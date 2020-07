Zeman navštívil Kinga. Kam se poděl mistr bonmotů? Je prázdný, ale nemá sílu odejít

Český prezident ve své řeči na americké ambasádě předeslal, že bude nezdvořilý. Slib dodržel. Na oslavě s ruským velvyslancem by si to nikdy nedovolil.

Prezident Miloš Zeman se zas jednou objevil na veřejnosti. Přesně řečeno se 30. června objevil v rezidenci amerického velvyslance Stephena Kinga při příležitosti oslav 244. výročí Dne nezávislosti USA. Byla to událost. Jednak už Zeman skoro nikam nevychází, stal se z něj jakýsi ex-prezident, jeho činnost je maximálně utlumena. A za druhé hlava české země navštívila zástupce našeho nejsilnějšího spojence a držela tam projev.

Zemanovy řeči, pokud ještě zaznějí, jsou čím dál kratší, často prázdné. U ambasadora Kinga také mluvil stručně, jako téma si vybral "nezávislost občanů, víry a národů" a prohlásil, že to bude "velice nepohodlné, nezdvořilé a vůbec ne nudné jako obvykle". Pokračoval, že dnešní svět, USA i Česko, prý čelí útokům na nezávislost našich občanů a musíme tomu čelit. "Představte si současnou situaci - pouliční výtržnosti, hořící auta, ničení soch v obou zemích, pane velvyslanče, v obou zemích, a nejen to. Jsou zde hlupáci, kteří se prohlašují za lídry, kteří udávají správné hodnoty, nebo dokonce za opinion lídry."

Podivná, dvojznačná řeč. Zeman drsně narážel na situaci ve Spojených státech, na nepokoje poté, co policista při zatýkání zabil George Floyda. Ta smrt uvedla davy lidí do pohybu, násilí v ulicích bylo jistě nepřijatelné, ale protestující hájili svá práva, dokonce i své životy. Zeman se ovšem postavil proti protestujícím.

Problematická byla jeho věta o hlupácích, "kteří se prohlašují za lídry, kteří udávají správné hodnoty, nebo dokonce za opinion lídry". Velvyslanec King si klidně mohl myslet, že český prezident mluví o Donaldu Trumpovi, na něj by ten popis seděl velice dobře. Navíc je známo, že americký prezident Zemana nikdy nepřijal, takže u něj má nepochybně vroubek.

Pro Zemana typická byla i slova o "ničení soch v obou zemích", u nás i v USA. Zatímco ve Spojených státech v Richmondu svrhli kupříkladu sochu prezidenta rasistické Konfederace Jeffersona Davise, u nás byla pouze odstraněna, nikoli zničena, socha maršála Koněva. Zeman se ho měl potřebu zastat dokonce i na půdě americké rezidence.

Pohovořil o svých hodnotách (nebylo jasné proč): "Rád bych vám připomněl jednu starou píseň, která praví, bylo to dobré pro mého otce, bylo to dobré pro mou matku, je to dost dobré i pro mě. Tedy nepotřebuji žádné velké bratry, kteří by mi říkali, jaké hodnoty jsou správné, a to nejen jako prezidentovi nebo jako velvyslanci."

All Lives Matter (kromě novinářů a uprchlíků)

Mluvil o slavném americkém gospelu Old Time Religion, který je ovšem ryze náboženskou, vyznavačskou písní, v níž se zpívá o víře v Boha, která byla dobrá pro matku i otce, tedy i pro toho, kdo právě zpívá. Hodnotou je tu Ježíš, nejde o žádné velké bratry, Zeman gospel vůbec nepochopil. Maličko trapné. A zase nebylo jasné, o čem vlastně chtěl bývalý mistr bonmotů mluvit. Co bylo dobré pro jeho matku a otce? Komunistický režim? Nebo snad myslel na černochy před rokem 1865, kdy bylo v USA zrušeno otroctví?

Kratičkou řeč prezident zakončil názorem, že "slogan Black Lives Matter je rasistický slogan, protože záleží na všech životech". Pomiňme, že Američané začali protestovat poté, co byl policistou při zatýkání zabit právě černoch, proto zcela logicky "black lives", životy černých občanů. Podstatné je, že naše hlava státu vyřkla dokonale prázdné moudro. Na druhou stranu buďme rádi, že jako rasističtí fanoušci Sparty neřekl White Lives Matter. Říct v dané souvislosti, že záleží na všech životech, je podobně chytré, jako byste vozíčkáři pod příkrými schody oznámili, že lidé se zdravýma nohama mají nezadatelné právo si je vyběhnout.

Ještě jedna poznámka. Pokud záleží na všech životech, proč náš nejvyšší ústavní činitel před třemi lety řekl svému vzoru Putinovi při setkání v Pekingu: "Tady jsou ještě další novináři? Novinářů je příliš, měli by se likvidovat." Na novinářích nezáleží? A na životech lidí, kteří prchají před terorem do Evropy, na těch taky nezáleží? Zeman přece odmítá, aby je Česko přijímalo, poskytlo jim azyl.

Jediné, co vystihl opravdu dobře: jeho slova zněla nezdvořile. Na oslavě s ruským velvyslancem by si to nikdy nedovolil. Stačí se podívat na stránky Hradu a kupříkladu na jeho projev loni 9. května při recepci u příležitosti státního svátku Ruské federace - Dne vítězství.

Tam byl pln úcty (což bylo v dané situaci v pořádku): "Přijel jsem, abych se hluboce poklonil obětem z řad sovětských vojáků, kteří osvobozovali Československo a padli na jeho území. Často cituji známého filozofa George Santayanu, který řekl, ten, kdo zapomene na svoji minulost, je odsouzen ji znovu prožít." Ani ho nenapadlo mluvit o problémech, kterými Putinovo Rusko přetéká.

Je smutný pohled na to, jak kdysi bystrý a vtipný Miloš Zeman ztrácí úroveň, jak jsou jeho projevy stále prázdnější a zbytečnější. Je to náš nejvýše postavený politik, reprezentant státu, ale dávno nemá co nabídnout, jen trapné, zmatené věty, jež posluchače uvádějí do rozpaků. (Stephen King to ovšem nedal najevo.) Vlastně je pro nás úleva, že se prezident na veřejnosti už objevuje jen zřídka. Jsme ho ušetřeni. Bohužel v sobě nenachází dostatek soudnosti a síly na to, aby z prezidentské pozice odešel a udělal místo někomu v lepší kondici.