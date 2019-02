Zeman pěstuje „lepšolidi“: Mynáře, Babiše atd. Vrchním lepšočlověkem je on sám

Příkladem Zemanova lepšolidství je, jak si opevnil „svůj“ Hrad, zatímco horšolidé v sezoně stojí fronty u silnice, kde se mohou stát snadným terčem.

Český prezident Miloš Zeman převzal od majitele TV Barrandov Jaromíra Soukupa termín "lepšolidé" a použil jej v loňském "vánočním poselství". Navážel se do skupin obyvatel, které nesnáší, a pravil: "Lepšolidé jsou ti, kteří se považují za něco lepšího než my ostatní a kteří nám neustále radí, co máme dělat, a kteří své názory považují za nadřazené názorům těch druhých."

Zdaleka nejde jen o názory, Zemanovi lepšolidé se nacházejí nad zbytkem českého občanstva, neplatí pro ně pravidla a představují domácí nadřazenou kastu. Zamanovi lepšolidi známe již dlouho, poslední týdny však nabídly několik skvěle ilustrujících ukázek, jak lepší kasta žije.

Hlavě státu za šíření termínu lepšolidé nutno poděkovat, pro následující případy je skutečně mimořádně přiléhavý.

Čerstvá ukázka lepšolidství: kancléř Vratislav Mynář si podle zjištění Reportérů ČT před třinácti lety v Osvětimanech, kde je zastupitelem, vybudoval načerno rybník. Odtud načerno zasněžuje svoji sjezdovku umělým sněhem. Reportérům ČT to přiznal (pro lepšočlověka to samozřejmě není problém, nějaké sankce ze strany státu jistě neočekává).

Stavět, aniž byste měli povolení, je logicky protiprávní a nic na tom nemění fakt, že je rybník zanesen v územním plánu. Buďme si však jisti, že lepšočlověk Mynář stavbu rybníka odstraňovat nebude. Pravda, stát se to jinému občanovi, odstranění rybníka mu přinejmenším hrozilo.

Sjezdovku z černého rybníka Mynář zasněžuje taky načerno, chybí mu totiž souhlas vodoprávního úřadu v Uherském Hradišti (viz Reportéři ČT). Na tento úřad se obrátil (po oněch 13 letech) až předminulý týden.

Ukázkovým lepšočlověkem je i sama hlava státu, jednak proto, co sám provozuje, k tomu se dostaneme, ale taky proto, že on sám jaksi určuje, kdo se stává lepšočlověkem, který má právo na lepší, nadstandardní, nikoli jen obyčejně občanské zacházení. Kupříkladu je to podle hlavy státu Andrej Babiš.

Městský úřad Černošice nedávno řešil střet zájmů premiéra a uložil mu pokutu 200 tisíc korun, proti které se Babišovi právníci odvolali. Zeman ovšem přispěchal s lepšonázorem, že je Babiš lepšočlověk, a proto se jeho kauzou neměl zabývat jako u obyčejného smrtelníka městský úřad Černošice, nýbrž rovnou, skokem, třeba krajský úřad (Středočeský kraj, který nyní vede hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová, členka ANO). Prý je k tomu lépe vybaven. U obyčejného občana Zeman nikdy nic takového nenavrhl.

Existují i "horšolidé"

"Vám samotnému musí připadat poněkud absurdní, když tuto kauzu řeší jenom kvůli trvalému bydlišti černošický úřad," sdělil Zeman "moderátorovi" pořadu Týden s prezidentem Soukupovi, zjevně dalšímu lepšočlověku. Na novinkách.cz rozhodnutí Černošic zpochybnil také lepšočlověk Babiš: "Jak může úřad, který má pár zaměstnanců, rozhodovat o takto komplikované záležitosti?" Prý by měl spíš organizovat úklid sněhu atd. Černošický úřad to však řešil ze zákona či podle zákona (ovšem podle zákona pro normální lidi).

Lepšolidování okolo Babiše tím zřejmě nekončí. Piráti tvrdí, že na Středočeském kraji mají odvolání Babiše proti pokutě dvě stě tisíc korun dostat na starost jiní úředníci, než kteří byli původně pověřeni. Proběhla totiž reorganizace dotčeného odboru, podle předsedy pirátů Ivana Bartoše bleskově a v utajení. Piráti tvrdí: "Úřad v Černošicích vydal rozhodnutí ve věci střetu zájmů Andreje Babiše 21. ledna 2019. Po dvou dnech o této věci informovala média a hned poté vedení Krajského úřadu Středočeského kraje rozhodlo o zrušení pracoviště s názvem Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad, který měl po Babišově odvolání celou věc posuzovat."

No, tak to si pište, že kdyby se k úřadu Pokorné Jermanové odvolal normální občan, Zeman by se ho nezastal a dost možná by neproběhla ani ona náhlá reorganizace.

Že je lepšočlověkem sám Zeman, to dokázal mnohokrát, kupříkladu když vyvíjel tlak na soudy (včetně soudu ústavního), aby rozhodovaly, jak on potřebuje, jak jemu vyhovuje. Tlačil sám, nebo prostřednictvím lepšočlověka Mynáře, jednalo se kupříkladu o soudní řízení ve věci tří vysokoškolských docentů, které Zeman odmítl jmenovat profesory, ač splnili zákonné podmínky. Z nich vládce Zeman, jak víme, udělal cosi jako "horšolidi".

Sám se obklopuje lepšolidmi typu Mynáře, který nemusí mít prověrku na tajné, ač sám Zeman v říjnu 2013 o tomto svém kancléřovi prohlásil: "Je jeho povinnost o prověřování požádat a dokončit to co nejrychleji, jinak mu hrozí ztráta místa kancléře. Buď ji dostane a zůstane kancléřem, nebo si budu muset shánět kancléře jiného." Prověrku nedostal a kancléřem zůstal. Lepšočlověk lepšočlověka nevyhodí.

Příklady zemanovského lepšolidství se dá dlouze pokračovat, uveďme jeden poslední, a to jak si prezident opevnil "svůj" Hrad, zatímco horšolidé stojí v sezoně fronty u silnice, kde by se snadno mohli stát terčem útoku nějakého teroristy, před kterým se Zeman brání.