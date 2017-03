Dalších pět let s papalášem, který si hraje na strýce? Každý slušný kandidát má šanci Zemana porazit

Dnes 20:45

Škody, které prezident páchá v zahraniční politice, nás vyhánějí na periferii EU. Odklon od lidských práv, obdiv k Číně, Rusku a Trumpovi.

Čekal někdo, že Miloš Zeman nebude podruhé kandidovat na prezidenta? Asi málokdo. On jen mazaně a s citem pro vlastní PR veřejnost "napínal". Jako by snad váhal. Taktika jasná: poutat na sebe maximální pozornost. Držet se v centru zájmu jako klíště.

Změní se něco poté, co prezident ve čtvrtek večer na Hradě ve Španělském sále oznámil, že chce prezidentovat dalších pět let? Permanentní kampaň vede od roku 2013. Jeho výjezdy do krajů, práce mluvčího Ovčáčka, diktování témat, předstírání, že je fit (viz foto v národním dresu na běžkách), to vše zůstane stejné, kampaň pojede dál, víc pro sebe Zeman už dělat nemůže.

Něco se však přece změní. Jakmile oznámil kandidaturu, zahájil svou kampaň oficiálně. Odteď výjezdy už nebudou cesty za občany, nýbrž volební akce kandidáta. Každý hejtman, který Zemana přivítá, se, ať rád, či nerad, stane součástí jeho kampaně. (Při těchto akcích se například již dlouho rozdávají prezidentovy fotografie s podpisem.)

V přímé volbě má Zeman proti svým soupeřům obří výhodu funkce. Tím bude volba zajímavější; každý jiný kandidát jde do soutěže s handicapem, a pokud Zemana porazí, bude o to silnější.

Máme se radovat, že Zeman chce zůstat na Hradě? Je to dobré pro stát, českou společnost, zahraniční politiku, pro naši budoucnost? Začněme tím, čím hlava státu vyniká. Žádný ze tří porevolučních prezidentů se tolik nenajezdil za občany. Zeman pěstuje kontakt "vrchnosti s lidem", sestupuje z Hradu do obcí, fabrik, škol, mluví na náměstích.

Otázkou je, nakolik jsou ta setkání spontánní a nakolik organizovaná, nakolik jsou lidé na mítinky s prezidentem třeba ve školách či podnicích "nahnáni".

Zeman oplývá manipulačními schopnostmi, když moc nepřemýšlíte a neznáte ho, klidně byste řekli, že je to "lidový prezident". Mluví občas jak dlaždič, pije jak dělník u vysoké pece, dovolenou tráví pádlováním v nafukovacím člunu na malém rybníku, Antonín Zápotocký hadr.

Hlavně jsou zde ty cesty do měst a městeček a továren a továrniček, "jsem tu pro vás, drazí spoluobčané". Realita těch výjezdů? Jede dlouhá kolona státních vozů s majáčky, panstvo se blíží, vše dopředu připraveno, aby třeba nějaký postižený prezidenta neobsluhoval (viz Křinický pivovar v Krásné Lípě, únor 2015), když "debata s občany", tak pódium, odevzdávání darů, jako by přijel gubernátor atd. atd.

Zašpérovat Hrad? Opak lidovosti

Lidový prezident? Když nás v roce 2013 postihly povodně, Zeman nejdřív nejevil zájem, pak na tiskovce pravil, že se nechtěl "ostentativně proletět helikoptérou nad zaplavenými oblastmi", a poslal šedesát členů Hradní stráže. V tu dobu se již několik lidí utopilo, ale on popřál obyvatelům, aby se neutopili, a dodal, že "u novinářů je toto přání poněkud ambivalentní". Bylo to trapné.

V čerstvé paměti je jeho loňský tah proti teroru, když kvůli vlastní bezpečnosti opevnil Pražský hrad, takže každého, kdo chce byť jen projít, policie kontroluje. Veřejnost Hrad postavil před hotovou věc: kus města byl opatřen zámkem. Stávají tu obří fronty a lidé v nich tvoří ideální cíl pro potenciální útok. Ty fronty slouží jako svědectví nikoli Zemanovy lidovosti, ale jeho pohrdání občany.

Stejně jednal loni začátkem roku, když do Prahy přijel Zemanův vzor, komunistický prezident Číny Si Ťin-pching. Na povel Hradu se policie postavila na stranu čínských vítačů a proti těm českým občanům, kteří Číňana nevítali, nýbrž přišli podpořit Tibet. Aby bylo lidu jasno, na čí straně Zeman stál, povýšil šéfy té antiobčanské policejní akce do generálských hodností.

Zeman lidový prezident? Představuje typické panstvo, které si na lidovost jen hraje, aby získalo politické body. Nahrává mu pak fakt, že čeští občané jsou navyklí vzhlížet k panstvu obecně a k "hlavě státu" obzvlášť.

Specifické místo v Zemanově předstírané lidovosti pak hraje Praha. Do krajů míří opakovaně, hlavnímu městu nevěnoval ani jeden výjezd. Prahu nebere, neboť lid zde proti němu občas demonstruje, mává na něj červenými kartami.

