Zeman je Putin v Česku. Majdan byl zlo, vzývá čínskou komunistickou expanzi, uráží občany

před 56 minutami

Jsme svědky proměny dříve jakž takž respektovaného politika v ruinu, která se již zcela odvrátila od listopadu 1989 a jde opačným směrem.

Nikdy od roku 1989 jsem nečetl takový rozhovor s vysokým politikem, jaký dal prezident Miloš Zeman MF Dnes a vyšel ve čtvrtek. Odpovědi prosycené nenávistí, osobní útoky na jednotlivce, vyřizování si účtů. Zeman odhaluje, jak myslí, uvažuje, jak nepřipouští jiný názor než ten svůj, jak pracuje v politice: Já tě podpořím, ty mi pak musíš bez odporu sloužit.

Zoufalé čtení, nechce se věřit, že takové věty vypouští nejvyšší ústavní činitel demokratické země. Děsí jeho automatická servilita vůči Číně, zároveň nemůžete nepostřehnout, že plno jeho postojů jen kopíruje, překlápí postoje "nespokojených" na sociálních sítích.

Majdan, slovo, které se tam teď často ozývá, lidé demonstrují proti komunistovi Ondráčkovi v čele komise pro kontrolu GIBS nebo na podporu České televize, a už je to "Majdan". Slovensko zažívá Majdan. A Zeman stejně: nedopustí u nás Majdan. Jako by protesty lidí proti proruské kyjevské vládě v roce 2014 byly špatné! Ty statisíce lidí se mýlily? Byly vedle? To je postoj Putina, který k nám zasadila ruská propaganda a Zeman si ho přivlastnil.

Nejšílenější místa celého toho rozhovoru? Vybírám jen několik. Zemanův čerstvý postoj k okamurovcům: "…i když jsem až dosud vůči SPD udělal několik gest, tak musím říci, že mě to v poslední době přestává bavit. Víte proč? No, protože tato strana hlasovala pro návrh hnutí STAN, aby kancléř prezidenta republiky musel mít nejvyšší prověrku, to znamená prověrku na přísně tajné. Takhle se nechová strana, které jsem poskytl svoje - byť omezené - sympatie. Pan Okamura se tedy nemůže divit, že do doby, než toto stanovisko změní, tyto mé sympatie už nebudou."

Neděláš, co chci? Upadl jsi v nemilost, koukej odprosit. Podporu Zeman neposkytuje proto, že souhlasí s programem, postojem, že je to ku prospěchu země, ale jen proto, že očekává bezvýhradnou poslušnost, souhru.

Nezbytná je série urážek pro lidi jiného názoru. Odnesli to Mladí sociální demokraté, kteří jsou, jak řekl Zeman, "ostře proti" koalici ČSSD a ANO. Hodnocení: "Ale chtěl bych věřit, že převládne zdravý rozum, a nikoli pubertální exhibice." Být proti spolupráci s agentem StB a trestně stíhaným premiérem je pubertální exhibice.

Hluk ruiny

Terčem se opět stali novináři: "…každý, kdo bere peníze od Zdeňka Bakaly, zaslouží opovržení." Opovržení? Prezident určuje, kým má lid pohrdat? Kam toto povede, k fyzickým útokům? (O tom, že si na sebe noviny a servery musí vydělat, jinak by je majitel nedržel, nemá cenu ani mluvit.)

Nechutný je moment, kdy Zeman o známém českém novináři řekne, že "rodák z Rostova na Donu by neměl příliš zasahovat do českých politických struktur". (Tak zní nejodpudivější hlas sociálních sítí, navíc vyslovený politikem, který se klaní Putinovi a dělá u nás jeho politiku.)

O jiném novináři řekne: "…to Pche napsalo další článek, kde vyjadřuje názor, že demonstrace by ještě mohly změnit politickou strukturu České republiky oproti výsledkům demokratických voleb. Ať už prezidentských, nebo parlamentních." To Pche napsalo? Takhle se častují děti na prvním stupni, ale hlava státu? Nemoc? Nepotlačovaná zášť, rozpad osobnosti.

Pokračuje: "Chtěl bych konstatovat, že dokud budu prezidentem, nikdy nepřipustím Majdan, barevnou revoluci. Ať demonstranti v ulicích vyjadřují jakékoli názory, vždy se budu řídit větou, kterou Klementu Gottwaldovi řekl, ale bohužel nedotáhnul do konce Edvard Beneš. Nikdy nepřipustím, aby o osudu republiky rozhodovala ulice."

Zeman odmítá protesty občanů, právo shromažďovací, odmítá dění na Slovensku, odpor proti mafiánské vládě. Odmítá nesouhlas s mocí, což je ovšem základní princip demokracie. Za pár měsíců může přijít s tím, že listopad 1989 byl taky Majdan. Přesně tak jedná, jeho tlačení KSČM a SPD do vlády to dokládá.

Oproti všem těm hrůzám se zdá jeho vyjádření k cestě kancléře Mynáře, poradce Nejedlého a pro Číňany pracujícího Tvrdíka do Číny jako marginálie. Za co je jeho poradce Jie Ťien-ming vyšetřován, to Zeman ani po misi jeho tří emisarů neví, za tu informaci Číně nestál.

Jeho odpovědi ilustrují celou tu bídu. Jieho si jako poradce nechá: "…prezident Si vede boj proti korupci, je klidně možné - i když u mě platí v zahraničí i doma presumpce neviny -, že tam k něčemu došlo." Mluví o komunistickém režimu, jako by tam fungovala spravedlivá justice, jako by se tam dalo mluvit o presumpci neviny. Totální nesmysl, jak ví každý, kdo aspoň trochu dění v Číně sleduje.

Ještě o Číně: "Ale co více, CEFC Europe bude posíleno čtyřiceti devíti procenty minoritního podílu státní firmou CITIC Group. Což je jedna z nejvýraznějších firem na světě. Nu, a já doufám, že to pomůže čínské expanzi." Český prezident je tu od toho, aby pomáhal čínské, komunistické expanzi? Zlé.

Jsme svědky politického pádu, proměny dříve jakž takž respektovaného politika v ruinu, která už nejen rozděluje, ale rovnou celé skupiny občanů uráží a odepisuje, která se zcela odvrátila od listopadu 1989. Zeman je Putin v Česku.