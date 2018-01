Zeman má strach, že prohraje. Jeho tým vypustil špinící inzeráty a bude hůř

před 13 hodinami

Pokud by byl chtěl současný hradní pán překvapit, mohl to aspoň dva týdny dělat slušně, jenže to on a jeho tým nedokážou.

Prezidentská kampaň před druhým kolem přímé volby jede. Naplno a po svém "maká" tým Miloše Zemana; používá stejné metody jako před pěti lety, tehdy s nimi uspěl. Ve čtvrtek vyšly kupříkladu v některých denících inzeráty propagující Zemana a podle, zákeřně útočící na Jiřího Drahoše.

Špínomety chrlí na sociálních sítích a proruských serverech různé lži o profesoru Drahošovi. To se čekalo. Stejně tak jsme čekali, že se bude opakovat cosi jako inzerát proti Karlu Schwarzenbergovi před pěti lety. Tehdy vyšel v první den druhého kola volby v Blesku a tvrdil, že knížete podporuje sudetoněmecký landsmanšaft.

Hraje se o každý den, o to, jaké "obrazy" (nikoliv informace) a v jakém množství budou voličům narvány do hlav. Zaráží, že Drahošův tým zatím neodpověděl svými inzeráty, svými billboardy, ne svinstva vyvracejícími, nýbrž pozitivními, obrácenými k naší budoucnosti.

Je přece jasné, že Zeman udělá vše, aby vyhrál, když se po prvním kole ukázalo, že je slabší, než jeho voliči předpokládali. Už unavuje a možná i znechucuje. Nepřejme si vědět, co nás čeká těsně před druhým kolem nebo v jeho první den. Zeman to neumí jinak než zákeřně.

I média mají na nečisté praxi svůj podíl. Po prvním kole psala, jak byla kampaň "nudná". Proč? Protože se k sobě nezemanovští kandidáti chovali slušně a s úctou. Slušnost je u nás nuda? Nedivme se pak, že zemanovci vytasí špínu, to je přece úžasná zábava, doufají, že lid bude výskat.

Zveřejněný prozemanovský a protidrahošovský inzerát lže v několika směrech. Používá fotografii stávajícího prezidenta, jež neodpovídá realitě. Pravda, na billboardech to tak bývá, tváře na nich jsou vylepšovány. Tentokrát je to však "double fake", dvojitý podfuk, víme, že zdraví Zemana je mizerné, poslední dobou špatně vypadá a jeho kondice hraje ve volbě zásadní roli.

Křivý je i text: "Stop imigrantům a Drahošovi." Zemanův protikandidát je spojen s "ohrožením", Drahoš je uměle vecpán do množiny imigrantů, dělají z něj "vítače" a "kývače".

Svinstva už bylo příliš

Na internetu začala fungovat stránka Popravdě.cz, která tyto hoaxy a lži vyvrací. Dočtete se tam: Jiří Drahoš opakovaně deklaroval, že je zásadně proti migračním kvótám. Odmítá také ekonomickou migraci s tím, že takové migranty "nepovažuje za ty, kteří by v Evropě měli dostávat azyl".

Text inzerátu říká: "Tato země je naše! Volte Zemana!" Prezident se tu spojuje s extremisty (stejnými slovy to udělal už v roce 2016 ve vánočním poselství). Věta zní jako verze náckovského hesla Čechy Čechům.

Na zemanovském inzerátu je typické, kdo si ho zadal: Euro Agency, agentura, jež přispěla na Zemanovu kampaň necelými dvěma miliony korun. Podle tisku (MF Dnes v roce 2016) firmu koupila čínská společnost Eurasia Development Group Limited. Nepřekvapivé, leč důležité.

Na sociálních sítích, proruských serverech a po e-mailech se špína proti Drahošovi šíří již déle. Naopak prezident Zeman zatím čelil jen jednomu nefér útoku, dezinformaci. Těsně před prvním kolem některým lidem přišel do schránky leták tvrdící, že Zeman postupuje rovnou do druhého kola. Je jedno, že to asi měl být žert, šlo o nefér útok. Ty ostatní ovšem cílí zásadně na Drahoše.

V kampani se střetává "nudná slušnost" s podpásovkami, špiněním a lžemi. A bude hůř, metání svinstev zesílí, počítejme nejen s hnusem na sítích, ale i s dalšími inzeráty a billboardy útočícími na první signální.

Pokud chce Drahošův tým uspět, musí být mnohem aktivnější, zadat svoje inzeráty, billboardy, nestačí, aby akademik vyjel do krajů, moc míst už navštívit nestihne. Musí ze sebe udělat také "prací prášek", změna stojí za to.

Prezident má strach, že prohraje, proto "zemanuje" na plné pecky. Typickým příkladem bylo, jak ve středu odmítl přijmout demisi Andreje Babiše, odmítl vykonat svoji ústavní povinnost a odložil ji na příští týden. Prý se připravuje na debaty s Drahošem. Směšné, 24 hodin denně to asi nedělá. Ne, on si nemůže pomoct, musel předvést, kdo je tu šéf. Pro Babiše varovné znamení: tenhle hradní pán se na něj vykašle, kdykoliv se mu to bude hodit.

Tým Miloše Zemana nepostřehl změnu nálady v nemalé části společnosti, jež by se dala shrnout jako "svinstva a vulgarity už bylo dost, chceme změnu". Pokud by byl chtěl současný prezident překvapit, mohl to aspoň dva týdny dělat slušně, jenže to on a jeho tým nedokážou.