Prezidentem jen pro svůj fanklub

Další vada, jež Zemana pro úřad diskvalifikuje: prezidentem je jen pro část občanů, především pro svůj fanklub. Zbývá však ohromné množství tuzemců, které on buď naprosto ignoruje, nebo jimi veřejně pohrdá. Přitom prezidentský slib (článek 59 Ústavy ČR) zní: "Slibuji věrnost České republice… Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

Zeman úřad nevykonává "v zájmu všeho lidu". Tím zájmem nemůže být úmyslné rozdělování společnosti. Neustále někoho napadá, vyvolává v lidech strach (toulá se nám tu islámský terorista, tvrdil nedávno), nesnáší tu ekology, tu "pražskou kavárnu". Mstí se Bohuslavu Sobotkovi, který ho před mnoha lety nevolil prezidentem. Pokusil se o puč v ČSSD, za "svého" považuje miliardáře Andreje Babiše.

Do jeho pojetí "lidovosti" patří kromě vypěstěného papaláštví i to, že si dělá, co chce. Jeho kancléři Mynářovi chybí bezpečnostní prověrka, ale Zeman si ho tam drží, jako by pro Hrad pravidla neplatila. Mynář odmítá zveřejnit majetkové přiznání a Zeman zase nic. Na rozeštvávání společnosti, na útoky si pěstuje mluvčího Ovčáčka.

Nejmenoval profesory, kteří splnili všechny zákonné podmínky, jenomže jemu se nelíbí. Docent Fajt stál v prezidentské kampani na straně kandidáta Schwarzenberga, nemá tudíž nárok na profesuru. Profesorovi Martinu Putnovi dělal Zeman potíže, co to šlo, ze stejného důvodu. Válčí s akademickou obcí, s intelektuály, ničí tím Česko. Vyslovil se proti inkluzi, žije zaparkován v komunistických představách o školství a státu.

Hraje si na prezidentský systém, ve kterém nežijeme. Nadiktoval si velvyslance v klíčových zemích (Rusko, USA), nějaké výběrové řízení ho nezajímá. Kam to jen jde, nacpe své lidi (kupříkladu z expremiéra "své" úřednické vlády udělal guvernéra ČNB). Na Šumavě prosazuje zájmy svého přítele, bývalého plukovníka, který chtěl pomocí tanků zastavit revoluci v roce 1989. Prosazuje a vyznamenává bývalé agenty StB.

Obdivuje totalitáře a hulváty

Příklad jeho "nestrannosti". Na výjezdu v Krásné u Chebu se ho občan tázal na Babišovy korunové dluhopisy, řekl, že ministr financí "bojuje proti daňovým únikům", ale sám se dopustil "daňové optimalizace". Odpověď? Z veřejných zdrojů prý Zeman ví, "že tyto dluhopisy byly osvobozeny od daní. A víte, kdo je osvobodil od daní? Tehdejší ministr financí, který se jmenoval Miroslav Kalousek. Zavřete Miroslava Kalouska."

Tázající však nechtěl nikoho zavírat. A Zeman zavřel oči nad faktem, že Agrofert vydal korunových akcií za tři miliardy a Babiš sám jich koupil za 1,5 miliardy, aniž by byly nabídnuty jiným zájemcům. Takže ano, Babiš "optimalizoval" a Kalousek s tím nesouvisel. Odpověď Zemana však byla typická: Zavřete Kalouska, Babiš je můj chráněnec.

Škody, které páchá v zahraniční politice, popisujeme často. Odklon od lidských práv, obdiv k Číně. K tomu Zeman strhl celou českou zahraniční politiku. Komunistická Čína je pro něj zemí, od níž bychom se měli učit "stabilizovat společnost". Stojí na straně Putina proti Evropské unii. Ruskému ministrovi zahraničí věří víc než lidem v NATO.

Přivítal vítězství Donalda Trumpa v USA a opět se drží na opačném pólu než většina zemí EU. Obdivuje jeho nekorektnost, odpor k pomoci uprchlíkům, odpor k muslimům. Díky těmto postojům je Zeman přijatelný pro české nacionalisty a neonacisty. Nebezpečný trend.

Předstírá lidovost, leč ve skutečnosti je to papaláš, který k smrti rád vypráví sprosté vtipy a miluje dvojsmysly (v projevu před sněmovnou nechává dřevorubce přeříznout dívky a strom, ha ha ha). V Česku pěstuje papalášskou kulturu, karikaturu demokracie, skrytě císařský systém.

Proto bychom Zemana neměli znovu zvolit na Hrad. Vzbuzuje v lidech to horší. Obdivuje totalitáře a hulváty. Ignoruje velkou část české společnosti. Pohrdá vzdělanými lidmi, zasévá rozkol. Ještě pět let na Hradě by znamenalo pět let s papalášem, který si hraje na strejce. Děkujeme, odejděte.

Zeman však ohlásil, že odejít nehodlá. V přímé volbě bude mít výhodu postu, který zastává. To však neznamená, že nemá cenu proti němu kandidovat (jak již dříve prohlásil jeho smluvně opoziční bratr Klaus). Během svého prezidentování se Zeman dokonale obnažil, mnoho lidí si dnes uvědomuje, kdo sedí na Hradě, jak povýšený a pohrdavý dokáže být, jak je pro českou demokracii nebezpečný. Každý slušný kandidát má šanci Zemana porazit. Nejsme přece národ nenávistníků, neonacistů, nacionalistů, obdivovatelů Ruska, Číny a Trumpa. Jsme stále západní země.

autor: Martin Fendrych