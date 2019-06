Zeman dosáhl úrovně Milouše Jakeše: Lumíci jsou motýli (bojlery jsou brojlery)

Český prezident - zoolog: „Lumíci jsou dílem motýli, dílem brouci, podle zrovna stadia vývinu, a ti trpí sebevražedným komplexem...“

Česká hlava státu ve čtvrtek opět excelovala v TV Barrandov v pořadu Týden s prezidentem. Miloš Zeman začíná svými výroky připomínat slavného Milouše Jakeše krátce před revolucí. Na Barrandovu hovořil o sociální demokracii, jež "vyhazuje" ministra kultury Antonína Staňka (ve skutečnosti podal sám rezignaci) a ve 12. minutě pořadu řekl, že ČSSD trpí sebevražedným komplexem jako lumíci.

Cituji: "Víte, co jsou to lumíci, pane Soukupe?" (Otázka připomínající plukovníka Bedřicha Krause ze Švejka, majícího též přídomek von Zillergut, který přítomné obšťastňoval dotazy typu: Víte, co je to okno? Víte, co je to příkop? Víte, co je to motyka?) Prezident pokračoval: "Lumíci jsou dílem motýli, dílem brouci, podle zrovna stadia vývinu, a ti trpí sebevražedným komplexem, který spočívá v tom, že se vrhají do moře. A tam utonou, protože neumí plavat."

Pomiňme okolnost, že ČSSD má sebevraždu páchat rezignací ministra Staňka, tedy adepta na možná nejhoršího ministra kultury po roce 1989. Potíž tkví v tom, že lumíci bohužel nejsou "dílem motýli, dílem brouci, podle zrovna stadia vývinu", nýbrž druh hlodavců. Žijí v Arktidě v tundrových biotopech. Spolu s hraboši a ondatrami náleží do podčeledi hrabošovitých, která je součástí nadčeledi myšovitých, jež zahrnuje rovněž krysy, myši, křečky a pískomily.

Navíc je, upřímně, dost těžké představit si, jak se motýli či brouci "vrhají do moře", už to mohlo Zemana trknout, ale on se u "žáka" Soukupa nachází ve svém vybuzeném poučovacím módu, takže tu drobnost nezaznamenal. Dodejme ještě, že lumíci jsou zdatní cestovatelé a výborní plavci…

Zeman ovšem, asi když brouzdá po internetu (přičemž občas může narazit na dětské porno), zhlédl film Walta Disneyho z roku 1958 nesoucí název Bílá divočina, ve kterém je zfalšovaná masová sebevražda lumíků. (Šlo o zvířátka nakoupená od dětí Inuitů, jež byla dopravena na převislý útes na břehu řeky a poté nahnána přes převis.) Část Zemanových "znalostí" tedy pravděpodobně pochází od Walta Disneyho z fake masové sebevraždy.

Každopádně je český prezident prvním zoologem, kdo tvrdí, že jsou tito hlodavci dílem motýli, dílem brouci.

Zeman již dosáhl úrovně Milouše Jakeše, který v letech 1987-1989 působil jako generální tajemník ÚV KSČ. Před revolucí, v červenci 1989, zazářil svým projevem na Červeném Hrádku na Plzeňsku. Tam mimo jiné perly vykládal také toto: "Přišel jsem k jedné pani, byla to bankovní úřednice, skončila v bance, její muž byl traktorista v družstvu, dělal v družstvu. Měli tam bojlery, já nevím, měli jich asi deset tisíc těch brojlerů a měli sedm prasat, no." Jakeš zaměnil elektrický ohřívač vody bojler za zvíře produkované rychlovýkrmem.

Snad ještě slovo pro sociální demokraty. Lumíci jsou schopni přežívat velmi těžké podmínky, kruté mrazy. Odhaduje se, že zřejmě jako jediní dokázali přežít dobu ledovou. A ještě něco: pravidelně se přemnožují.