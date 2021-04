Zeman dokonal zradu na Česku. Prezident dezinformátorů promluvil

Co měl prezident po osmi dnech mlčení udělat? Člověk se zbytky cti v těle by rezignoval, protože Zeman u nás dlouhodobě prosazuje ruské zájmy.

Máme tu hrůzu za sebou. Po osmi dnech se prezident Zeman vyjádřil ke kauze Vrbětice a účasti agentů GRU na smrti dvou českých občanů a obřích škod. Jeho projev byl zavádějící, dezinformující pro české občany a pozitivní pro Kreml. Dal si záležet, aby zpochybnil závěry Bezpečnostní informační služby (BIS), jíž neopomněl nevyjádřit důvěru.

Popsal, že byl informován premiérem Babišem, vicepremiérem Hamáčkem a že se setkal "mimo jiné s policejním prezidentem" Švejdarem. Odtud plyne, že se nesetkal s ředitelem BIS Koudelkou. Tajná služba je přitom v celé věci klíčová. Další moment Zemanova povídání se týká původního vyšetřování vrbětických explozí: "… závěr tehdejšího vyšetřování zněl, že byly způsobeny neodbornou manipulací při vyskladňování muničního materiálu."

Sdělil, že "bulharskou stopu můžeme považovat za prokázanou", neboť existuje "kupní smlouva a dokonce i již vyplacená záloha za tento odběr" s bulharským obchodníkem. (Že šlo o útok na jeho zboží pro Ukrajinu, neřekl.) Důležité je toto: ruská stopa prokázána nebyla, to nám chce Zeman vsugerovat, jakkoli Babiš i Hamáček jsou si věcí jisti.

Řekl, že BIS "po šest let ve svých výročních zprávách, včetně jejich neveřejných částí, nikdy nezmiňovala kauzu Vrbětice. Teprve v posledních asi třech týdnech bylo vzneseno obvinění vůči dvěma ruským agentům…" Prezident dobře ví, že BIS na této věci musela pracovat v naprostém utajení, nepadalo v úvahu to vložit do jakékoli zprávy, zvlášť pokud jsou lidé jako on příjemci tajných zpráv.

Vypíchl toto: "Ve zprávě BIS se uvádí, a tuto větu jsem si podtrhl, že neexistují důkazy ani svědectví, že by tito dva agenti byli ve vrbětickém areálu". Hle, smysl jeho vystoupení: zpochybnění, že se ruská GRU u nás dopustila terorismu. Pokračoval: "Jednak se musíme ptát, co tady vůbec dělali. Za druhé to, že BIS neprokázala jejich účast, neznamená, že do vrbětického areálu nevnikli. Policejní vyšetřování pracuje s hypotézou, že je tam mohl provést jeden z majitelů firmy Imex." - Zřejmě si tedy munici vyhodil do vzduchu jeden z majitelů Imexu.

Základní věta zněla "pokud by se prokázalo, že tam byli, není o čem diskutovat". Nezapomeňme, že ta místa vyletěla do vzduchu, Zeman (možná i po konzultaci s Rusy) počítá, že se fyzická přítomnost agentů ruské vojenské rozvědky neprokáže.

Nic není jisté, pravda neexistuje

Klíč jeho vystoupení zněl, že "pracujeme s dvěma vyšetřujícími verzemi. Tou první, to jest původní, že došlo k výbuchu v důsledku neodborné manipulace s výbušným materiálem, a tou druhou, že se jednalo o akci cizí rozvědky". Je to lež. Dnes vyšetřovatelé a BIS pracují s jedinou verzí, akcí GRU. Snaží se překroutit a rozmělnit informace ve veřejném prostoru, zpochybnit verzi BIS a NCOZ.

