", že případ byl pečlivě zpracován i dozorován. Premiér Babiš by pak musel chodit na výslechy a není nemožné, že by byl nejprve nepravomocně, později dejme tomu i pravomocně odsouzen (nebo taky osvobozen). Toto by reálně hrozilo. Totální Kocourkov.

Jmenovat trestně stíhaného politika premiérem by tedy znamenalo, že Miloš Zeman veřejnosti sděluje: Nevěřím policii, nevěřím dozoru státních zástupců, nevěřím, že jsem hlavou právního státu, nevěřím v českou cestu ke spravedlnosti. Jediný, komu já věřím, je Babiš.

Bylo by možné i jiné vysvětlení - Zeman by mohl veřejnosti sdělovat: Nějaká spravedlnost mě nezajímá. Vznáším se vysoko nad ní, dobrá nebo špatná, je mi to fuk. Já jsem právo, já jsem pravidla, já jsem stát. - Toto je velmi nebezpečné, s nějakou demokracií to nemá nic společného.

Miloš Andrejovi a Andrej Milošovi

Představme si, že by první soud Babiše odsoudil třeba na pět let vězení, nepravomocně. Měli bychom opravdu podivného premiéra. Přijel by třeba do Bruselu na jednání premiérů, jak by na něj koukali? Jak by na Česko koukali? Aha, to je ten Zemanův premiér, ten, co možná půjde sedět. Aha, to je ta divná země, omyl unie.

Rozkladně by takový předseda vlády působil i doma, v Česku. Situace, kdy občan má za šéfa vlády, která spravuje zemi, trestně stíhaného člověka, je absurdní. Takový případ (Babiš by měl jistě nejlepší právníky) by se táhl, klidně by mohl překonat celé volební období. A kdyby soud řekl, že je nevinen, kolik místních by si řeklo: No jo, copak odsouděj premiéra? Neodsouděj, to ví každej.

Zeman by tedy zpochybnil nejen policii a žalobce, ale taky premiérský úřad, celou vládu a Česko v zahraničí.

Tím to nekončí. Pokud by se to stalo, která politická strana by s takovým premiérem šla do vlády? Zdá se přece těžko představitelné, že by s trestně stíhaným šéfem seděli ministři ve vládě. Úroveň země by klesla o kilometry dolů.

Odtud lze soudit, že se Zeman buď už úplně urval ze řetězu, už sám sebe nedokáže brzdit, nebo že to sice vzkázal, aby Babišovi pomohl, ale že by to absurdní jmenování nakonec (po dohodě s předsedou firmy ANO) neprovedl. Babiš sám by totiž v takové situaci jen těžko mohl úřad premiéra převzít, řešil by nadále už jen a jen sebe.

Takže znovu, proč Zeman přes mluvčího tu "zprávu" vypustil? Vzkaz může mít víc rovin. Míří na voliče ANO, má je uklidnit, volte Babiše, holoubci (volit ANO rovná se volit firmu Babiš), hlas nevyhodíte, vyhovím vám, udělám z něj šéfa Česka.

Míří samozřejmě i k Babišovi: Teď, v tvé těžké chvíli, jsem tě podržel, tak mě koukej nezklamat. Přičemž to nezklamání se váže na volbu prezidenta. Zeman jistě očekává podporu stejné hodnoty, jakou poskytl Babišovi, Miloš Andrejovi a Andrej zas Milošovi; ANO podpoří Zemana ve volbě na Hrad. Vzkaz může mířit i k policii a žalobcům: Na mě nemáte.

Ale ze všeho nejvíc je z toho vzkazu přes mluvčího znovu (jako při odvolávání Babiše z postu ministra financí a při divadle, jež ten proces provázelo) patrná Zemanova podstata, jež se čím dál víc v nejvyšší ústavní funkci klube na povrch, čím dál méně ji ovládá: Udělám si, co já budu chtít. Jsem prezident a kdo je víc? Kašlu na všechny a na všechno.