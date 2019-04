Zeman pohovořil ve Vídni. Aprílová verze velezrady

Projev ke krajanům místy působí dojmem, že nás chtěl prezident republiky přibrat na projížďku do strašidelného zámku.

Senátor Václav Láska a jeho kolegové se lopotí s ústavní žalobou na prezidenta republiky. Jeho skutků, o které ji chtějí u Ústavního soudu opřít, napočítali 57. A to ještě nebyli ve Vídni!

Hlava státu tu pohovořila na setkání s krajany. Záznam si lze přečíst na internetových stránkách Hradu.

Transformace ústního projevu do písemného - jako tomu v podobných případech bývá - vypíchla, co při poslechu nemuselo být ještě tak patrné. A postaprílová směsice, ve které najdeme tzv. bonmoty, invektivy i pozoruhodné osobní postřehy, vzbudila v některých sociálních bublinách zasloužený rozruch. Posluchači na místě podle dostupných informací zachovali dekorum, jak se při takových příležitostech sluší.

Projev (tak je řeč na stránkách Hradu označena) místy působí dojmem, že nás chtěl prezident republiky přibrat na projížďku do strašidelného zámku. Hlavně že, ó, vždycky mluví spatra.

Nejde o obligátní kanál Dunal-Odra-Labe ani o chválu kouření nebo o informaci, ve které hospodě si dá tafelspitz. Navážet se do dlouholetého vídeňského starosty (za to, že nedal peníze na českou školu) je veřejné faux-pas. Pochvalovat si, že Zelení (po dlouhých letech a kvůli tomu, že se před volbami rozštěpili) nejsou v rakouském parlamentu, je nevhodné. Ale nejpůsobivější je vystoupení jako celek - respektive jistá nekonzistence, kterou při čtení záznamu působí. Ano, při mluveném slově se to občas stává - snad každému -, ale tady jsme na oficiální návštěvě hlavy státu a autorizovaný záznam visí na oficiálních stránkách Hradu. Proto ten - stále ještě - údiv a pocit nepatřičnosti.

Prezident republiky zastupuje stát navenek, to se píše v článku 63 odstavci 1 písmenu a) Ústavy České republiky. Jeho rozhodnutí přitom vyžadují spolupodpis premiéra nebo pověřeného člena vlády, za taková rozhodnutí pak odpovídá vláda. Miloš Zeman se rozhodl pohovořit, tak pohovořil. I senátor Láska si pochopitelně uvědomuje, že tohle není "rozhodnutí", jaké má na mysli ústava. A že to, že se Miloš Zeman až příliš rád poslouchá, ještě není velezrada.

Což na druhou stranu neznamená, že seznámit se s projevem by nebylo pro skupinu senátorů užitečné.