Ke konci přišla zemanovská klasika: "Policie České republiky, ale i Nejvyšší státní zastupitelství, které tento případ dozoruje, mají moji plnou důvěru." Sdělení: BIS a její ředitel nemají jeho důvěru. Kreml tleská. Zeman dál kope za Rosatom, pokud se prokáže, že šlo o akci GRU, z tendru má být vyřazen (on už však vyřazen byl). "Pokud naopak toto podezření bude vyvráceno, pak z toho vyplývá, že šlo o zpravodajskou hru, která může mít vážné důsledky pro náš vnitřní politický život." A logicky pak vyřazen být nemá. V CNN Prima News pak Zeman zdůraznil, že o tendru bude rozhodovat až příští vláda. Podstatné: nic není jisté, agenti GRU to nemuseli provést. Metoda ruské hybridní války zní: všecko zpochybnit, pravda neexistuje, zapomeňte.

Podívejme se na Zemanovo Prima vyprávění jinak. Proč čekal osm dní? Proč předminulou sobotu nevystoupil spolu s Babišem? Prý studoval materiály. Vskutku? Nejspíš čekal, až mu připraví půdu dezinformátoři, až se objeví zpochybňování útoků nejen od komunistů (Filip: za Vrbětice mohla privatizace), okamurovců (Okamura: chceme důkazy), ale především od dezinformačních serverů infikovaných z Ruska a pomocí řetězových mailů typu "chtějí válku".

Co Zeman měl po osmi dnech mlčení udělat? Člověk se zbytky cti v těle by rezignoval, protože prezident u nás dlouhodobě prosazoval ruské zájmy. Pokud nemá sílu rezignovat, měl ihned jednat s dalšími prezidenty, aby i naše spřátelené země vyhostily ruské diplomaty. Slušný člověk by se omluvil BIS a jejímu řediteli Koudelkovi, kterého se snaží odstranit a už pětkrát ho odmítl jmenovat do generálské hodnosti.

Prezident se ctí v těle by vysvětlil, proč loni v listopadu přišel s novým, brutálním útokem na Michala Koudelku, jestli k tomu byl naveden Rusy, kteří někdy předtím zřejmě získali informace, že se NCOZ a BIS dozvěděli o roli GRU při výbuších ve Vrběticích.

Nejtragičtější Zemanovo vystoupení

Prezident se zbytky slušnosti v těle by se omluvil za své obdivování Putina, který nepochybně věděl o akcích GRU na našem území, stejně jako věděl o akcích ruských agentů v Británii (kupříkladu Skripal a jeho dcera), Bulharsku (pokusy o otravu onoho výše zmíněného bulharského zbrojaře Emilijana Gebreva) a v dalších zemích.

Slušný prezident by řekl jasně, že Česko Rusko dál vnímá jako sobě podřízenou zemi, na čemž on sám má velký díl viny. Slušný prezident by řekl, že bude po Rusku žádat vydání agentů GRU Miškina a Čepigy z jednotky 29 155 i jejich velitele, generála Averjanova, který operaci Vrbětice řídil. Slušný prezident by stál na straně České republiky a Evropské unie.

Zeman pokračuje ve zpochybňování práce BIS (šest let nic neprokázali), ale i NCOZ. Pokračuje v práci pro Kreml. Za toto vystoupení by ho měl Putin odměnit bonboniérou či medailí. Pokračuje v podpoře Rosatomu. Babiš i Hamáček nás celý týden masírovali tvrzením, že mají plnou podporu Zemana. V neděli jsme viděli realitu. Zeman Babišovi, Koudelkovi a NCOZ nevěří. (Přesněji: on ví, jak to je, ale dělá pro Rusy.)

Další moment, Zeman, zdá se, selektivně vyzrazoval informace z policejního spisu (týkající se třeba podezření vztažených na jednoho z majitelů Imexu). Zamlčel vše, co ukazuje na roli GRU. Pracuje jako proruský dezinformátor.

Mluví jako člověk v pasti, který nemá sílu se vymanit. Nemá slušnost rezignovat, dál pracuje pro Kreml, Putina. Toto bylo nejsmutnější, nejtragičtější Zemanovo vystoupení. Pohřbil se, dokonal zradu. Z Babiše a Hamáčka udělal blbce. Z nás ne, my víme dávno, s kým máme co do činění. Jedinou rozumnou, státnickou odpovědí na jeho vystoupení je ústavní žaloba a jeho odvolání, sesazení.

