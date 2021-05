Zeman napadl odchod NATO z Afghánistánu. Vrbětice vynechal. I ty náš maskovaný Putine

Představuju si, jaké pocity asi má Jens Stoltenberg, když Zeman NATO poučuje, že nemá odcházet z Afghánistánu, ale ruský útok na vlastní zemi cudně zamlčí.

Prezident Miloš Zeman zažívá poněkud aktivnější období než obvykle. V pondělí 10. května pronesl krátkou údernou řeč na setkání B9 (Bukurešťská devítka, tvoří ji devět států střední a východní Evropy, které jsou zároveň členy takzvaného Východního křídla NATO,) a večer se na Hradě účastnil piety za oběti koronaviru. Zapáleno bylo 30 tisíc svíček v plastových kelímcích, jež měly chránit plamínky před větrem, plast se však žárem pokroutil.

Za zkroucené pivní kelímky sklidil Zeman poněkud hloupě posměch. On jistě tento způsob ochrany plamínků nevymyslel. Pietou na III. a částečně i II. a I. nádvoří Pražského hradu se zjevně chtěl přiblížit lidu, udělat něco pěkného, něco podobného jako Milion chvilek pro demokracii letos v březnu, kdy na dlažbu pražského Staroměstského náměstí namaloval 25 tisíc křížů na památku obětí covidu. Kritizovat za toto prezidenta, který tak málokdy udělá něco dobrého, nemá smysl.

Virtuální summit B9 se konal v Bukurešti, osobně se zúčastnil rumunský prezident Klaus Iohannis a polský prezident Andrzej Duda, ostatní jednali on-line a v pondělí se k nim připojil americký prezident Joe Biden i generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Pondělní vystoupení Miloše Zemana na setkání nemělo ani zdaleka tak pozitivní nádech jako svíčková pieta na hradních nádvořích. Bohužel.

Zeman si jako téma vybral, nikoli poprvé a nikoli náhodou, Afghánistán. "Na posledním summitu NATO v Londýně jsem jako osamělý bojovník protestoval proti stažení vojsk z Afghánistánu… Víte o krvavém útoku na studentky v Kábulu a dobře víte, že prezident Ghaní obvinil Tálibán. Je to naprosto pochopitelné, protože Tálibán je striktně proti vzdělávání žen. Proto je můj scénář, byť katastrofický scénář, následující: jako první krok po našem odchodu z Afghánistánu Tálibán potlačí legální afghánskou vládu. Jako krok dva ovládne celé teritorium Afghánistánu. A jako další krok vytvoří nové teroristické centrum, které bude srovnatelné s Islámským státem posledních let," přednášel.

Jak známo, prezident Joe Biden nedávno oznámil, že se zbývajících 3500 amerických vojáků z Afghánistánu stáhne symbolicky 11. září 2021 (dvacet let po 11. září 2001, kdy teroristé z al-Káidy zaútočili unesenými letadly na New York a Washington) a s nimi odejdou i všichni vojáci NATO. Pokračuje v díle Donalda Trumpa, který se s hnutím Tálibán dohodl na příměří a postupném odchodu vojsk. Dostal za to slib, že Tálibánci nebudou poskytovat útočiště žádným teroristickým skupinám, jako jsou al-Káida nebo Islámský stát.

Neplatíme. Radíme

Zeman pokračoval: "Rád bych citoval generálního tajemníka NATO, který řekl: 'Existuje významné riziko, že v Afghánistánu vznikne nové teroristické centrum.' Jensi, pokud máte stejný názor jako já, proč neprotestujete proti stažení z Afghánistánu? Proti veliké chybě, která mi připomíná politiku appeasementu, dokonce zbabělost, dokonce kapitulaci. Jednání s Tálibánem se velice podobá jednáním s Adolfem Hitlerem a se stejnými následky."

