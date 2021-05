Zeman o Vrběticích lhal. Pracuje pro Kreml. Kdo ho podporuje, dělá pro Kreml taky

Je čím dál jasnější, že Zeman záměrně překrucuje realitu stejně, jako to dělají dezinformační servery, které mu před projevem připravily půdu, do níž jeho lživé informace zapadly.

Uběhlo více než dva týdny od chvíle, kdy nám premiér Babiš a vicepremiér Hamáček oznámili, že výbuchy ve Vrběticích 2014 mají na svědomí agenti ruské vojenské tajné služby GRU. A předminulou neděli pronesl na toto téma řeč prezident Zeman. Bylo by pro nás velmi nebezpečné nechat tento případ vyšumět. Zvlášť proto, že o to se zde hraje.

Miloš Zeman svůj projev "k národu" postavil na třech základních premisách, na neexistenci důkazů, že agenti GRU skutečně pronikli do Vrbětic, na tvrzení, že existují dvě vyšetřovací verze, a na závěru, že pokud vyšetřování onu verzi zločinu GRU nedokáže, pokud bude vyvráceno, pak prý šlo o "zpravodajskou hru, která může mít vážné důsledky pro náš vnitřní politický život".

Hned zde doplňme, o jakou by asi mohlo jít "zpravodajskou hru", zjevně o hru české Bezpečnostní informační služby (BIS), nic jiného nemohl mít Zeman na mysli. Ale nechme tyto jeho temné výhrůžky BIS stranou. Na Zemana ještě stále mnoho českých obyvatel dá, proto má smysl po týdnu zkontrolovat, nakolik mluvil v projevu pravdu.

Na začátku řekl, že se nejdříve seznamoval se všemi relevantními informacemi. "Setkal jsem se mimo jiné s policejním prezidentem, nechal jsem si zpracovat celou řadu analýz a dnes před vás předstupuji jako člověk, který se domnívá, že má dostatek informací, abych se k celé záležitosti mohl vyjádřit s chladným rozumem a bez jakékoli hysterie." Týden tedy kauzu studoval a osmý den k ní promluvil.

Klíčová pasáž jeho řeči: "Mohu konstatovat, že ve zprávě BIS se uvádí, a tuto větu jsem si podtrhl, že neexistují důkazy ani svědectví, že by tito dva agenti byli ve vrbětickém areálu." Na tyto věty zareagoval mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Prohlásil, že Česko obvinilo Rusko bez důkazů, Zeman prý "přiznal, že ve zprávách kontrarozvědky nejsou důkazy o přítomnosti nějakých 'ruských agentů' v muničním skladu ve Vrběticích". Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov označil Zemanova slova za "naprosto rozumná" a dodal, že český prezident "navrhl pouze pokračovat v prozkoumávání všech verzí toho, co se stalo před sedmi lety, nic víc".

Jak je to tedy s neexistujícími důkazy, že agenti GRU pronikli přímo do Vrbětic? S tajnými materiály BIS se seznámili čeští poslanci a ti mluví jinak, jak vyplývá z toho, co sdělili Seznam Zprávám. Nejen BIS, ale i policie (a prezident Zeman řekl, že policii on věří) tvrdí, že o roli GRU existují jasné důkazy, které nemůže zveřejnit. O agentech GRU Miškinovi a Čepigovi (známých tím, že otrávili Sergeje Skripala a jeho dceru) řekl Jiří Mazánek, ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu: "Tyto dvě osoby můžeme spojit s událostmi výbuchu ve Vrběticích."

Agenti GRU v areálu byli

A předseda sněmovní komise pro kontrolu BIS Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) jednoznačně potvrdil, že podle materiálů dodaných kontrarozvědkou se ruští agenti v muničním skladu pohybovali nedlouho před výbuchem: "Z dokladů vyplývá, že v době, která předcházela výbuchu, v areálu byli," potvrdil Seznam Zprávám. Upřesnil, že "požádali o vstup a pak tam také vstoupili".

Totéž říká předsedkyně poslaneckého výboru pro obranu Jana Černochová (ODS): "Lidé, kteří jsou s útokem spojováni, byli v inkriminovaných časech ve Vrběticích i v České republice. Byli jsme informováni o tom, jak přicestovali, kam cestovali dál, takže skutečně těch důkazů je celá řada." Připomeňme, že o tom nepochybuje ani Andrej Babiš a Jan Hamáček.