Nesmyslné srovnání s Hitlerem samozřejmě nesmělo chybět. Ale oč vlastně jde? Co to Zeman Stoltenbergovi a Bidenovi říká? A proč to říká? Sděluje postoj české vlády, stojí Andrej Babiš, Jan Hamáček, Jakub Kulhánek a další proti stažení jednotek NATO z Afghánistánu? Nezaznamenal jsem. Naposledy v březnu 2019 ve společném prohlášení Trump-Babiš stálo jen toto: "Oceňujeme statečnost a oběti amerických a českých vojáků sloužících bok po boku v Afghánistánu." Nic víc. Později se neobjevilo žádné veřejné prohlášení "jsme proti odchodu z Afghánistánu", "varujeme před Tálibánem".

Ostatně americké tajné služby už dříve uvedly, že afghánská centrální vláda a armáda nebudou schopny zabránit rozpínavosti Tálibánu. Zároveň však "nepředpokládají, že Afghánistán by se v blízké budoucnosti stal zemí, z níž by plynula pro Spojené státy teroristická hrozba", cituje z tajné zprávy deník New York Times. Biden se ztotožnil s Trumpem, že válka v Afghánistánu ztratila smysl. Burcování Miloše Zemana vyznívá velmi trapně, když Česko není schopno platit na NATO ani částky, ke kterým se zavázalo.

Politika appeasementu, dokonce zbabělost, dokonce kapitulace

Proč to tedy Zeman říká? Aby se lišil? On se liší, až hanba. Každý z účastníků včetně "Jense" velmi přesně ví, kdo je Zeman, čí zájmy sleduje. V jeho projevu je podstatné to, co neřekl (možná i to, co řekl, protože zájem Rusů možná byl, aby NATO v Afghánistánu krvácelo dalších dvacet marných let a mělo méně síly pro události ve východní Evropě, třeba na Ukrajině). A to je naše česká zkušenost, nedávno odhalený ruský vojenský útok na Vrbětice. Ani měkké f o tom český prezident Zeman neřekl. Polévá vás stud, když to domyslíte. Protože to je "politika appeasementu, dokonce zbabělost, dokonce kapitulace".

Zemanovi vůbec nevadí, že Česko viditelně patří do ruské zájmové oblasti, Putinova moc nás stále považuje za "svoje teritorium", jinak by odtud neřídila zpravodajské operace na území našich západních sousedů, jinak by si u nás nedovolila rozjet tak velkou akci, jako byl útok na vrbětické muniční sklady. Bez členství v NATO, bez podpory NATO bychom se ruskému vlivu neubránili. A tak je mlčení o Vrběticích dokladem Zemanovy svázanosti s Kremlem, jeho hluboké oddanosti Kremlu.

Je to o to paradoxnější, že představitelé B9 ve společném prohlášení účastníků summitu uvedli toto: "Odsuzujeme sabotáže Ruska na území aliance, jak dokazují výbuchy muničního skladu v roce 2014 ve Vrběticích v České republice, které představují závažné porušení mezinárodního práva. Kromě toho vyjadřujeme znepokojení nad zprávami o podobném chování na území Bulharska … Stojíme plně solidární s našimi spojenci." Jedním z tichých účastníků tohoto statementu byl i on-line připojený Zeman. Netroufl si ho nepřijmout, to už by bylo moc. Ale Vrbětice jsme v jeho řeči nenašli. Jen hraběcí rady od neplatiče pro kolegy v NATO a pro "Jense", jak to mají dělat.

Představuju si, jaké pocity asi má Jens Stoltenberg nebo Klaus Iohannis (Rumunsko kvůli výbuchům ve Vrběticích přislíbilo vyhostit jednoho ruského diplomata, jak o to žádala česká vláda), ale i další prezidenti, když Zeman Severoatlantickou alianci poučuje, že nemá odcházet z Afghánistánu, ale ruský útok na vlastní lidi a zemi nezmíní. Co si asi myslí? Něco jako "i ty maskovaný Putine"?