To je velká přesila, poslanci z bezpečnostní oblasti, premiér, ministr vnitra. A proti nim Miloš Zeman, který týden mlčel, studoval materiály, nechal si zpracovat "celou řadu analýz" a jemuž to nejpodstatnější uniklo? A uniklo to i celé řadě analytiků? To se jeví jako nemožné. Zeman zjevně nemluví pravdu a realitu překroutil. Jak? Tak, aby vyhovovala Kremlu.

Babiš se zřejmě kloní k jiné verzi, naznačuje, že to Zeman (a celá řada jeho analytiků) možná jen nepochopil. V XTV.cz řekl: "A samozřejmě je to složitý případ na pochopení, já taky napoprvé když jsem to slyšel, tak jsem říkal, že to není možný, že 2014 tady ruští agenti vlastně nám vyhodili do vzduchu sklad, zabili nám dva lidi, a vy teďka, v dubnu 2021, vlastně nám dáváte papír, že to tak je…" A doplnil, že v Bulharsku agenti GRU "vyhodili do vzduchu sedm skladů".

Moderátorovi Xaverovi v jeho slovech chyběla "trestní rovina". Na to Babiš řekl: "Jedna rovina je trestní, kde musíte mít absolutně tisíciprocentní důkazy, a druhá rovina je, když skutečně máte x indicií a souvislostí a důkazů, že zkrátka to tak bylo, jinak to ani nemohlo být."

Záměrně překrucuje realitu

Stejné je to i s druhým zásadním Zemanovým tvrzením, tedy že existují dvě vyšetřovací verze. Opakovaně to popřel jak Babiš, tak Hamáček. Opět v XTV.cz Babiš mluvil i o tom: "No, pan prezident říká dvě verze, ale ona byla jedna verze, která se změnila na druhou, a teďka je jenom jedna verze a ta verze je, že ruští agenti útočili teroristicky na naše… na ten sklad a bohužel přitom jako zemřeli dva naši lidi…"

Je jisté, že by předseda hnutí ANO Babiš strašně rád Zemanovi vyhověl, že si z něj nechce dělat nepřítele, když máme půl roku do voleb, ale v dané věci to prostě najednou nejde.

Uběhlo celých osm dní od projevu Miloše Zemana k Vrběticím, zase mohl studovat materiály a zase si mohl nechat zpracovat analýzy, ale on mlčí, nevzal svá slova zpět, neomluvil se, ačkoliv zjevně nemluvil pravdu a zjevně v materiálech, které musel mít k dispozici, byly důkazy jak o přítomnosti GRU v areálu, tak z nich muselo být jasné, že policie vyšetřuje jen jednu verzi, verzi GRU.

Je čím dál jasnější, že Zeman záměrně překrucuje realitu přesně stejně, jako to dělají dezinformační servery, které mu před projevem připravily půdu, do níž měly jeho lživé informace zapadnout. Je čím dál jasnější, že hraje ne pro nás, ale pro Rusy, pro něž je vyhnání ruských tajných agentů z Prahy tvrdá rána.

K tomu ještě jedna citace Babiše z XTV.cz: "Rusko, no ano, Rusko. Vždycky opozice říkala, že je tu největší koncentrace diplomatů, že je tu plno špionů, no, tak my jsme reagovali a teďka máme stejný počet diplomatů a stejný počet našich a ruských tady a v podstatě jsme vyhostili tady ty špiony a reagovali jsme jako svrchovaná země."

Vysloveně legračně zní od premiéra věta "opozice vždycky říkala, že je tu největší koncentrace diplomatů", když má k dispozici BIS, která mu celé roky zcela jistě říkala to samé. Podstatné je, že to premiér znovu potvrdil, stavy ambasád budou srovnány. Ruské špionské zázemí v Česku oslabilo. A Zeman by to rád vrátil zpátky, stejně jako by rád vrátil do hry o Dukovany Rosatom. Není divu, že proti "hlavě státu" demonstrovaly desetitisíce lidí po celém Česku při akci Milionu chvilek pro demokracii.

Zeman už musí být čitelný pro každého. Pracuje pro Rusy a ten, kdo ho podporuje, pracuje taky pro Rusy, dělá to samé.

Zeman podrazil stát, musí být odstaven. Dokončili jsme odsun z 90. let, říká Kocáb (video DVTV z 29. dubna 2021)